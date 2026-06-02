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Memorial Tournament 2026: First-round tee times, pairings, how to watch

  
Published June 2, 2026 12:34 PM
Clark earns No. 1 spot in Aon Swing 5, Smalley tops Aon Next 10
June 1, 2026 06:20 PM
The race to qualify for Signature Events continues to heat up, and Golf Today takes a deep dive into the latest Aon Swing 5 and Aon Next 10 standings.

The PGA Tour’s seventh of eight signature events begins Thursday at Muirfield Village in Columbus, Ohio.

The 50th Memorial Tournament features 72 players, including world No. 1 Scottie Scheffler and No. 2 Rory McIlroy. There is a 36-hole cut to the low 50 and ties.

Here’s a look at pairings and tee times for Round 1 at the tournament hosted by Jack Nicklaus. Golf Channel’s live coverage starts at 2 p.m. ET.

The Memorial Tournament presented by Workday - Round One
Memorial Tournament 2026: Second-round tee times, pairings, how to watch
Round 2 tee times and how to watch the Memorial Tournament, the PGA Tour’s seventh signature event of the season.

Time
TeePlayers
7:45 AM
EDT		1

Brian Campbell

Pierceson Coody

7:55 AM
EDT		1

Ryan Fox

Daniel Berger

8:05 AM
EDT		1

Jason Day

Jordan Spieth

8:15 AM
EDT		1

Billy Horschel

Sam Stevens

8:25 AM
EDT		1

J.T. Poston

Ryo Hisatsune

8:35 AM
EDT		1

Adam Scott

Alex Smalley

8:45 AM
EDT		1

Nico Echavarria

Nick Taylor

8:55 AM
EDT		1

Keegan Bradley

Corey Conners

9:10 AM
EDT		1

Andrew Novak

Hideki Matsuyama

9:20 AM
EDT		1

Chris Gotterup

Sepp Straka

9:30 AM
EDT		1

Shane Lowry

Sungjae Im

9:40 AM
EDT		1

Akshay Bhatia

Sam Burns

9:50 AM
EDT		1

Wyndham Clark

J.J. Spaun

10:00 AM
EDT		1

Justin Rose

Rickie Fowler

10:10 AM
EDT		1

Cameron Young

Tommy Fleetwood

10:25 AM
EDT		1

Rory McIlroy

Justin Thomas

10:35 AM
EDT		1

Kurt Kitayama

Michael Kim

10:45 AM
EDT		1

Matt Kuchar

Bud Cauley

10:55 AM
EDT		1

Tom Hoge

Alex Noren

11:05 AM
EDT		1

Patrick Rodgers

Nicolai Højgaard

11:15 AM
EDT		1

Jhonattan Vegas

Sudarshan Yellamaraju

11:25 AM
EDT		1

Taylor Pendrith

Tony Finau

11:40 AM
EDT		1

Ryan Gerard

Mark Hubbard

11:50 AM
EDT		1

Brandt Snedeker

Eric Cole

12:00 PM
EDT		1

Sahith Theegala

Si Woo Kim

12:10 PM
EDT		1

Harry Hall

Denny McCarthy

12:20 PM
EDT		1

Harris English

Robert MacIntyre

12:30 PM
EDT		1

Alex Fitzpatrick

Jacob Bridgeman

12:40 PM
EDT		1

Kristoffer Reitan

Maverick McNealy

12:55 PM
EDT		1

Ben Griffin

Brian Harman

1:05 PM
EDT		1

Gary Woodland

Patrick Cantlay

1:15 PM
EDT		1

Russell Henley

Matt Fitzpatrick

1:25 PM
EDT		1

Xander Schauffele

Ludvig Åberg

1:35 PM
EDT		1

Aaron Rai

Scottie Scheffler

1:45 PM
EDT		1

Matt McCarty

Lucas Glover

1:55 PM
EDT		1

Min Woo Lee

Mac Meissner