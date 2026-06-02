Memorial Tournament 2026: First-round tee times, pairings, how to watch
The PGA Tour’s seventh of eight signature events begins Thursday at Muirfield Village in Columbus, Ohio.
The 50th Memorial Tournament features 72 players, including world No. 1 Scottie Scheffler and No. 2 Rory McIlroy. There is a 36-hole cut to the low 50 and ties.
Here’s a look at pairings and tee times for Round 1 at the tournament hosted by Jack Nicklaus. Golf Channel’s live coverage starts at 2 p.m. ET.
|Time
|Tee
|Players
|7:45 AM
EDT
|1
Brian Campbell
Pierceson Coody
|7:55 AM
EDT
|1
Ryan Fox
Daniel Berger
|8:05 AM
EDT
|1
Jason Day
Jordan Spieth
|8:15 AM
EDT
|1
Billy Horschel
Sam Stevens
|8:25 AM
EDT
|1
J.T. Poston
Ryo Hisatsune
|8:35 AM
EDT
|1
Adam Scott
Alex Smalley
|8:45 AM
EDT
|1
Nico Echavarria
Nick Taylor
|8:55 AM
EDT
|1
Keegan Bradley
Corey Conners
|9:10 AM
EDT
|1
Andrew Novak
Hideki Matsuyama
|9:20 AM
EDT
|1
Chris Gotterup
Sepp Straka
|9:30 AM
EDT
|1
Shane Lowry
Sungjae Im
|9:40 AM
EDT
|1
Akshay Bhatia
Sam Burns
|9:50 AM
EDT
|1
Wyndham Clark
J.J. Spaun
|10:00 AM
EDT
|1
Justin Rose
Rickie Fowler
|10:10 AM
EDT
|1
Cameron Young
Tommy Fleetwood
|10:25 AM
EDT
|1
Rory McIlroy
Justin Thomas
|10:35 AM
EDT
|1
Kurt Kitayama
Michael Kim
|10:45 AM
EDT
|1
Matt Kuchar
Bud Cauley
|10:55 AM
EDT
|1
Tom Hoge
Alex Noren
|11:05 AM
EDT
|1
Patrick Rodgers
Nicolai Højgaard
|11:15 AM
EDT
|1
Jhonattan Vegas
Sudarshan Yellamaraju
|11:25 AM
EDT
|1
Taylor Pendrith
Tony Finau
|11:40 AM
EDT
|1
Ryan Gerard
Mark Hubbard
|11:50 AM
EDT
|1
Brandt Snedeker
Eric Cole
|12:00 PM
EDT
|1
Sahith Theegala
Si Woo Kim
|12:10 PM
EDT
|1
Harry Hall
Denny McCarthy
|12:20 PM
EDT
|1
Harris English
Robert MacIntyre
|12:30 PM
EDT
|1
Alex Fitzpatrick
Jacob Bridgeman
|12:40 PM
EDT
|1
Kristoffer Reitan
Maverick McNealy
|12:55 PM
EDT
|1
Ben Griffin
Brian Harman
|1:05 PM
EDT
|1
Gary Woodland
Patrick Cantlay
|1:15 PM
EDT
|1
Russell Henley
Matt Fitzpatrick
|1:25 PM
EDT
|1
Xander Schauffele
Ludvig Åberg
|1:35 PM
EDT
|1
Aaron Rai
Scottie Scheffler
|1:45 PM
EDT
|1
Matt McCarty
Lucas Glover
|1:55 PM
EDT
|1
Min Woo Lee
Mac Meissner