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RBC Canadian Open 2026: Tee times, groupings, how to watch Round 1

  
Published June 9, 2026 01:11 PM
Next stop, Canada: Tour pros relieved Georgia site wraps
June 8, 2026 11:52 PM
Chris Kirk and Keith Mitchell endured a rainy Monday in Georgia and qualified for the U.S. Open. But first, they have to make their way to Canada for this week's PGA Tour event.

Before the U.S. Open, there is the RBC Canadian Open. PGA Tour players will compete this week at TPC Toronto at Osprey Valley, in the first of back-to-back national championships.

Round 1 coverage of the RBC Canadian Open will begin Thursday on Golf Channel at 3 p.m. ET. The field includes defending champion Ryan Fox, Wyndham Clark, Tommy Fleetwood, Brooks Koepka, Matt Fitzpatrick, Shane Lowry and home favorites Nick Taylor and Corey Conners.

RBC Canadian Open 2025 at TPC Toronto at Osprey Valley
RBC Canadian Open 2026: Tee times, groupings, how to watch Round 2
Here’s a look at second-round tee times and TV times for the PGA Tour’s RBC Canadian Open.

First-round tee times and groupings

Time
TeePlayers
7 AM
EDT		1

Ben Silverman

Matti Schmid

Mac Meissner

7 AM
EDT		10

Keith Mitchell

Kevin Roy

Dylan Wu

7:11 AM
EDT		1

Danny Willett

Justin Lower

Hank Lebioda

7:11 AM
EDT		10

Austin Smotherman

Danny Walker

Roger Sloan

7:22 AM
EDT		1

Rafael Campos

Sam Ryder

Max McGreevy

7:22 AM
EDT		10

Peter Malnati

Matt Wallace

Takumi Kanaya

7:33 AM
EDT		1

Michael Brennan

Garrick Higgo

Tony Finau

7:33 AM
EDT		10

Aaron Rai

Collin Morikawa

Justin Rose

7:44 AM
EDT		1

William Mouw

Karl Vilips

Charley Hoffman

7:44 AM
EDT		10

Tommy Fleetwood

Sahith Theegala

Corey Conners

7:55 AM
EDT		1

Davis Thompson

Billy Horschel

Chris Kirk

7:55 AM
EDT		10

Matt Fitzpatrick

Viktor Hovland

Sudarshan Yellamaraju

8:06 AM
EDT		1

Ricky Castillo

Joe Highsmith

Lucas Glover

8:06 AM
EDT		10

Jacob Bridgeman

Taylor Pendrith

Stephan Jaeger

8:17 AM
EDT		1

Camilo Villegas

Taylor Moore

Lanto Griffin

8:17 AM
EDT		10

Denny McCarthy

Bud Cauley

Max Greyserman

8:28 AM
EDT		1

Brice Garnett

Lee Hodges

Beau Hossler

8:28 AM
EDT		10

Matthieu Pavon

Adam Svensson

Thorbjørn Olesen

8:39 AM
EDT		1

Zach Bauchou

Paul Waring

Laurent Desmarchais

8:39 AM
EDT		10

David Skinns

Dan Brown

Eric Zhao
(a)

8:50 AM
EDT		1

A.J. Ewart

Luke Clanton

Joey Savoie

8:50 AM
EDT		10

Hayden Springer

Kensei Hirata

Yohann Benson

9:01 AM
EDT		1

Jimmy Stanger

Pontus Nyholm

Calen Sanderson

9:01 AM
EDT		10

Kris Ventura

Zecheng Dou

Ashton McCulloch

12:15 PM
EDT		1

Erik van Rooyen

Emiliano Grillo

Padraig Harrington

12:15 PM
EDT		10

Seamus Power

Chad Ramey

Vince Whaley

12:26 PM
EDT		1

Mackenzie Hughes

Adam Hadwin

Mike Weir

12:26 PM
EDT		10

Andrew Putnam

Ben Martin

Christiaan Bezuidenhout

12:37 PM
EDT		1

Eric Cole

Michael Thorbjornsen

Chandler Phillips

12:37 PM
EDT		10

Nick Dunlap

Tom Hoge

Rico Hoey

12:48 PM
EDT		1

Ryan Fox

Nick Taylor

Brooks Koepka

12:48 PM
EDT		10

Brian Campbell

Cam Davis

Alex Noren

12:59 PM
EDT		1

Wyndham Clark

Kristoffer Reitan

Sam Burns

12:59 PM
EDT		10

Steven Fisk

Jhonattan Vegas

Max Homa

1:10 PM
EDT		1

Alex Fitzpatrick

Robert MacIntyre

Shane Lowry

1:10 PM
EDT		10

Adam Schenk

Aldrich Potgieter

Harry Hall

1:21 PM
EDT		1

Kevin Yu

Davis Riley

Nicolai Højgaard

1:21 PM
EDT		10

Joel Dahmen

Mark Hubbard

Johnny Keefer

1:32 PM
EDT		1

Patton Kizzire

Doug Ghim

David Lipsky

1:32 PM
EDT		10

Austin Eckroat

Tom Kim

Jordan Smith

1:43 PM
EDT		1

John Parry

Marcelo Rozo

Declan O’Donovan

1:43 PM
EDT		10

Jackson Suber

Neal Shipley

Ben James

1:54 PM
EDT		1

Haotong Li

Chandler Blanchet

Justin Matthews
(a)

1:54 PM
EDT		10

Trace Crowe

Keita Nakajima

Dawson Lew
(a)

2:05 PM
EDT		1

Alejandro Tosti

Adrien Dumont de Chassart

Vince Covello

2:05 PM
EDT		10

Rasmus Neergaard-Petersen

Davis Chatfield

Jeevan Sihota

2:16 PM
EDT		1

Patrick Fishburn

Paul Peterson

Drew Nesbitt

2:16 PM
EDT		10

Sean O’Hair

Jeffrey Kang

Christo Lamprecht

2:27 PM
EDT		10

Jesper Svensson

John VanDerLaan

Matthew Anderson