RBC Canadian Open 2026: Tee times, groupings, how to watch Round 1
Before the U.S. Open, there is the RBC Canadian Open. PGA Tour players will compete this week at TPC Toronto at Osprey Valley, in the first of back-to-back national championships.
Round 1 coverage of the RBC Canadian Open will begin Thursday on Golf Channel at 3 p.m. ET. The field includes defending champion Ryan Fox, Wyndham Clark, Tommy Fleetwood, Brooks Koepka, Matt Fitzpatrick, Shane Lowry and home favorites Nick Taylor and Corey Conners.
First-round tee times and groupings
|Time
|Tee
|Players
|7 AM
EDT
|1
Ben Silverman
Matti Schmid
Mac Meissner
|7 AM
EDT
|10
Keith Mitchell
Kevin Roy
Dylan Wu
|7:11 AM
EDT
|1
Danny Willett
Justin Lower
Hank Lebioda
|7:11 AM
EDT
|10
Austin Smotherman
Danny Walker
Roger Sloan
|7:22 AM
EDT
|1
Rafael Campos
Sam Ryder
Max McGreevy
|7:22 AM
EDT
|10
Peter Malnati
Matt Wallace
Takumi Kanaya
|7:33 AM
EDT
|1
Michael Brennan
Garrick Higgo
Tony Finau
|7:33 AM
EDT
|10
Aaron Rai
Collin Morikawa
Justin Rose
|7:44 AM
EDT
|1
William Mouw
Karl Vilips
Charley Hoffman
|7:44 AM
EDT
|10
Tommy Fleetwood
Sahith Theegala
Corey Conners
|7:55 AM
EDT
|1
Davis Thompson
Billy Horschel
Chris Kirk
|7:55 AM
EDT
|10
Matt Fitzpatrick
Viktor Hovland
Sudarshan Yellamaraju
|8:06 AM
EDT
|1
Ricky Castillo
Joe Highsmith
Lucas Glover
|8:06 AM
EDT
|10
Jacob Bridgeman
Taylor Pendrith
Stephan Jaeger
|8:17 AM
EDT
|1
Camilo Villegas
Taylor Moore
Lanto Griffin
|8:17 AM
EDT
|10
Denny McCarthy
Bud Cauley
Max Greyserman
|8:28 AM
EDT
|1
Brice Garnett
Lee Hodges
Beau Hossler
|8:28 AM
EDT
|10
Matthieu Pavon
Adam Svensson
Thorbjørn Olesen
|8:39 AM
EDT
|1
Zach Bauchou
Paul Waring
Laurent Desmarchais
|8:39 AM
EDT
|10
David Skinns
Dan Brown
Eric Zhao
|8:50 AM
EDT
|1
A.J. Ewart
Luke Clanton
Joey Savoie
|8:50 AM
EDT
|10
Hayden Springer
Kensei Hirata
Yohann Benson
|9:01 AM
EDT
|1
Jimmy Stanger
Pontus Nyholm
Calen Sanderson
|9:01 AM
EDT
|10
Kris Ventura
Zecheng Dou
Ashton McCulloch
|12:15 PM
EDT
|1
Erik van Rooyen
Emiliano Grillo
Padraig Harrington
|12:15 PM
EDT
|10
Seamus Power
Chad Ramey
Vince Whaley
|12:26 PM
EDT
|1
Mackenzie Hughes
Adam Hadwin
Mike Weir
|12:26 PM
EDT
|10
Andrew Putnam
Ben Martin
Christiaan Bezuidenhout
|12:37 PM
EDT
|1
Eric Cole
Michael Thorbjornsen
Chandler Phillips
|12:37 PM
EDT
|10
Nick Dunlap
Tom Hoge
Rico Hoey
|12:48 PM
EDT
|1
Ryan Fox
Nick Taylor
Brooks Koepka
|12:48 PM
EDT
|10
Brian Campbell
Cam Davis
Alex Noren
|12:59 PM
EDT
|1
Wyndham Clark
Kristoffer Reitan
Sam Burns
|12:59 PM
EDT
|10
Steven Fisk
Jhonattan Vegas
Max Homa
|1:10 PM
EDT
|1
Alex Fitzpatrick
Robert MacIntyre
Shane Lowry
|1:10 PM
EDT
|10
Adam Schenk
Aldrich Potgieter
Harry Hall
|1:21 PM
EDT
|1
Kevin Yu
Davis Riley
Nicolai Højgaard
|1:21 PM
EDT
|10
Joel Dahmen
Mark Hubbard
Johnny Keefer
|1:32 PM
EDT
|1
Patton Kizzire
Doug Ghim
David Lipsky
|1:32 PM
EDT
|10
Austin Eckroat
Tom Kim
Jordan Smith
|1:43 PM
EDT
|1
John Parry
Marcelo Rozo
Declan O’Donovan
|1:43 PM
EDT
|10
Jackson Suber
Neal Shipley
Ben James
|1:54 PM
EDT
|1
Haotong Li
Chandler Blanchet
Justin Matthews
|1:54 PM
EDT
|10
Trace Crowe
Keita Nakajima
Dawson Lew
|2:05 PM
EDT
|1
Alejandro Tosti
Adrien Dumont de Chassart
Vince Covello
|2:05 PM
EDT
|10
Rasmus Neergaard-Petersen
Davis Chatfield
Jeevan Sihota
|2:16 PM
EDT
|1
Patrick Fishburn
Paul Peterson
Drew Nesbitt
|2:16 PM
EDT
|10
Sean O’Hair
Jeffrey Kang
Christo Lamprecht
|2:27 PM
EDT
|10
Jesper Svensson
John VanDerLaan
Matthew Anderson