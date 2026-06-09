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RBC Canadian Open 2026: Tee times, groupings, how to watch Round 2

  
Published June 9, 2026 01:13 PM
Next stop, Canada: Tour pros relieved Georgia site wraps
June 8, 2026 11:52 PM
Chris Kirk and Keith Mitchell endured a rainy Monday in Georgia and qualified for the U.S. Open. But first, they have to make their way to Canada for this week's PGA Tour event.

Before the U.S. Open, there is the RBC Canadian Open. PGA Tour players will compete this week at TPC Toronto at Osprey Valley, in the first of back-to-back national championships.

Round 2 coverage of the RBC Canadian Open will begin Friday on Golf Channel at 3 p.m. ET. The field includes defending champion Ryan Fox, Wyndham Clark, Tommy Fleetwood, Brooks Koepka, Matt Fitzpatrick, Shane Lowry and home favorites Nick Taylor and Corey Conners.

RBC Canadian Open - Round Three
RBC Canadian Open 2026: Tee times, groupings, how to watch Round 1
Here’s a look at first-round tee times and TV times for the PGA Tour’s RBC Canadian Open.

Second-round tee times and groupings

Time
TeePlayers
7 AM
EDT		1

Seamus Power

Chad Ramey

Vince Whaley

7 AM
EDT		10

Erik van Rooyen

Emiliano Grillo

Padraig Harrington

7:11 AM
EDT		1

Andrew Putnam

Ben Martin

Christiaan Bezuidenhout

7:11 AM
EDT		10

Mackenzie Hughes

Adam Hadwin

Mike Weir

7:22 AM
EDT		1

Nick Dunlap

Tom Hoge

Rico Hoey

7:22 AM
EDT		10

Eric Cole

Michael Thorbjornsen

Chandler Phillips

7:33 AM
EDT		1

Brian Campbell

Cam Davis

Alex Noren

7:33 AM
EDT		10

Ryan Fox

Nick Taylor

Brooks Koepka

7:44 AM
EDT		1

Steven Fisk

Jhonattan Vegas

Max Homa

7:44 AM
EDT		10

Wyndham Clark

Kristoffer Reitan

Sam Burns

7:55 AM
EDT		1

Adam Schenk

Aldrich Potgieter

Harry Hall

7:55 AM
EDT		10

Alex Fitzpatrick

Robert MacIntyre

Shane Lowry

8:06 AM
EDT		1

Joel Dahmen

Mark Hubbard

Johnny Keefer

8:06 AM
EDT		10

Kevin Yu

Davis Riley

Nicolai Højgaard

8:17 AM
EDT		1

Austin Eckroat

Tom Kim

Jordan Smith

8:17 AM
EDT		10

Patton Kizzire

Doug Ghim

David Lipsky

8:28 AM
EDT		1

Jackson Suber

Neal Shipley

Ben James

8:28 AM
EDT		10

John Parry

Marcelo Rozo

Declan O’Donovan

8:39 AM
EDT		1

Trace Crowe

Keita Nakajima

Dawson Lew
(a)

8:39 AM
EDT		10

Haotong Li

Chandler Blanchet

Justin Matthews
(a)

8:50 AM
EDT		1

Rasmus Neergaard-Petersen

Davis Chatfield

Jeevan Sihota

8:50 AM
EDT		10

Alejandro Tosti

Adrien Dumont de Chassart

Vince Covello

9:01 AM
EDT		1

Sean O’Hair

Jeffrey Kang

Christo Lamprecht

9:01 AM
EDT		10

Patrick Fishburn

Paul Peterson

Drew Nesbitt

9:12 AM
EDT		1

Jesper Svensson

John VanDerLaan

Matthew Anderson

12:15 PM
EDT		1

Keith Mitchell

Kevin Roy

Dylan Wu

12:15 PM
EDT		10

Ben Silverman

Matti Schmid

Mac Meissner

12:26 PM
EDT		1

Austin Smotherman

Danny Walker

Roger Sloan

12:26 PM
EDT		10

Danny Willett

Justin Lower

Hank Lebioda

12:37 PM
EDT		1

Peter Malnati

Matt Wallace

Takumi Kanaya

12:37 PM
EDT		10

Rafael Campos

Sam Ryder

Max McGreevy

12:48 PM
EDT		1

Aaron Rai

Collin Morikawa

Justin Rose

12:48 PM
EDT		10

Michael Brennan

Garrick Higgo

Tony Finau

12:59 PM
EDT		1

Tommy Fleetwood

Sahith Theegala

Corey Conners

12:59 PM
EDT		10

William Mouw

Karl Vilips

Charley Hoffman

1:10 PM
EDT		1

Matt Fitzpatrick

Viktor Hovland

Sudarshan Yellamaraju

1:10 PM
EDT		10

Davis Thompson

Billy Horschel

Chris Kirk

1:21 PM
EDT		1

Jacob Bridgeman

Taylor Pendrith

Stephan Jaeger

1:21 PM
EDT		10

Ricky Castillo

Joe Highsmith

Lucas Glover

1:32 PM
EDT		1

Denny McCarthy

Bud Cauley

Max Greyserman

1:32 PM
EDT		10

Camilo Villegas

Taylor Moore

Lanto Griffin

1:43 PM
EDT		1

Matthieu Pavon

Adam Svensson

Thorbjørn Olesen

1:43 PM
EDT		10

Brice Garnett

Lee Hodges

Beau Hossler

1:54 PM
EDT		1

David Skinns

Dan Brown

Eric Zhao
(a)

1:54 PM
EDT		10

Zach Bauchou

Paul Waring

Laurent Desmarchais

2:05 PM
EDT		1

Hayden Springer

Kensei Hirata

Yohann Benson

2:05 PM
EDT		10

A.J. Ewart

Luke Clanton

Joey Savoie

2:16 PM
EDT		1

Kris Ventura

Zecheng Dou

Ashton McCulloch

2:16 PM
EDT		10

Jimmy Stanger

Pontus Nyholm

Calen Sanderson