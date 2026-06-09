RBC Canadian Open 2026: Tee times, groupings, how to watch Round 2
Before the U.S. Open, there is the RBC Canadian Open. PGA Tour players will compete this week at TPC Toronto at Osprey Valley, in the first of back-to-back national championships.
Round 2 coverage of the RBC Canadian Open will begin Friday on Golf Channel at 3 p.m. ET. The field includes defending champion Ryan Fox, Wyndham Clark, Tommy Fleetwood, Brooks Koepka, Matt Fitzpatrick, Shane Lowry and home favorites Nick Taylor and Corey Conners.
Second-round tee times and groupings
|Time
|Tee
|Players
|7 AM
EDT
|1
Seamus Power
Chad Ramey
Vince Whaley
|7 AM
EDT
|10
Erik van Rooyen
Emiliano Grillo
Padraig Harrington
|7:11 AM
EDT
|1
Andrew Putnam
Ben Martin
Christiaan Bezuidenhout
|7:11 AM
EDT
|10
Mackenzie Hughes
Adam Hadwin
Mike Weir
|7:22 AM
EDT
|1
Nick Dunlap
Tom Hoge
Rico Hoey
|7:22 AM
EDT
|10
Eric Cole
Michael Thorbjornsen
Chandler Phillips
|7:33 AM
EDT
|1
Brian Campbell
Cam Davis
Alex Noren
|7:33 AM
EDT
|10
Ryan Fox
Nick Taylor
Brooks Koepka
|7:44 AM
EDT
|1
Steven Fisk
Jhonattan Vegas
Max Homa
|7:44 AM
EDT
|10
Wyndham Clark
Kristoffer Reitan
Sam Burns
|7:55 AM
EDT
|1
Adam Schenk
Aldrich Potgieter
Harry Hall
|7:55 AM
EDT
|10
Alex Fitzpatrick
Robert MacIntyre
Shane Lowry
|8:06 AM
EDT
|1
Joel Dahmen
Mark Hubbard
Johnny Keefer
|8:06 AM
EDT
|10
Kevin Yu
Davis Riley
Nicolai Højgaard
|8:17 AM
EDT
|1
Austin Eckroat
Tom Kim
Jordan Smith
|8:17 AM
EDT
|10
Patton Kizzire
Doug Ghim
David Lipsky
|8:28 AM
EDT
|1
Jackson Suber
Neal Shipley
Ben James
|8:28 AM
EDT
|10
John Parry
Marcelo Rozo
Declan O’Donovan
|8:39 AM
EDT
|1
Trace Crowe
Keita Nakajima
Dawson Lew
|8:39 AM
EDT
|10
Haotong Li
Chandler Blanchet
Justin Matthews
|8:50 AM
EDT
|1
Rasmus Neergaard-Petersen
Davis Chatfield
Jeevan Sihota
|8:50 AM
EDT
|10
Alejandro Tosti
Adrien Dumont de Chassart
Vince Covello
|9:01 AM
EDT
|1
Sean O’Hair
Jeffrey Kang
Christo Lamprecht
|9:01 AM
EDT
|10
Patrick Fishburn
Paul Peterson
Drew Nesbitt
|9:12 AM
EDT
|1
Jesper Svensson
John VanDerLaan
Matthew Anderson
|12:15 PM
EDT
|1
Keith Mitchell
Kevin Roy
Dylan Wu
|12:15 PM
EDT
|10
Ben Silverman
Matti Schmid
Mac Meissner
|12:26 PM
EDT
|1
Austin Smotherman
Danny Walker
Roger Sloan
|12:26 PM
EDT
|10
Danny Willett
Justin Lower
Hank Lebioda
|12:37 PM
EDT
|1
Peter Malnati
Matt Wallace
Takumi Kanaya
|12:37 PM
EDT
|10
Rafael Campos
Sam Ryder
Max McGreevy
|12:48 PM
EDT
|1
Aaron Rai
Collin Morikawa
Justin Rose
|12:48 PM
EDT
|10
Michael Brennan
Garrick Higgo
Tony Finau
|12:59 PM
EDT
|1
Tommy Fleetwood
Sahith Theegala
Corey Conners
|12:59 PM
EDT
|10
William Mouw
Karl Vilips
Charley Hoffman
|1:10 PM
EDT
|1
Matt Fitzpatrick
Viktor Hovland
Sudarshan Yellamaraju
|1:10 PM
EDT
|10
Davis Thompson
Billy Horschel
Chris Kirk
|1:21 PM
EDT
|1
Jacob Bridgeman
Taylor Pendrith
Stephan Jaeger
|1:21 PM
EDT
|10
Ricky Castillo
Joe Highsmith
Lucas Glover
|1:32 PM
EDT
|1
Denny McCarthy
Bud Cauley
Max Greyserman
|1:32 PM
EDT
|10
Camilo Villegas
Taylor Moore
Lanto Griffin
|1:43 PM
EDT
|1
Matthieu Pavon
Adam Svensson
Thorbjørn Olesen
|1:43 PM
EDT
|10
Brice Garnett
Lee Hodges
Beau Hossler
|1:54 PM
EDT
|1
David Skinns
Dan Brown
Eric Zhao
|1:54 PM
EDT
|10
Zach Bauchou
Paul Waring
Laurent Desmarchais
|2:05 PM
EDT
|1
Hayden Springer
Kensei Hirata
Yohann Benson
|2:05 PM
EDT
|10
A.J. Ewart
Luke Clanton
Joey Savoie
|2:16 PM
EDT
|1
Kris Ventura
Zecheng Dou
Ashton McCulloch
|2:16 PM
EDT
|10
Jimmy Stanger
Pontus Nyholm
Calen Sanderson