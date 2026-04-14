RBC Heritage 2026: Tee times, pairings for second round at Harbour Town

  
Published April 14, 2026 06:20 PM
RBC Heritage can seem like 'therapy' after Masters week
April 14, 2026 06:22 PM
The RBC Heritage follows the Masters this week in South Carolina and Rex Hoggard spoke with 2025 RBC Heritage winner, Justin Thomas, about the change of pace.

The PGA Tour’s fourth of eight signature events continues Friday at the RBC Heritage, where there is no 36-hole cut.

The event offers a $20 million purse with $4 million going to the winner at Harbour Town Golf Links on Hilton Head Island, South Carolina.

Golf Channel coverage begins at 2 p.m. ET.

Arnold Palmer Invitational Presented By Mastercard 2026 - Round Two
RBC Heritage 2026: Tee times, pairings for first round at Harbour Town
Tee times and pairings for the first round of the PGA Tour’s signature event, the RBC Heritage.

Time
TeePlayers
7:05 AM
EDT		1

Jhonattan Vegas

Pierceson Coody

7:15 AM
EDT		1

Ryan Fox

Michael Kim

7:25 AM
EDT		1

William Mouw

Andrew Putnam

7:35 AM
EDT		1

Garrick Higgo

Daniel Berger

7:45 AM
EDT		1

Sami Valimaki

Sam Stevens

7:55 AM
EDT		1

Kurt Kitayama

Rickie Fowler

8:05 AM
EDT		1

Alex Noren

Nicolai Højgaard

8:20 AM
EDT		1

Aldrich Potgieter

Wyndham Clark

8:30 AM
EDT		1

Bud Cauley

Austin Smotherman

8:40 AM
EDT		1

Ricky Castillo

Harry Hall

8:50 AM
EDT		1

Keegan Bradley

Si Woo Kim

9:00 AM
EDT		1

Andrew Novak

Maverick McNealy

9:10 AM
EDT		1

Akshay Bhatia

Nico Echavarria

9:20 AM
EDT		1

Corey Conners

Patrick Cantlay

9:35 AM
EDT		1

Collin Morikawa

Shane Lowry

9:45 AM
EDT		1

Xander Schauffele

Russell Henley

9:55 AM
EDT		1

Tommy Fleetwood

Sam Burns

10:05 AM
EDT		1

Matt Fitzpatrick

Scottie Scheffler

10:15 AM
EDT		1

Jake Knapp

Jason Day

10:25 AM
EDT		1

Max Homa

Sudarshan Yellamaraju

10:40 AM
EDT		1

David Lipsky

Chandler Blanchet

10:50 AM
EDT		1

Brian Campbell

Joe Highsmith

11:00 AM
EDT		1

Adam Schenk

Matt Wallace

11:10 AM
EDT		1

Denny McCarthy

Jordan Smith

11:20 AM
EDT		1

Steven Fisk

J.T. Poston

11:30 AM
EDT		1

Lucas Glover

Patrick Rodgers

11:40 AM
EDT		1

Michael Brennan

Ryo Hisatsune

11:50 AM
EDT		1

Karl Vilips

Tom Hoge

12:05 PM
EDT		1

Min Woo Lee

Taylor Pendrith

12:15 PM
EDT		1

Matt McCarty

Michael Thorbjornsen

12:25 PM
EDT		1

Ryan Gerard

Tony Finau

12:35 PM
EDT		1

Harris English

Nick Taylor

12:45 PM
EDT		1

Ben Griffin

Robert MacIntyre

12:55 PM
EDT		1

Brian Harman

Sungjae Im

1:05 PM
EDT		1

J.J. Spaun

Jacob Bridgeman

1:20 PM
EDT		1

Gary Woodland

Sepp Straka

1:30 PM
EDT		1

Chris Gotterup

Viktor Hovland

1:40 PM
EDT		1

Justin Thomas

Ludvig Åberg

1:50 PM
EDT		1

Cameron Young

Jordan Spieth

2:00 PM
EDT		1

Billy Horschel

Sahith Theegala

2:10 PM
EDT		1

Marco Penge

Johnny Keefer