RBC Heritage 2026: Tee times, pairings for second round at Harbour Town
The PGA Tour’s fourth of eight signature events continues Friday at the RBC Heritage, where there is no 36-hole cut.
The event offers a $20 million purse with $4 million going to the winner at Harbour Town Golf Links on Hilton Head Island, South Carolina.
Golf Channel coverage begins at 2 p.m. ET.
|Time
|Tee
|Players
|7:05 AM
EDT
|1
Jhonattan Vegas
Pierceson Coody
|7:15 AM
EDT
|1
Ryan Fox
Michael Kim
|7:25 AM
EDT
|1
William Mouw
Andrew Putnam
|7:35 AM
EDT
|1
Garrick Higgo
Daniel Berger
|7:45 AM
EDT
|1
Sami Valimaki
Sam Stevens
|7:55 AM
EDT
|1
Kurt Kitayama
Rickie Fowler
|8:05 AM
EDT
|1
Alex Noren
Nicolai Højgaard
|8:20 AM
EDT
|1
Aldrich Potgieter
Wyndham Clark
|8:30 AM
EDT
|1
Bud Cauley
Austin Smotherman
|8:40 AM
EDT
|1
Ricky Castillo
Harry Hall
|8:50 AM
EDT
|1
Keegan Bradley
Si Woo Kim
|9:00 AM
EDT
|1
Andrew Novak
Maverick McNealy
|9:10 AM
EDT
|1
Akshay Bhatia
Nico Echavarria
|9:20 AM
EDT
|1
Corey Conners
Patrick Cantlay
|9:35 AM
EDT
|1
Collin Morikawa
Shane Lowry
|9:45 AM
EDT
|1
Xander Schauffele
Russell Henley
|9:55 AM
EDT
|1
Tommy Fleetwood
Sam Burns
|10:05 AM
EDT
|1
Matt Fitzpatrick
Scottie Scheffler
|10:15 AM
EDT
|1
Jake Knapp
Jason Day
|10:25 AM
EDT
|1
Max Homa
Sudarshan Yellamaraju
|10:40 AM
EDT
|1
David Lipsky
Chandler Blanchet
|10:50 AM
EDT
|1
Brian Campbell
Joe Highsmith
|11:00 AM
EDT
|1
Adam Schenk
Matt Wallace
|11:10 AM
EDT
|1
Denny McCarthy
Jordan Smith
|11:20 AM
EDT
|1
Steven Fisk
J.T. Poston
|11:30 AM
EDT
|1
Lucas Glover
Patrick Rodgers
|11:40 AM
EDT
|1
Michael Brennan
Ryo Hisatsune
|11:50 AM
EDT
|1
Karl Vilips
Tom Hoge
|12:05 PM
EDT
|1
Min Woo Lee
Taylor Pendrith
|12:15 PM
EDT
|1
Matt McCarty
Michael Thorbjornsen
|12:25 PM
EDT
|1
Ryan Gerard
Tony Finau
|12:35 PM
EDT
|1
Harris English
Nick Taylor
|12:45 PM
EDT
|1
Ben Griffin
Robert MacIntyre
|12:55 PM
EDT
|1
Brian Harman
Sungjae Im
|1:05 PM
EDT
|1
J.J. Spaun
Jacob Bridgeman
|1:20 PM
EDT
|1
Gary Woodland
Sepp Straka
|1:30 PM
EDT
|1
Chris Gotterup
Viktor Hovland
|1:40 PM
EDT
|1
Justin Thomas
Ludvig Åberg
|1:50 PM
EDT
|1
Cameron Young
Jordan Spieth
|2:00 PM
EDT
|1
Billy Horschel
Sahith Theegala
|2:10 PM
EDT
|1
Marco Penge
Johnny Keefer