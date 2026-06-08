U.S. Women’s Open 2026 leaderboard: Final results and scores from Riviera
Published June 7, 2026 09:41 PM
Highlights: 2026 U.S. Women's Open, final round
Nelly Korda captured the 81st U.S. Women's Open in dramatic fashion, including a clutch birdie on No. 17 to take the solo lead at Riviera and a wobbling par putt on No. 18 that fell in the cup. Charley Hull and Gaby Lopez also provided plenty of final round highlights.
Nelly Korda made a late birdie in the final round at to edge Charley Hull and Gaby Lopez and win the 81st U.S. Women’s Open.
It was Korda’s first USWO title and her fourth major victory, overall.
Here’s a look at the final results from Riviera Country Club in Los Angeles, California:
Korda birdied the par-5 17th hole at Riviera Country Club to break from a four-way tie for the lead to earn her fourth career major title.
|Pos
|Player
|Score
|R1
|R2
|R3
|R4
|1
|Nelly Korda
|-8
|73
|67
|67
|69
|T2
|Charley Hull
|-7
|73
|72
|65
|67
|T2
|M. G. Lopez
|-7
|68
|71
|70
|68
|4
|In-gee Chun
|-6
|71
|68
|69
|70
|5
|Sei-young Kim
|-5
|67
|72
|68
|72
|T6
|Kiara Romero
|-3
|73
|70
|70
|68
|T6
|Nasa Hataoka
|-3
|69
|72
|68
|72
|T8
|Allisen Corpuz
|-2
|71
|70
|70
|71
|T8
|Jennifer Kupcho
|-2
|66
|73
|69
|74
|T8
|Maja Stark
|-2
|71
|72
|68
|71
|T8
|Maria Marin
|-2
|70
|73
|68
|71
|T8
|P. Anannarukarn
|-2
|73
|70
|72
|67
|T8
|Ruoning Yin
|-2
|69
|69
|71
|73
|T14
|Alison Lee
|-1
|70
|68
|72
|73
|T14
|Lauren Coughlin
|-1
|72
|68
|75
|68
|T14
|Shiho Kuwaki
|-1
|70
|73
|70
|70
|T17
|Aphrodite Deng
|E
|70
|73
|68
|73
|T17
|Hinako Shibuno
|E
|68
|71
|74
|71
|T19
|A Lim Kim
|1
|71
|74
|71
|69
|T19
|Jin-Hee Im
|1
|74
|72
|69
|70
|T19
|Minji Kang
|1
|68
|75
|68
|74
|T22
|Mackenzie Henderson
|2
|73
|69
|74
|70
|T22
|Asterisk Talley
|2
|71
|75
|66
|74
|T22
|Grace Kim
|2
|72
|72
|73
|69
|T22
|Karis Davidson
|2
|69
|73
|71
|73
|T22
|Patty Tavatanakit
|2
|69
|72
|74
|71
|T22
|Shuri Sakuma
|2
|71
|72
|72
|71
|T28
|Hannah Green
|3
|70
|73
|75
|69
|T28
|Jeeno Thitikul
|3
|73
|69
|72
|73
|T28
|Minjee Lee
|3
|69
|76
|71
|71
|T28
|Sora Kamiya
|3
|72
|68
|73
|74
|T28
|Xiyu Lin
|3
|73
|69
|75
|70
|T28
|Yuri Yoshida
|3
|70
|74
|75
|68
|T34
|Ana Belac
|4
|70
|73
|70
|75
|T34
|Farah O’Keefe
|4
|74
|71
|70
|73
|T34
|Hyunjoon Yoo
|4
|68
|71
|71
|78
|T34
|Jiyai Shin
|4
|69
|72
|75
|72
|T34
|Lucy Li
|4
|71
|73
|74
|70
|T34
|Miyuu Yamashita
|4
|72
|71
|69
|76
|T40
|Amy Yang
|5
|73
|71
|71
|74
|T40
|Ayaka Furue
|5
|70
|74
|72
|73
|T40
|Casandra Alexander
|5
|70
|70
|75
|74
|T40
|Melanie Green
|5
|72
|71
|73
|73
|T40
|So Mi Lee
|5
|71
|71
|76
|71
|T45
|Akie Iwai
|6
|72
|71
|74
|73
|T45
|Da Yeon Lee
|6
|71
|74
|70
|75
|T45
|Rio Takeda
|6
|76
|70
|71
|73
|T45
|Rose Zhang
|6
|70
|75
|73
|72
|T49
|B. Pagdanganan
|7
|70
|74
|75
|72
|T49
|Esther Henseleit
|7
|73
|71
|73
|74
|T49
|Hye-jin Choi
|7
|70
|73
|76
|72
|T49
|Kaleiya Romero
|7
|71
|74
|73
|73
|T49
|Lottie Woad
|7
|73
|73
|74
|71
|T54
|Anna Nordqvist
|8
|74
|71
|73
|74
|T54
|Chia Yen Wu
|8
|72
|74
|72
|74
|T54
|Minsol Kim
|8
|73
|73
|73
|73
|T54
|Nanna Madsen
|8
|73
|73
|71
|75
|T54
|Yealimi Noh
|8
|72
|74
|74
|72
|59
|Mao Saigo
|9
|76
|70
|74
|73
|T60
|Ariya Jutanugarn
|10
|73
|71
|75
|75
|T60
|Ingrid Lindblad
|10
|73
|73
|75
|73
|T60
|Julia Lopez Ramirez
|10
|72
|71
|76
|75
|T60
|Liqi Zeng
|10
|73
|73
|76
|72
|T60
|Sakura Koiwai
|10
|74
|72
|73
|75
|65
|Gurleen Kaur
|11
|72
|73
|79
|71
|66
|Celine Boutier
|12
|74
|72
|74
|76
|67
|Nataliya Guseva
|13
|72
|73
|79
|73
|68
|Yue Zhang
|14
|70
|76
|74
|78