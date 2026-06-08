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U.S. Women’s Open 2026 leaderboard: Final results and scores from Riviera

  
Published June 7, 2026 09:41 PM
Highlights: 2026 U.S. Women's Open, final round
June 7, 2026 09:16 PM
Nelly Korda captured the 81st U.S. Women's Open in dramatic fashion, including a clutch birdie on No. 17 to take the solo lead at Riviera and a wobbling par putt on No. 18 that fell in the cup. Charley Hull and Gaby Lopez also provided plenty of final round highlights.

Nelly Korda made a late birdie in the final round at to edge Charley Hull and Gaby Lopez and win the 81st U.S. Women’s Open.

It was Korda’s first USWO title and her fourth major victory, overall.

Here’s a look at the final results from Riviera Country Club in Los Angeles, California:

U.S. Women's Open Presented By Ally 2026 - Final Round
Nelly Korda wins U.S. Women’s Open with late birdie Sunday at Riviera
Korda birdied the par-5 17th hole at Riviera Country Club to break from a four-way tie for the lead to earn her fourth career major title.

﻿Pos Player Score R1 R2 R3 R4
1 Nelly Korda -8 73 67 67 69
T2 Charley Hull -7 73 72 65 67
T2 M. G. Lopez -7 68 71 70 68
4 In-gee Chun -6 71 68 69 70
5 Sei-young Kim -5 67 72 68 72
T6 Kiara Romero -3 73 70 70 68
T6 Nasa Hataoka -3 69 72 68 72
T8 Allisen Corpuz -2 71 70 70 71
T8 Jennifer Kupcho -2 66 73 69 74
T8 Maja Stark -2 71 72 68 71
T8 Maria Marin -2 70 73 68 71
T8 P. Anannarukarn -2 73 70 72 67
T8 Ruoning Yin -2 69 69 71 73
T14 Alison Lee -1 70 68 72 73
T14 Lauren Coughlin -1 72 68 75 68
T14 Shiho Kuwaki -1 70 73 70 70
T17 Aphrodite Deng E 70 73 68 73
T17 Hinako Shibuno E 68 71 74 71
T19 A Lim Kim 1 71 74 71 69
T19 Jin-Hee Im 1 74 72 69 70
T19 Minji Kang 1 68 75 68 74
T22 Mackenzie Henderson 2 73 69 74 70
T22 Asterisk Talley 2 71 75 66 74
T22 Grace Kim 2 72 72 73 69
T22 Karis Davidson 2 69 73 71 73
T22 Patty Tavatanakit 2 69 72 74 71
T22 Shuri Sakuma 2 71 72 72 71
T28 Hannah Green 3 70 73 75 69
T28 Jeeno Thitikul 3 73 69 72 73
T28 Minjee Lee 3 69 76 71 71
T28 Sora Kamiya 3 72 68 73 74
T28 Xiyu Lin 3 73 69 75 70
T28 Yuri Yoshida 3 70 74 75 68
T34 Ana Belac 4 70 73 70 75
T34 Farah O’Keefe 4 74 71 70 73
T34 Hyunjoon Yoo 4 68 71 71 78
T34 Jiyai Shin 4 69 72 75 72
T34 Lucy Li 4 71 73 74 70
T34 Miyuu Yamashita 4 72 71 69 76
T40 Amy Yang 5 73 71 71 74
T40 Ayaka Furue 5 70 74 72 73
T40 Casandra Alexander 5 70 70 75 74
T40 Melanie Green 5 72 71 73 73
T40 So Mi Lee 5 71 71 76 71
T45 Akie Iwai 6 72 71 74 73
T45 Da Yeon Lee 6 71 74 70 75
T45 Rio Takeda 6 76 70 71 73
T45 Rose Zhang 6 70 75 73 72
T49 B. Pagdanganan 7 70 74 75 72
T49 Esther Henseleit 7 73 71 73 74
T49 Hye-jin Choi 7 70 73 76 72
T49 Kaleiya Romero 7 71 74 73 73
T49 Lottie Woad 7 73 73 74 71
T54 Anna Nordqvist 8 74 71 73 74
T54 Chia Yen Wu 8 72 74 72 74
T54 Minsol Kim 8 73 73 73 73
T54 Nanna Madsen 8 73 73 71 75
T54 Yealimi Noh 8 72 74 74 72
59 Mao Saigo 9 76 70 74 73
T60 Ariya Jutanugarn 10 73 71 75 75
T60 Ingrid Lindblad 10 73 73 75 73
T60 Julia Lopez Ramirez 10 72 71 76 75
T60 Liqi Zeng 10 73 73 76 72
T60 Sakura Koiwai 10 74 72 73 75
65 Gurleen Kaur 11 72 73 79 71
66 Celine Boutier 12 74 72 74 76
67 Nataliya Guseva 13 72 73 79 73
68 Yue Zhang 14 70 76 74 78