U.S. Women’s Open 2026: Second-round tee times, groupings and how to watch at Riviera
Published June 3, 2026 11:39 AM
Rhodes' road leads rookie to first U.S. Women's Open at Riviera
Mimi Rhodes, last year's LET rookie of the year, has been around the world playing golf. And now, she's competing in her first U.S. Women's Open. Marisa Marcellino catches up with the 24-year-old Englishman to discuss her path and goals.
It’s showtime for the women!
Riviera Country Club, outside of Los Angeles, California, hosts the 81st edition of the U.S. Women’s Open. Play continues Friday with the likes of Nelly Korda, Jeeno Thitikul and the rest of the world’s best competing in the season’s third major.
USWO Round 2 coverage
- Noon-2PM: Live From the U.S. Women’s Open (Golf Channel)
- 2-7PM: U.S. Women’s Open, Round 2 (USA Network)
- 7-10PM: U.S. Women’s Open, Round 2 (Peacock)
- 10-11PM: Live From the U.S. Women’s Open (Golf Channel)
USWO Round 2 tee times (ET)
No. 1 tee
- 9:45 am: Anna Nordqvist, Ashleigh Buhai, Jiyai Shin
- 9:56 am: Minsol Kim, Lilia Vu, Nanna Koerstz Madsen
- 10:07 am: Yuka Saso, Jeongeun Lee6, Kiara Romero (a)
- 10:18 am: Aphrodite Deng (a), Rose Zhang, Yealimi Noh
- 10:29 am: Jenny Bae, Pajaree Anannarukarn, Yuna Araki
- 10:40 am: Jinhee Im, Casandra Alexander, Ai Suzuki
- 10:51 am: Somi Lee, Mimi Rhodes, Fuka Suga
- 11:02 am: Minami Katsu, Anna Huang, Peiyun Chien
- 11:13 am: Paula Reto, Veronika Kedronova (a), Gina Kim
- 11:24 am: Minji Kang, Liqi Zeng, Zoe Cusack (a)
- 11:35 am: Katelyn Kong (a), Amiyu Ozeki, Jaravee Boonchant
- 11:46 am: Addie Dobson (a), Natsumi Hayakawa, Sofia Rivera (a)
- 11:57 am: Kaleiya Romero, Jie-En Lin (a), Kaylyn Noh
- 3:30 pm: Catherine Park, Lucy Li, Asterisk Talley (a)
- 3:41 pm: Alison Lee, Paula Martin Sampedro (a), Jasmine Suwannapura
- 3:52 pm: Maja Stark, Megha Ganne, Miyu Yamashita
- 4:03 pm: Minjee Lee, Lottie Woad, Nasa Hataoka
- 4:14 pm: Nelly Korda, Hyo Joo Kim, Hannah Green
- 4:25 pm: Angel Yin, Gaby Lopez, Ruoning Yin
- 4:36 pm: Sei Young Kim, Linn Grant, Andrea Lee
- 4:47 pm: Jin Young Ko, Ayaka Furue, Grace Kim
- 4:58 pm: Miranda Wang, Esther Henseleit, Shuri Sakuma
- 5:09 pm: Brittany Lang, Danielle Kang, Sung Hyun Park
- 5:20 pm: Yuri Yoshida, Paula Francisco (a), Nataliya Guseva
- 5:31 pm: Nellie Ong (a), DaYeon Lee, Shiho Kuwaki
- 5:42 pm: Pauline del Rosario, Napat Lertsadwattana, Athena Singh (a)
No. 10 tee
- 9:45 am: A Lim Kim, Yui Kawamoto, Megan Khang
- 9:56 am: Ariya Jutanugarn, Allisen Corpuz, In Gee Chun
- 10:07 am: Carlota Ciganda, Aki Iwai, Jennifer Kupcho
- 10:18 am: Charley Hull, Jeeno Thitikul, Patty Tavatanakit
- 10:29 am: Lydia Ko, Mao Saigo, Lauren Coughlin
- 10:40 am: Brooke Henderson, Celine Boutier, Rio Takeda
- 10:51 am: Michelle Wie West, Hinako Shibuno, Yani Tseng
- 11:02 am: Chizzy Iwai, Hye-Jin Choi, Auston Kim
- 11:13 am: Jungmin Hong, Lauren Kim (a), Sora Kamiya
- 11:24 am: Melanie Green, Gurleen Kaur, Soomin Oh (a)
- 11:35 am: Bronte Law, Johanna Sjursen, Bianca Pagdanganan
- 11:46 am: Thanana Kotchasanmanee (a), Weiwei Zhang, Farah O’Keefe (a)
- 11:57 am: Katherine Muzi, Laney Frye, Anita Lumpongpoung (a)
- 3:30 pm: Brianna Do, Muni He, Sarah Hammett (a)
- 3:41 pm: Karis Davidson, Meja Ortengren (a), Mi Hyang Lee
- 3:52 pm: Chanettee Wannasaen, Youmin Hwang, Sakura Koiwai
- 4:03 pm: Lindy Duncan, Sayaka Takahashi, Hyunjo Yoo
- 4:14 pm: Madelene Sagstrom, Yan Liu, Jiwon Ko
- 4:25 pm: Ina Yoon, Leona Maguire, Steph Kyriacou
- 4:36 pm: Amy Yang, Ingrid Lindblad, Julia Lopez Ramirez
- 4:47 pm: Maria Jose Marin (a), Carla Bernat Escuder, Miyuu Goto
- 4:58 pm: Hailee Cooper, Siuue Wu, Dewi Weber
- 5:09 pm: Ally Ewing, Ana Belac, Xiyu Janet Lin
- 5:20 pm: Becky Morgan, Olivia Mehaffey, Ina Kim-Schaad (a)
- 5:31 pm: Chloe Kovelesky (a), Chiara Tamburlini, Chia Yen Wu
- 5:42 pm: Lois Lau, Yue Zhang, Amy Seung Hyun Lee (a)
Riviera Country Club hosts the third women’s major of the season. Here’s a look at Round 1 tee times and groupings for the U.S. Women’s Open.