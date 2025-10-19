BMW Ladies Championship 2025 prize money: Full payout from $2.3 million purse
Published October 19, 2025 01:32 PM
Highlights: BMW Ladies Championship, final round
Watch the best moments from the LPGA's BMW Ladies Championship from Pine Beach Golf Links in Haenam-gun, South Korea.
Sei Young Kim collected her 13th LPGA Tour title Sunday at the BMW Ladies Championship. Her four-shot victory earned her a $345,000 first-place check.
Here’s how the full $2.3 million purse was paid out in Korea:
|FINISH
|PLAYER
|EARNINGS
|1
|Sei Young Kim
|$345,000
|2
|Nasa Hataoka
|$210,888
|T3
|A Lim Kim
|$135,665
|T3
|Celine Boutier
|$135,665
|T5
|Hannah Green
|$86,595
|T5
|Yealimi Noh
|$86,595
|T7
|Narin An
|$57,923
|T7
|Hye-Jin Choi
|$57,923
|T7
|Lindy Duncan
|$57,923
|T10
|Nanna Koerstz Madsen
|$39,564
|T10
|Stephanie Kyriacou
|$39,564
|T10
|Hyo Joo Kim
|$39,564
|T10
|Minjee Lee
|$39,564
|T10
|Somi Lee
|$39,564
|T10
|Rio Takeda
|$39,564
|T16
|Robyn Choi
|$30,097
|T16
|Andrea Lee
|$30,097
|T16
|Brooke Matthews
|$30,097
|T19
|Jin Young Ko
|$26,094
|T19
|Saki Baba
|$26,094
|T19
|Gemma Dryburgh
|$26,094
|T19
|Soomin Oh (a)
|$0
|T19
|Brooke M. Henderson
|$26,094
|T24
|Eun-Hee Ji
|$21,261
|T24
|Lottie Woad
|$21,261
|T24
|Maja Stark
|$21,261
|T24
|Minami Katsu
|$21,261
|T24
|Manon De Roey
|$21,261
|T24
|Miranda Wang
|$21,261
|T24
|Ina Yoon
|$21,261
|T31
|Chisato Iwai
|$15,484
|T31
|Ashleigh Buhai
|$15,484
|T31
|Jennifer Kupcho
|$15,484
|T31
|Jin Hee Im
|$15,484
|T31
|Cassie Porter
|$15,484
|T31
|Esther Henseleit
|$15,484
|T31
|Yan Liu
|$15,484
|T31
|Weiwei Zhang
|$15,484
|T31
|Linn Grant
|$15,484
|T40
|Auston Kim
|$11,546
|T40
|Allisen Corpuz
|$11,546
|T40
|Nataliya Guseva
|$11,546
|T40
|Miyu Yamashita
|$11,546
|T40
|Lucy Li
|$11,546
|T45
|Mi Hyang Lee
|$9,641
|T45
|Haeran Ryu
|$9,641
|T45
|Gaby Lopez
|$9,641
|T45
|Gurleen Kaur
|$9,641
|49
|Sarah Schmelzel
|$8,774
|50
|Lauren Coughlin
|$8,428
|T51
|Julia López Ramirez
|$7,851
|T51
|Karis Davidson
|$7,851
|T51
|Madelene Sagstrom
|$7,851
|T54
|Jenny Shin
|$7,274
|T54
|Chanettee Wannasaen
|$7,274
|T56
|Grace Kim
|$6,466
|T56
|Kristen Gillman
|$6,466
|T56
|Pauline Roussin-Bouchard
|$6,466
|T56
|Leona Maguire
|$6,466
|T56
|Yuri Yoshida
|$6,466
|T61
|Gabriela Ruffels
|$5,658
|T61
|Sung Hyun Park
|$5,658
|T61
|Lilia Vu
|$5,658
|T64
|Jeongeun Lee6
|$5,311
|T64
|In Gee Chun
|$5,311
|T64
|Mary Liu
|$5,311
|T67
|Carlota Ciganda
|$4,965
|T67
|Jenny Bae
|$4,965
|T67
|Kumkang Park
|$4,965
|T70
|Paula Reto
|$4,638
|T70
|Jeongeun Lee5
|$4,638
|T70
|Chella Choi
|$4,638
|73
|Benedetta Moresco
|$4,502
|74
|Ilhee Lee
|$4,445
|75
|Akie Iwai
|$4,387
|76
|Ingrid Lindblad
|$4,334
|77
|Esther Kwon (a)
|$0