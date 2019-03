Valspar purse payout: Casey clears $1.2 million

Here is the complete FedExCup points and purse breakdown for winner Paul Casey and the rest of the players who made the cut at the 2019 Valspar Championship:

Finish Player FedEx Earnings ($) 1 Paul Casey 500 1,206,000 2 Jason Kokrak 245 589,600 2 Louis Oosthuizen 245 589,600 4 Sungjae Im 123 294,800 4 Bubba Watson 123 294,800 6 Ryan Armour 92 224,450 6 Dustin Johnson 92 224,450 6 Jon Rahm 92 224,450 9 Austin Cook 73 174,200 9 Luke Donald 73 174,200 9 Denny McCarthy 73 174,200 9 Scott Stallings 73 174,200 13 Lucas Glover 55 121,940 13 Bill Haas 55 121,940 13 Mackenzie Hughes 55 121,940 13 Matt Jones 55 121,940 13 Curtis Luck 55 121,940 18 Jim Furyk 44 84,420 18 Charley Hoffman 44 84,420 18 Sung Kang 44 84,420 18 Rory Sabbatini 44 84,420 18 Brian Stuard 44 84,420 18 Vaughn Taylor 44 84,420 24 Julián Etulain 33 54,270 24 Zach Johnson 33 54,270 24 Kevin Kisner 33 54,270 24 Russell Knox 33 54,270 24 Henrik Stenson 33 54,270 24 Nick Taylor 33 54,270 30 Joel Dahmen 24 39,817 30 Anirban Lahiri 24 39,817 30 Sam Burns 24 39,817 30 Rafa Cabrera Bello 24 39,817 30 Billy Hurley III 24 39,817 30 Brandt Snedeker 24 39,817 30 Shawn Stefani 24 39,817 37 Wyndham Clark 17 30,150 37 Dylan Frittelli 17 30,150 37 Satoshi Kodaira 17 30,150 37 Joaquin Niemann 17 30,150 37 Nick Watney 17 30,150 42 Jonas Blixt 13 24,120 42 Russell Henley 13 24,120 42 C.T. Pan 13 24,120 42 Danny Willett 13 24,120 46 Brian Gay 9 17,655 46 Kramer Hickok 9 17,655 46 Kelly Kraft 9 17,655 46 Andrew Landry 9 17,655 46 Hank Lebioda 9 17,655 46 Graeme McDowell 9 17,655 46 Sam Saunders 9 17,655 46 Sepp Straka 9 17,655 54 Ryan Blaum 6 15,209 54 Roberto Díaz 6 15,209 54 Harris English 6 15,209 54 Sergio Garcia 6 15,209 54 Danny Lee 6 15,209 54 Trey Mullinax 6 15,209 60 Alex Cejka 5 14,472 60 Brandon Harkins 5 14,472 60 Patton Kizzire 5 14,472 60 Peter Malnati 5 14,472 60 Roger Sloan 5 14,472 65 Chesson Hadley 4 13,936 65 Peter Uihlein 4 13,936 65 Harold Varner III 4 13,936 68 Roberto Castro 3 13,601 68 Chris Stroud 3 13,601 70 Morgan Hoffmann 3 13,400