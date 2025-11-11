Butterfield Bermuda Championship 2025: Round 2 tee times, how to watch
The PGA Tour’s FedExCup Fall season is winding down with the sixth of seven events, the Butterfield Bermuda Championship.
Here’s a look at tee times and groupings for the second round at Port Royal Golf Course. Golf Channel coverage begins Thursday at 1 p.m. EST.
|Time
|Tee
|Players
|6 AM
EST
|1
Justin Lower
Chan Kim
Jackson Suber
|6 AM
EST
|10
Ryan Palmer
Andrew Putnam
Adam Hadwin
|6:11 AM
EST
|1
Ben Martin
Greyson Sigg
Isaiah Salinda
|6:11 AM
EST
|10
Tyler Duncan
Matt NeSmith
Chandler Phillips
|6:22 AM
EST
|1
Thorbjørn Olesen
Kevin Roy
David Skinns
|6:22 AM
EST
|10
Chad Ramey
Matti Schmid
Carson Young
|6:33 AM
EST
|1
Lee Hodges
Francesco Molinari
Adam Schenk
|6:33 AM
EST
|10
Nico Echavarria
Matt Kuchar
Sami Valimaki
|6:44 AM
EST
|1
Doug Ghim
David Lipsky
Harry Higgs
|6:44 AM
EST
|10
Steven Fisk
Taylor Moore
Seamus Power
|6:55 AM
EST
|1
Vince Whaley
Will Gordon
Jeremy Paul
|6:55 AM
EST
|10
Martin Laird
Jonathan Byrd
Jesper Svensson
|7:06 AM
EST
|1
Thomas Rosenmueller
Rikuya Hoshino
Justin Hastings
|7:06 AM
EST
|10
Antoine Rozner
Kevin Velo
Hunter Wolcott
|7:17 AM
EST
|1
Will Chandler
Braden Thornberry
Paul Ferrier
|7:17 AM
EST
|10
Takumi Kanaya
Taylor Dickson
Tyler Watts (a)
|7:28 AM
EST
|1
Niklas Norgaard
Cristobal Del Solar
Oliver Betschart (a)
|7:28 AM
EST
|10
Taylor Montgomery
Frankie Capan III
Jake Peacock
|7:39 AM
EST
|1
David Ford
Vince Covello
Will Haddrell (a)
|7:39 AM
EST
|10
Noah Goodwin
Kaito Onishi
Kenny Leseur
|10:30 AM
EST
|1
Cameron Champ
Kevin Streelman
Sam Ryder
|10:30 AM
EST
|10
Ryo Hisatsune
Max McGreevy
Hayden Springer
|10:41 AM
EST
|1
Patrick Rodgers
Eric Cole
Alex Smalley
|10:41 AM
EST
|10
Austin Cook
Joseph Bramlett
Paul Peterson
|10:52 AM
EST
|1
Victor Perez
Rico Hoey
Danny Walker
|10:52 AM
EST
|10
Ben Silverman
Kris Ventura
Ricky Castillo
|11:03 AM
EST
|1
Michael Brennan
Rafael Campos
Sahith Theegala
|11:03 AM
EST
|10
Kevin Yu
Matthieu Pavon
Adam Svensson
|11:14 AM
EST
|1
Camilo Villegas
Matt Wallace
Sam Stevens
|11:14 AM
EST
|10
Luke List
Nick Hardy
Brandt Snedeker
|11:25 AM
EST
|1
Trey Mullinax
Zac Blair
Ben Kohles
|11:25 AM
EST
|10
Lanto Griffin
Henrik Norlander
Dylan Wu
|11:36 AM
EST
|1
Robert Streb
Beau Hossler
Patrick Fishburn
|11:36 AM
EST
|10
Danny Willett
Mark Hubbard
Hayden Buckley
|11:47 AM
EST
|1
Trevor Cone
John Pak
Drew Doyle
|11:47 AM
EST
|10
Luke Clanton
Mason Andersen
Blades Brown
|11:58 AM
EST
|1
Pierceson Coody
Matthew Riedel
Henry Smart
|11:58 AM
EST
|10
Harrison Endycott
Quade Cummins
Chase Johnson
|12:09 PM
EST
|1
Matteo Manassero
Philip Knowles
Oscar Couilleau (a)
|12:09 PM
EST
|10
Gordon Sargent
Samuel Anderson
Andrew Zielinski (a)