Myrtle Beach Classic 2026: Round 2 tee times, groupings and how to watch
Round 2 of the ONEflight Myrtle Beach Classic kicks off Friday at Dunes Beach and Golf Club in South Carolina.
Five-time major champion Brooks Koepka headlines the crowd in the opposite-field event.
Golf Channel’s live coverage begins at 10 a.m. ET. Here are the groupings and tee times:
|Time
|Tee
|Players
|6:50 AM
EDT
|1
Rafael Campos
Zac Blair
Henrik Norlander
|6:50 AM
EDT
|10
Danny Willett
Rico Hoey
Ben Kohles
|7:02 AM
EDT
|1
Chad Ramey
Justin Lower
Chandler Phillips
|7:02 AM
EDT
|10
Seamus Power
Sam Ryder
Carson Young
|7:14 AM
EDT
|1
Joel Dahmen
Max Greyserman
Marco Penge
|7:14 AM
EDT
|10
Nick Hardy
Robert Streb
Mac Meissner
|7:26 AM
EDT
|1
Adam Schenk
Rasmus Højgaard
Johnny Keefer
|7:26 AM
EDT
|10
Sami Valimaki
Harry Higgs
Cam Davis
|7:38 AM
EDT
|1
Brendon Todd
Lanto Griffin
Adam Hadwin
|7:38 AM
EDT
|10
Garrick Higgo
Kevin Yu
Aaron Wise
|7:50 AM
EDT
|1
Doug Ghim
Vince Whaley
Dylan Wu
|7:50 AM
EDT
|10
Austin Eckroat
Brice Garnett
Ben Silverman
|8:02 AM
EDT
|1
Rasmus Neergaard-Petersen
Neal Shipley
Blades Brown
|8:02 AM
EDT
|10
Alejandro Tosti
Adrien Saddier
Nicholas Marchese
|8:14 AM
EDT
|1
Hayden Springer
Adrien Dumont de Chassart
Thriston Lawrence
|8:14 AM
EDT
|10
Keita Nakajima
Evan Harmeling
Tyler Collet
|8:26 AM
EDT
|1
Haotong Li
Christo Lamprecht
Thomas Rosenmueller
|8:26 AM
EDT
|10
Jeremy Paul
Jeffrey Kang
Grayson Wood
|8:38 AM
EDT
|1
Dan Brown
Pontus Nyholm
Cooper Hrabak
|8:38 AM
EDT
|10
Jackson Suber
Davis Chatfield
Ryan Ruffels
|8:50 AM
EDT
|1
Trace Crowe
Trent Phillips
Wells Williams
|11:40 AM
EDT
|1
Matthieu Pavon
Brandt Snedeker
Matti Schmid
|11:40 AM
EDT
|10
Nick Dunlap
Eric Cole
Danny Walker
|11:52 AM
EDT
|1
Patton Kizzire
Ryan Brehm
Tyler Duncan
|11:52 AM
EDT
|10
Troy Merritt
Beau Hossler
Kevin Roy
|12:04 PM
EDT
|1
Martin Laird
James Hahn
Max McGreevy
|12:04 PM
EDT
|10
Camilo Villegas
Ben Martin
Christiaan Bezuidenhout
|12:16 PM
EDT
|1
Karl Vilips
Joe Highsmith
Taylor Moore
|12:16 PM
EDT
|10
Aaron Rai
Davis Thompson
Brooks Koepka
|12:28 PM
EDT
|1
Steven Fisk
Davis Riley
Matt Kuchar
|12:28 PM
EDT
|10
Billy Horschel
Stephan Jaeger
Tom Kim
|12:40 PM
EDT
|1
Erik van Rooyen
Lee Hodges
Mark Hubbard
|12:40 PM
EDT
|10
Emiliano Grillo
Hank Lebioda
Takumi Kanaya
|12:52 PM
EDT
|1
Kris Ventura
John Parry
Kensei Hirata
|12:52 PM
EDT
|10
Peter Malnati
Adam Svensson
Kevin Streelman
|1:04 PM
EDT
|1
Jesper Svensson
Luke Clanton
John VanDerLaan
|1:04 PM
EDT
|10
Zecheng Dou
A.J. Ewart
Grant Haefner
|1:16 PM
EDT
|1
Jimmy Stanger
Gordon Sargent
Casey Jarvis
|1:16 PM
EDT
|10
Patrick Fishburn
David Skinns
Nathan Petronzio
|1:28 PM
EDT
|1
Paul Peterson
Zach Bauchou
Connor Doyal
|1:28 PM
EDT
|10
Chan Kim
Marcelo Rozo
Petr Hruby