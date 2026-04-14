RBC Heritage 2026: Tee times, pairings for first round at Harbour Town
The PGA Tour’s fourth of eight signature events begins Thursday at the RBC Heritage.
The field includes defending champion Justin Thomas, world No. 1 and 2024 champ Scottie Scheffler, 2023 winner Matt Fitzpatrick, Players champ Cameron Young and reigning FedExCup winner Tommy Fleetwood.
The event offers a $20 million purse with $4 million going to the winner at Harbour Town Golf Links on Hilton Head Island, South Carolina. Golf Channel coverage begins at 2 p.m. ET.
|Time
|Tee
|Players
|7:05 AM
EDT
|1
David Lipsky
Chandler Blanchet
|7:15 AM
EDT
|1
Brian Campbell
Joe Highsmith
|7:25 AM
EDT
|1
Adam Schenk
Matt Wallace
|7:35 AM
EDT
|1
Denny McCarthy
Jordan Smith
|7:45 AM
EDT
|1
Steven Fisk
J.T. Poston
|7:55 AM
EDT
|1
Lucas Glover
Patrick Rodgers
|8:05 AM
EDT
|1
Michael Brennan
Ryo Hisatsune
|8:20 AM
EDT
|1
Karl Vilips
Tom Hoge
|8:30 AM
EDT
|1
Min Woo Lee
Taylor Pendrith
|8:40 AM
EDT
|1
Matt McCarty
Michael Thorbjornsen
|8:50 AM
EDT
|1
Ryan Gerard
Tony Finau
|9:00 AM
EDT
|1
Harris English
Nick Taylor
|9:10 AM
EDT
|1
Ben Griffin
Robert MacIntyre
|9:20 AM
EDT
|1
Brian Harman
Sungjae Im
|9:35 AM
EDT
|1
J.J. Spaun
Jacob Bridgeman
|9:45 AM
EDT
|1
Gary Woodland
Sepp Straka
|9:55 AM
EDT
|1
Chris Gotterup
Viktor Hovland
|10:05 AM
EDT
|1
Justin Thomas
Ludvig Åberg
|10:15 AM
EDT
|1
Cameron Young
Jordan Spieth
|10:25 AM
EDT
|1
Billy Horschel
Sahith Theegala
|10:35 AM
EDT
|1
Marco Penge
Johnny Keefer
|10:50 AM
EDT
|1
Jhonattan Vegas
Pierceson Coody
|11:00 AM
EDT
|1
Ryan Fox
Michael Kim
|11:10 AM
EDT
|1
William Mouw
Andrew Putnam
|11:20 AM
EDT
|1
Garrick Higgo
Daniel Berger
|11:30 AM
EDT
|1
Sami Valimaki
Sam Stevens
|11:40 AM
EDT
|1
Kurt Kitayama
Rickie Fowler
|11:50 AM
EDT
|1
Alex Noren
Nicolai Højgaard
|12:05 PM
EDT
|1
Aldrich Potgieter
Wyndham Clark
|12:15 PM
EDT
|1
Bud Cauley
Austin Smotherman
|12:25 PM
EDT
|1
Ricky Castillo
Harry Hall
|12:35 PM
EDT
|1
Keegan Bradley
Si Woo Kim
|12:45 PM
EDT
|1
Andrew Novak
Maverick McNealy
|12:55 PM
EDT
|1
Akshay Bhatia
Nico Echavarria
|1:05 PM
EDT
|1
Corey Conners
Patrick Cantlay
|1:20 PM
EDT
|1
Collin Morikawa
Shane Lowry
|1:30 PM
EDT
|1
Xander Schauffele
Russell Henley
|1:40 PM
EDT
|1
Tommy Fleetwood
Sam Burns
|1:50 PM
EDT
|1
Matt Fitzpatrick
Scottie Scheffler
|2:00 PM
EDT
|1
Jake Knapp
Jason Day
|2:10 PM
EDT
|1
Max Homa
Sudarshan Yellamaraju