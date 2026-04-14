RBC Heritage 2026: Tee times, pairings for first round at Harbour Town

  
Published April 14, 2026 06:17 PM
RBC Heritage can seem like 'therapy' after Masters week
April 14, 2026 06:22 PM
The RBC Heritage follows the Masters this week in South Carolina and Rex Hoggard spoke with 2025 RBC Heritage winner, Justin Thomas, about the change of pace.

The PGA Tour’s fourth of eight signature events begins Thursday at the RBC Heritage.

The field includes defending champion Justin Thomas, world No. 1 and 2024 champ Scottie Scheffler, 2023 winner Matt Fitzpatrick, Players champ Cameron Young and reigning FedExCup winner Tommy Fleetwood.

The event offers a $20 million purse with $4 million going to the winner at Harbour Town Golf Links on Hilton Head Island, South Carolina. Golf Channel coverage begins at 2 p.m. ET.

RBC Heritage 2026: Tee times, pairings for second round at Harbour Town
Tee times and pairings for the second round of the PGA Tour’s signature event, the RBC Heritage.

Time
TeePlayers
7:05 AM
EDT		1

David Lipsky

Chandler Blanchet

7:15 AM
EDT		1

Brian Campbell

Joe Highsmith

7:25 AM
EDT		1

Adam Schenk

Matt Wallace

7:35 AM
EDT		1

Denny McCarthy

Jordan Smith

7:45 AM
EDT		1

Steven Fisk

J.T. Poston

7:55 AM
EDT		1

Lucas Glover

Patrick Rodgers

8:05 AM
EDT		1

Michael Brennan

Ryo Hisatsune

8:20 AM
EDT		1

Karl Vilips

Tom Hoge

8:30 AM
EDT		1

Min Woo Lee

Taylor Pendrith

8:40 AM
EDT		1

Matt McCarty

Michael Thorbjornsen

8:50 AM
EDT		1

Ryan Gerard

Tony Finau

9:00 AM
EDT		1

Harris English

Nick Taylor

9:10 AM
EDT		1

Ben Griffin

Robert MacIntyre

9:20 AM
EDT		1

Brian Harman

Sungjae Im

9:35 AM
EDT		1

J.J. Spaun

Jacob Bridgeman

9:45 AM
EDT		1

Gary Woodland

Sepp Straka

9:55 AM
EDT		1

Chris Gotterup

Viktor Hovland

10:05 AM
EDT		1

Justin Thomas

Ludvig Åberg

10:15 AM
EDT		1

Cameron Young

Jordan Spieth

10:25 AM
EDT		1

Billy Horschel

Sahith Theegala

10:35 AM
EDT		1

Marco Penge

Johnny Keefer

10:50 AM
EDT		1

Jhonattan Vegas

Pierceson Coody

11:00 AM
EDT		1

Ryan Fox

Michael Kim

11:10 AM
EDT		1

William Mouw

Andrew Putnam

11:20 AM
EDT		1

Garrick Higgo

Daniel Berger

11:30 AM
EDT		1

Sami Valimaki

Sam Stevens

11:40 AM
EDT		1

Kurt Kitayama

Rickie Fowler

11:50 AM
EDT		1

Alex Noren

Nicolai Højgaard

12:05 PM
EDT		1

Aldrich Potgieter

Wyndham Clark

12:15 PM
EDT		1

Bud Cauley

Austin Smotherman

12:25 PM
EDT		1

Ricky Castillo

Harry Hall

12:35 PM
EDT		1

Keegan Bradley

Si Woo Kim

12:45 PM
EDT		1

Andrew Novak

Maverick McNealy

12:55 PM
EDT		1

Akshay Bhatia

Nico Echavarria

1:05 PM
EDT		1

Corey Conners

Patrick Cantlay

1:20 PM
EDT		1

Collin Morikawa

Shane Lowry

1:30 PM
EDT		1

Xander Schauffele

Russell Henley

1:40 PM
EDT		1

Tommy Fleetwood

Sam Burns

1:50 PM
EDT		1

Matt Fitzpatrick

Scottie Scheffler

2:00 PM
EDT		1

Jake Knapp

Jason Day

2:10 PM
EDT		1

Max Homa

Sudarshan Yellamaraju