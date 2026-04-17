RBC Heritage 2026: Round 3 tee times, pairings and how to watch
Can Matt Fitzpatrick become a two-time winner at Harbour Town?
He’ll have to hold off 81 others to claim the fourth signature event of the 2026 season. That task includes maintaining a lead over a loaded field of contenders including Viktor Hovland, Harris English and Ludvig Åberg.
Rickie Fowler, Scottie Scheffler and Collin Morikawa are also chasing, albeit much more down the leaderboard after 36 holes in the South Carolina Lowcountry.
Here’s a look at how to watch the third round and when Fitzpatrick and Hovland are set to tee off from Hilton Head:
How to watch RBC Heritage Round 3 (ET)
- Noon-1PM: Golf Central Pregame
- 1-3PM: RBC Heritage, Round 3
- 3-7PM: RBC Heritage, Round 3 (CBS)
- 9-10PM: Golf Central Postgame
RBC Heritage third-round tee times
|Time
|Tee
|Players
|Status
|6:55 AM
EDT
|1
Tony Finau
Justin Thomas
|Coming Soon
|7:05 AM
EDT
|1
Billy Horschel
Taylor Pendrith
|Coming Soon
|7:15 AM
EDT
|1
Marco Penge
Austin Smotherman
|Coming Soon
|7:25 AM
EDT
|1
Alex Noren
Jake Knapp
|Coming Soon
|7:35 AM
EDT
|1
Ryan Gerard
Jhonattan Vegas
|Coming Soon
|7:45 AM
EDT
|1
Ryo Hisatsune
Nico Echavarria
|Coming Soon
|7:55 AM
EDT
|1
Denny McCarthy
J.T. Poston
|Coming Soon
|8:10 AM
EDT
|1
Tommy Fleetwood
David Lipsky
|Coming Soon
|8:20 AM
EDT
|1
Adam Schenk
Chris Gotterup
|Coming Soon
|8:30 AM
EDT
|1
Jason Day
Chandler Blanchet
|Coming Soon
|8:40 AM
EDT
|1
Michael Kim
Ricky Castillo
|Coming Soon
|8:50 AM
EDT
|1
Tom Hoge
Jordan Spieth
|Coming Soon
|9:00 AM
EDT
|1
Matt Wallace
Jordan Smith
|Coming Soon
|9:10 AM
EDT
|1
Nicolai Højgaard
Maverick McNealy
|Coming Soon
|9:25 AM
EDT
|1
William Mouw
Garrick Higgo
|Coming Soon
|9:35 AM
EDT
|1
Matt McCarty
Jacob Bridgeman
|Coming Soon
|9:45 AM
EDT
|1
Brian Campbell
Min Woo Lee
|Coming Soon
|9:55 AM
EDT
|1
Max Homa
Sudarshan Yellamaraju
|Coming Soon
|10:05 AM
EDT
|1
Johnny Keefer
Daniel Berger
|Coming Soon
|10:15 AM
EDT
|1
Sam Burns
Nick Taylor
|Coming Soon
|10:25 AM
EDT
|1
Harry Hall
Shane Lowry
|Coming Soon
|10:40 AM
EDT
|1
Andrew Putnam
Sam Stevens
|Coming Soon
|10:50 AM
EDT
|1
J.J. Spaun
Cameron Young
|Coming Soon
|11:00 AM
EDT
|1
Michael Thorbjornsen
Sungjae Im
|Coming Soon
|11:10 AM
EDT
|1
Karl Vilips
Brian Harman
|Coming Soon
|11:20 AM
EDT
|1
Xander Schauffele
Patrick Rodgers
|Coming Soon
|11:30 AM
EDT
|1
Ryan Fox
Bud Cauley
|Coming Soon
|11:40 AM
EDT
|1
Sahith Theegala
Pierceson Coody
|Coming Soon
|11:55 AM
EDT
|1
Lucas Glover
Ben Griffin
|Coming Soon
|12:05 PM
EDT
|1
Russell Henley
Steven Fisk
|Coming Soon
|12:15 PM
EDT
|1
Akshay Bhatia
Corey Conners
|Coming Soon
|12:25 PM
EDT
|1
Wyndham Clark
Andrew Novak
|Coming Soon
|12:35 PM
EDT
|1
Joe Highsmith
Gary Woodland
|Coming Soon
|12:45 PM
EDT
|1
Collin Morikawa
Scottie Scheffler
|Coming Soon
|12:55 PM
EDT
|1
Robert MacIntyre
Sami Valimaki
|Coming Soon
|1:10 PM
EDT
|1
Si Woo Kim
Michael Brennan
|Coming Soon
|1:20 PM
EDT
|1
Aldrich Potgieter
Keegan Bradley
|Coming Soon
|1:30 PM
EDT
|1
Kurt Kitayama
Rickie Fowler
|Coming Soon
|1:40 PM
EDT
|1
Sepp Straka
Ludvig Åberg
|Coming Soon
|1:50 PM
EDT
|1
Harris English
Patrick Cantlay
|Coming Soon
|2:00 PM
EDT
|1
Matt Fitzpatrick
Viktor Hovland
|Coming Soon