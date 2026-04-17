RBC Heritage 2026: Round 3 tee times, pairings and how to watch

  
Published April 17, 2026 06:42 PM
Fitzpatrick takes advantage of amazing break to make birdie
April 17, 2026 01:57 PM
A fortunate bounce off the tree sets up Matt Fitzpatrick, and he makes the most of it on the green.

Can Matt Fitzpatrick become a two-time winner at Harbour Town?

He’ll have to hold off 81 others to claim the fourth signature event of the 2026 season. That task includes maintaining a lead over a loaded field of contenders including Viktor Hovland, Harris English and Ludvig Åberg.

Rickie Fowler, Scottie Scheffler and Collin Morikawa are also chasing, albeit much more down the leaderboard after 36 holes in the South Carolina Lowcountry.

Here’s a look at how to watch the third round and when Fitzpatrick and Hovland are set to tee off from Hilton Head:

RBC Heritage third-round tee times

Time
TeePlayersStatus
6:55 AM
EDT		1

Tony Finau

Justin Thomas

Coming Soon
7:05 AM
EDT		1

Billy Horschel

Taylor Pendrith

Coming Soon
7:15 AM
EDT		1

Marco Penge

Austin Smotherman

Coming Soon
7:25 AM
EDT		1

Alex Noren

Jake Knapp

Coming Soon
7:35 AM
EDT		1

Ryan Gerard

Jhonattan Vegas

Coming Soon
7:45 AM
EDT		1

Ryo Hisatsune

Nico Echavarria

Coming Soon
7:55 AM
EDT		1

Denny McCarthy

J.T. Poston

Coming Soon
8:10 AM
EDT		1

Tommy Fleetwood

David Lipsky

Coming Soon
8:20 AM
EDT		1

Adam Schenk

Chris Gotterup

Coming Soon
8:30 AM
EDT		1

Jason Day

Chandler Blanchet

Coming Soon
8:40 AM
EDT		1

Michael Kim

Ricky Castillo

Coming Soon
8:50 AM
EDT		1

Tom Hoge

Jordan Spieth

Coming Soon
9:00 AM
EDT		1

Matt Wallace

Jordan Smith

Coming Soon
9:10 AM
EDT		1

Nicolai Højgaard

Maverick McNealy

Coming Soon
9:25 AM
EDT		1

William Mouw

Garrick Higgo

Coming Soon
9:35 AM
EDT		1

Matt McCarty

Jacob Bridgeman

Coming Soon
9:45 AM
EDT		1

Brian Campbell

Min Woo Lee

Coming Soon
9:55 AM
EDT		1

Max Homa

Sudarshan Yellamaraju

Coming Soon
10:05 AM
EDT		1

Johnny Keefer

Daniel Berger

Coming Soon
10:15 AM
EDT		1

Sam Burns

Nick Taylor

Coming Soon
10:25 AM
EDT		1

Harry Hall

Shane Lowry

Coming Soon
10:40 AM
EDT		1

Andrew Putnam

Sam Stevens

Coming Soon
10:50 AM
EDT		1

J.J. Spaun

Cameron Young

Coming Soon
11:00 AM
EDT		1

Michael Thorbjornsen

Sungjae Im

Coming Soon
11:10 AM
EDT		1

Karl Vilips

Brian Harman

Coming Soon
11:20 AM
EDT		1

Xander Schauffele

Patrick Rodgers

Coming Soon
11:30 AM
EDT		1

Ryan Fox

Bud Cauley

Coming Soon
11:40 AM
EDT		1

Sahith Theegala

Pierceson Coody

Coming Soon
11:55 AM
EDT		1

Lucas Glover

Ben Griffin

Coming Soon
12:05 PM
EDT		1

Russell Henley

Steven Fisk

Coming Soon
12:15 PM
EDT		1

Akshay Bhatia

Corey Conners

Coming Soon
12:25 PM
EDT		1

Wyndham Clark

Andrew Novak

Coming Soon
12:35 PM
EDT		1

Joe Highsmith

Gary Woodland

Coming Soon
12:45 PM
EDT		1

Collin Morikawa

Scottie Scheffler

Coming Soon
12:55 PM
EDT		1

Robert MacIntyre

Sami Valimaki

Coming Soon
1:10 PM
EDT		1

Si Woo Kim

Michael Brennan

Coming Soon
1:20 PM
EDT		1

Aldrich Potgieter

Keegan Bradley

Coming Soon
1:30 PM
EDT		1

Kurt Kitayama

Rickie Fowler

Coming Soon
1:40 PM
EDT		1

Sepp Straka

Ludvig Åberg

Coming Soon
1:50 PM
EDT		1

Harris English

Patrick Cantlay

Coming Soon
2:00 PM
EDT		1

Matt Fitzpatrick

Viktor Hovland

Coming Soon