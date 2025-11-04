World Wide Technology Championship 2025: Round 1 tee times, how to watch
The PGA Tour is in Los Cabos, Mexico, for this week’s World Wide Technology Championship, the fifth of seven FedExCup Fall events.
Here’s a look at first-round tee times and groupings on El Cardonal at Diamante Cabo San Lucas. Golf Channel coverage begins at 3 p.m. ET Thursday.
|Time
|Tee
|Players
|8:30 AM
EST
|1
Vince Whaley
Carson Young
Jesper Svensson
|8:30 AM
EST
|10
Beau Hossler
Doug Ghim
Kris Ventura
|8:41 AM
EST
|1
Matti Schmid
David Skinns
Ricky Castillo
|8:41 AM
EST
|10
Harry Higgs
Will Gordon
Patrick Fishburn
|8:52 AM
EST
|1
Ryan Palmer
Luke Donald
Jackson Suber
|8:52 AM
EST
|10
Trey Mullinax
Chad Ramey
Lanto Griffin
|9:03 AM
EST
|1
Nick Dunlap
Davis Riley
Aaron Wise
|9:03 AM
EST
|10
Nick Taylor
Nico Echavarria
Jacob Bridgeman
|9:14 AM
EST
|1
Patton Kizzire
Taylor Moore
Tom Hoge
|9:14 AM
EST
|10
William Mouw
J.J. Spaun
Ben Griffin
|9:25 AM
EST
|1
Matt Wallace
Francesco Molinari
Andrew Putnam
|9:25 AM
EST
|10
Joe Highsmith
Stephan Jaeger
Adam Hadwin
|9:36 AM
EST
|1
Lee Hodges
Nick Hardy
Matt Kuchar
|9:36 AM
EST
|10
Kevin Streelman
Patrick Rodgers
Sami Valimaki
|9:47 AM
EST
|1
John Pak
Matthew Riedel
Alejandro Madariaga
|9:47 AM
EST
|10
Taylor Montgomery
Antoine Rozner
Kaito Onishi
|9:58 AM
EST
|1
Noah Goodwin
Vince Covello
David Longmire
|9:58 AM
EST
|10
Takumi Kanaya
Braden Thornberry
Garrett Sapp
|10:09 AM
EST
|1
Taylor Dickson
Mason Andersen
Emilio Gil Leyva (a)
|10:09 AM
EST
|10
Trevor Cone
Thomas Rosenmueller
Omar Morales
|1:05 PM
EST
|1
Henrik Norlander
Thorbjørn Olesen
Michael Thorbjornsen
|1:05 PM
EST
|10
Mark Hubbard
David Lipsky
Ben Kohles
|1:16 PM
EST
|1
Joel Dahmen
Hayden Buckley
Ben Silverman
|1:16 PM
EST
|10
Zac Blair
Victor Perez
Kevin Roy
|1:27 PM
EST
|1
Eric Cole
Greyson Sigg
Max McGreevy
|1:27 PM
EST
|10
Max Greyserman
Chandler Phillips
Paul Peterson
|1:38 PM
EST
|1
Michael Brennan
Wyndham Clark
Keith Mitchell
|1:38 PM
EST
|10
Matthieu Pavon
Luke List
Mackenzie Hughes
|1:49 PM
EST
|1
Garrick Higgo
Austin Eckroat
Erik van Rooyen
|1:49 PM
EST
|10
Kevin Yu
Camilo Villegas
Adam Schenk
|2:00 PM
EST
|1
Emiliano Grillo
Seamus Power
Brandt Snedeker
|2:00 PM
EST
|10
Steven Fisk
Rafael Campos
Adam Svensson
|2:11 PM
EST
|1
Sam Ryder
Justin Lower
Rico Hoey
|2:11 PM
EST
|10
Ryo Hisatsune
Chan Kim
Isaiah Salinda
|2:22 PM
EST
|1
Luke Clanton
Emilio Gonzalez
Johnny Keefer
|2:22 PM
EST
|10
Jeremy Paul
Cristobal Del Solar
Peter Knade
|2:33 PM
EST
|1
Quade Cummins
Gordon Sargent
Hogan Park (a)
|2:33 PM
EST
|10
David Ford
Kevin Velo
Raul Pereda
|2:44 PM
EST
|1
Pierceson Coody
Frankie Capan III
Rikuya Hoshino
|2:44 PM
EST
|10
Niklas Norgaard
Will Chandler
Tyler Weaver (a)