World Wide Technology Championship 2025: Round 2 tee times, how to watch
The PGA Tour is in Los Cabos, Mexico, for this week’s World Wide Technology Championship, the fifth of seven FedExCup Fall events.
Here’s a look at second-round tee times and groupings on El Cardonal at Diamante Cabo San Lucas. Golf Channel coverage begins at 3 p.m. ET Friday.
|Time
|Tee
|Players
|8:30 AM
EST
|1
Mark Hubbard
David Lipsky
Ben Kohles
|8:30 AM
EST
|10
Henrik Norlander
Thorbjørn Olesen
Michael Thorbjornsen
|8:41 AM
EST
|1
Zac Blair
Victor Perez
Kevin Roy
|8:41 AM
EST
|10
Joel Dahmen
Hayden Buckley
Ben Silverman
|8:52 AM
EST
|1
Max Greyserman
Chandler Phillips
Paul Peterson
|8:52 AM
EST
|10
Eric Cole
Greyson Sigg
Max McGreevy
|9:03 AM
EST
|1
Matthieu Pavon
Luke List
Mackenzie Hughes
|9:03 AM
EST
|10
Michael Brennan
Wyndham Clark
Keith Mitchell
|9:14 AM
EST
|1
Kevin Yu
Camilo Villegas
Adam Schenk
|9:14 AM
EST
|10
Garrick Higgo
Austin Eckroat
Erik van Rooyen
|9:25 AM
EST
|1
Steven Fisk
Rafael Campos
Adam Svensson
|9:25 AM
EST
|10
Emiliano Grillo
Seamus Power
Brandt Snedeker
|9:36 AM
EST
|1
Ryo Hisatsune
Chan Kim
Isaiah Salinda
|9:36 AM
EST
|10
Sam Ryder
Justin Lower
Rico Hoey
|9:47 AM
EST
|1
Jeremy Paul
Cristobal Del Solar
Peter Knade
|9:47 AM
EST
|10
Luke Clanton
Emilio Gonzalez
Johnny Keefer
|9:58 AM
EST
|1
David Ford
Kevin Velo
Raul Pereda
|9:58 AM
EST
|10
Quade Cummins
Gordon Sargent
Hogan Park (a)
|10:09 AM
EST
|1
Niklas Norgaard
Will Chandler
Tyler Weaver (a)
|10:09 AM
EST
|10
Pierceson Coody
Frankie Capan III
Rikuya Hoshino
|1:05 PM
EST
|1
Beau Hossler
Doug Ghim
Kris Ventura
|1:05 PM
EST
|10
Vince Whaley
Carson Young
Jesper Svensson
|1:16 PM
EST
|1
Harry Higgs
Will Gordon
Patrick Fishburn
|1:16 PM
EST
|10
Matti Schmid
David Skinns
Ricky Castillo
|1:27 PM
EST
|1
Trey Mullinax
Chad Ramey
Lanto Griffin
|1:27 PM
EST
|10
Ryan Palmer
Luke Donald
Jackson Suber
|1:38 PM
EST
|1
Nick Taylor
Nico Echavarria
Jacob Bridgeman
|1:38 PM
EST
|10
Nick Dunlap
Davis Riley
Aaron Wise
|1:49 PM
EST
|1
William Mouw
J.J. Spaun
Ben Griffin
|1:49 PM
EST
|10
Patton Kizzire
Taylor Moore
Tom Hoge
|2:00 PM
EST
|1
Joe Highsmith
Stephan Jaeger
Adam Hadwin
|2:00 PM
EST
|10
Matt Wallace
Francesco Molinari
Andrew Putnam
|2:11 PM
EST
|1
Kevin Streelman
Patrick Rodgers
Sami Valimaki
|2:11 PM
EST
|10
Lee Hodges
Nick Hardy
Matt Kuchar
|2:22 PM
EST
|1
Taylor Montgomery
Antoine Rozner
Kaito Onishi
|2:22 PM
EST
|10
John Pak
Matthew Riedel
Alejandro Madariaga
|2:33 PM
EST
|1
Takumi Kanaya
Braden Thornberry
Garrett Sapp
|2:33 PM
EST
|10
Noah Goodwin
Vince Covello
David Longmire
|2:44 PM
EST
|1
Trevor Cone
Thomas Rosenmueller
Omar Morales
|2:44 PM
EST
|10
Taylor Dickson
Mason Andersen
Emilio Gil Leyva (a)