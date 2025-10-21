Bank of Utah Championship 2025: Round 1 tee times, TV times, how to watch
The PGA Tour’s FedExCup Fall continues this week with the Bank of Utah Championship.
First-round coverage begins Thursday at 5 p.m. ET on Golf Channel. Here’s a look at opening tee times and groupings at Black Desert Resort in Ivins, Utah.
|Time
|Tee
|Players
|9:55 AM
EDT
|1
Ryan Palmer
Greyson Sigg
Isaiah Salinda
|9:55 AM
EDT
|10
Hayden Buckley
Rico Hoey
Thorbjørn Olesen
|10:06 AM
EDT
|1
Sam Ryder
Max McGreevy
Paul Peterson
|10:06 AM
EDT
|10
Andrew Putnam
Justin Lower
Chandler Phillips
|10:17 AM
EDT
|1
Will Gordon
Jesper Svensson
Doc Redman
|10:17 AM
EDT
|10
Scott Piercy
Ben Kohles
Kevin Roy
|10:28 AM
EDT
|1
Adam Svensson
Adam Schenk
Christiaan Bezuidenhout
|10:28 AM
EDT
|10
Steven Fisk
Sahith Theegala
Jason Day
|10:39 AM
EDT
|1
Karl Vilips
Lee Hodges
Seamus Power
|10:39 AM
EDT
|10
Ryan Gerard
Aldrich Potgieter
Michael Thorbjornsen
|10:50 AM
EDT
|1
Camilo Villegas
Luke List
Emiliano Grillo
|10:50 AM
EDT
|10
Davis Thompson
Stephan Jaeger
Brandt Snedeker
|11:01 AM
EDT
|1
Ben Martin
David Lipsky
David Skinns
|11:01 AM
EDT
|10
Carson Young
Mac Meissner
Ben Silverman
|11:12 AM
EDT
|1
Cameron Champ
Vince Whaley
Jeremy Paul
|11:12 AM
EDT
|10
Alex Smalley
Harry Higgs
Victor Perez
|11:23 AM
EDT
|1
Quade Cummins
Kevin Velo
Connor Howe
|11:23 AM
EDT
|10
Frankie Capan III
Anders Albertson
Tim Widing
|11:34 AM
EDT
|1
Harrison Endycott
Vince Covello
Carson Lundell
|11:34 AM
EDT
|10
Will Chandler
Philip Knowles
Sebastian Moss
|11:45 AM
EDT
|1
Cristobal Del Solar
Gordon Sargent
Kihei Akina (a)
|11:45 AM
EDT
|10
Antoine Rozner
David Ford
Gavin Cohen
|2:35 PM
EDT
|1
Martin Laird
Ryo Hisatsune
Kris Ventura
|2:35 PM
EDT
|10
Chad Ramey
Dylan Wu
Danny Walker
|2:46 PM
EDT
|1
Chesson Hadley
Doug Ghim
Jackson Suber
|2:46 PM
EDT
|10
Lanto Griffin
Patrick Rodgers
Ricky Castillo
|2:57 PM
EDT
|1
Matt NeSmith
Chan Kim
Hayden Springer
|2:57 PM
EDT
|10
Trey Mullinax
Adam Hadwin
Henrik Norlander
|3:08 PM
EDT
|1
Maverick McNealy
Matt McCarty
Billy Horschel
|3:08 PM
EDT
|10
Joe Highsmith
Brice Garnett
Taylor Moore
|3:19 PM
EDT
|1
Kurt Kitayama
Max Homa
Alex Noren
|3:19 PM
EDT
|10
Patton Kizzire
Nick Dunlap
Francesco Molinari
|3:30 PM
EDT
|1
William Mouw
Kevin Yu
Nick Hardy
|3:30 PM
EDT
|10
Rafael Campos
Matt Wallace
Tom Hoge
|3:41 PM
EDT
|1
Beau Hossler
Mark Hubbard
Joseph Bramlett
|3:41 PM
EDT
|10
Joel Dahmen
James Hahn
Zac Blair
|3:52 PM
EDT
|1
Austin Cook
Kevin Streelman
Patrick Fishburn
|3:52 PM
EDT
|10
Noah Goodwin
Thomas Rosenmueller
Owen Stamper
|4:03 PM
EDT
|1
Trevor Cone
Matthew Riedel
Yi Cao
|4:03 PM
EDT
|10
Taylor Dickson
Braden Thornberry
Tommy Sharp
|4:14 PM
EDT
|1
Matteo Manassero
Kaito Onishi
Mason Andersen
|4:14 PM
EDT
|10
Pierceson Coody
Luke Clanton
Michael Brennan
|4:25 PM
EDT
|1
Taylor Montgomery
Norman Xiong
Preston Summerhays
|4:25 PM
EDT
|10
Takumi Kanaya
John Pak
David Liechty (a)