Skip navigation
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

Charles Schwab Challenge 2026: Tee times, groupings and how to watch Round 1

  
Published May 26, 2026 02:00 PM
Should elite PGA Tour players be required to play only Tier 1 events?
May 25, 2026 05:35 PM
The Golf Today crew discussed the PGA Tour’s potential rule which could prevent elite players from competing in tier-2 tournaments.

The opening round of the Charles Schwab Challenge begins Thursday at Colonial Country Club in Fort Worth, Texas.

Justin Thomas, Ludvig Åberg, Gary Woodland, Hideki Matsuyama, Sungjae Im, J.J. Spaun and defending champion Ben Griffin are among the 132 players competing for the plaid jacket.

Golf Channel coverage begins at 4 p.m. ET. Here’s a look at the tee times and groupings for Round 1:

2026 PGA Championship - Round One
Charles Schwab Challenge 2026: Tee times, groupings and how to watch Round 2
The Charles Schwab Challenge continues Friday with the second round at Colonial Country Club in Fort Worth, Texas.

Time
TeePlayers
8:00 AM
EDT		1

Nick Hardy

Zac Blair

Michael Thorbjornsen

8:00 AM
EDT		10

Nick Dunlap

Kevin Kisner

Christiaan Bezuidenhout

8:11 AM
EDT		1

Vince Whaley

Max McGreevy

Danny Walker

8:11 AM
EDT		10

Max Homa

Lanto Griffin

Rasmus Højgaard

8:22 AM
EDT		1

Chad Ramey

Ben Martin

Sudarshan Yellamaraju

8:22 AM
EDT		10

Patton Kizzire

Mackenzie Hughes

Thorbjørn Olesen

8:33 AM
EDT		1

Andrew Novak

Joe Highsmith

Davis Riley

8:33 AM
EDT		10

Ricky Castillo

Nico Echavarria

Harry Hall

8:44 AM
EDT		1

Steven Fisk

Cam Davis

Chris Kirk

8:44 AM
EDT		10

Ryan Gerard

Keegan Bradley

Brian Harman

8:55 AM
EDT		1

Adam Schenk

Garrick Higgo

Kevin Yu

8:55 AM
EDT		10

Hideki Matsuyama

Robert MacIntyre

Alex Smalley

9:06 AM
EDT		1

William Mouw

Brian Campbell

J.T. Poston

9:06 AM
EDT		10

Justin Thomas

Russell Henley

Sungjae Im

9:17 AM
EDT		1

Emiliano Grillo

Adam Svensson

Sam Ryder

9:17 AM
EDT		10

Andrew Putnam

David Lipsky

Hank Lebioda

9:28 AM
EDT		1

Austin Eckroat

Pierceson Coody

Mac Meissner

9:28 AM
EDT		10

Brice Garnett

Dylan Wu

Jordan Smith

9:39 AM
EDT		1

David Skinns

Jackson Suber

Keita Nakajima

9:39 AM
EDT		10

Paul Peterson

Neal Shipley

John VanDerLaan

9:50 AM
EDT		1

Alejandro Tosti

John Parry

Luke Clanton

9:50 AM
EDT		10

Adrien Dumont de Chassart

Trace Crowe

Davis Chatfield

12:40 PM
EDT		1

Ryo Hisatsune

Chandler Phillips

Kevin Roy

12:40 PM
EDT		10

Matthieu Pavon

Austin Smotherman

Takumi Kanaya

12:51 PM
EDT		1

Joel Dahmen

Ryan Palmer

Beau Hossler

12:51 PM
EDT		10

Camilo Villegas

Charley Hoffman

Eric Cole

1:02 PM
EDT		1

Doug Ghim

Rico Hoey

Ben Kohles

1:02 PM
EDT		10

Erik van Rooyen

Tom Kim

Seamus Power

1:13 PM
EDT		1

Ben Griffin

Rickie Fowler

Tom Hoge

1:13 PM
EDT		10

Karl Vilips

Stephan Jaeger

Webb Simpson

1:24 PM
EDT		1

J.J. Spaun

Gary Woodland

Ludvig Åberg

1:24 PM
EDT		10

Billy Horschel

Lucas Glover

Matt Kuchar

1:35 PM
EDT		1

Brandt Snedeker

Akshay Bhatia

Tony Finau

1:35 PM
EDT		10

Michael Brennan

Matt McCarty

Davis Thompson

1:46 PM
EDT		1

Sahith Theegala

Taylor Moore

Michael Kim

1:46 PM
EDT		10

Kevin Streelman

Mark Hubbard

Max Greyserman

1:57 PM
EDT		1

Keith Mitchell

Patrick Rodgers

Johnny Keefer

1:57 PM
EDT		10

Lee Hodges

Bud Cauley

Sam Stevens

2:08 PM
EDT		1

Rasmus Neergaard-Petersen

Zach Bauchou

Chandler Blanchet

2:08 PM
EDT		10

Zecheng Dou

Adrien Saddier

Pontus Nyholm

2:19 PM
EDT		1

Haotong Li

Hayden Springer

Jimmy Stanger

2:19 PM
EDT		10

Kris Ventura

Kensei Hirata

Christo Lamprecht

2:30 PM
EDT		1

Dan Brown

A.J. Ewart

Albert Hansson
(a)

2:30 PM
EDT		10

Jeffrey Kang

Marcelo Rozo

Mason Howell
(a)