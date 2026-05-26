Charles Schwab Challenge 2026: Tee times, groupings and how to watch Round 1
The opening round of the Charles Schwab Challenge begins Thursday at Colonial Country Club in Fort Worth, Texas.
Justin Thomas, Ludvig Åberg, Gary Woodland, Hideki Matsuyama, Sungjae Im, J.J. Spaun and defending champion Ben Griffin are among the 132 players competing for the plaid jacket.
Golf Channel coverage begins at 4 p.m. ET. Here’s a look at the tee times and groupings for Round 1:
|Time
|Tee
|Players
|8:00 AM
EDT
|1
Nick Hardy
Zac Blair
Michael Thorbjornsen
|8:00 AM
EDT
|10
Nick Dunlap
Kevin Kisner
Christiaan Bezuidenhout
|8:11 AM
EDT
|1
Vince Whaley
Max McGreevy
Danny Walker
|8:11 AM
EDT
|10
Max Homa
Lanto Griffin
Rasmus Højgaard
|8:22 AM
EDT
|1
Chad Ramey
Ben Martin
Sudarshan Yellamaraju
|8:22 AM
EDT
|10
Patton Kizzire
Mackenzie Hughes
Thorbjørn Olesen
|8:33 AM
EDT
|1
Andrew Novak
Joe Highsmith
Davis Riley
|8:33 AM
EDT
|10
Ricky Castillo
Nico Echavarria
Harry Hall
|8:44 AM
EDT
|1
Steven Fisk
Cam Davis
Chris Kirk
|8:44 AM
EDT
|10
Ryan Gerard
Keegan Bradley
Brian Harman
|8:55 AM
EDT
|1
Adam Schenk
Garrick Higgo
Kevin Yu
|8:55 AM
EDT
|10
Hideki Matsuyama
Robert MacIntyre
Alex Smalley
|9:06 AM
EDT
|1
William Mouw
Brian Campbell
J.T. Poston
|9:06 AM
EDT
|10
Justin Thomas
Russell Henley
Sungjae Im
|9:17 AM
EDT
|1
Emiliano Grillo
Adam Svensson
Sam Ryder
|9:17 AM
EDT
|10
Andrew Putnam
David Lipsky
Hank Lebioda
|9:28 AM
EDT
|1
Austin Eckroat
Pierceson Coody
Mac Meissner
|9:28 AM
EDT
|10
Brice Garnett
Dylan Wu
Jordan Smith
|9:39 AM
EDT
|1
David Skinns
Jackson Suber
Keita Nakajima
|9:39 AM
EDT
|10
Paul Peterson
Neal Shipley
John VanDerLaan
|9:50 AM
EDT
|1
Alejandro Tosti
John Parry
Luke Clanton
|9:50 AM
EDT
|10
Adrien Dumont de Chassart
Trace Crowe
Davis Chatfield
|12:40 PM
EDT
|1
Ryo Hisatsune
Chandler Phillips
Kevin Roy
|12:40 PM
EDT
|10
Matthieu Pavon
Austin Smotherman
Takumi Kanaya
|12:51 PM
EDT
|1
Joel Dahmen
Ryan Palmer
Beau Hossler
|12:51 PM
EDT
|10
Camilo Villegas
Charley Hoffman
Eric Cole
|1:02 PM
EDT
|1
Doug Ghim
Rico Hoey
Ben Kohles
|1:02 PM
EDT
|10
Erik van Rooyen
Tom Kim
Seamus Power
|1:13 PM
EDT
|1
Ben Griffin
Rickie Fowler
Tom Hoge
|1:13 PM
EDT
|10
Karl Vilips
Stephan Jaeger
Webb Simpson
|1:24 PM
EDT
|1
J.J. Spaun
Gary Woodland
Ludvig Åberg
|1:24 PM
EDT
|10
Billy Horschel
Lucas Glover
Matt Kuchar
|1:35 PM
EDT
|1
Brandt Snedeker
Akshay Bhatia
Tony Finau
|1:35 PM
EDT
|10
Michael Brennan
Matt McCarty
Davis Thompson
|1:46 PM
EDT
|1
Sahith Theegala
Taylor Moore
Michael Kim
|1:46 PM
EDT
|10
Kevin Streelman
Mark Hubbard
Max Greyserman
|1:57 PM
EDT
|1
Keith Mitchell
Patrick Rodgers
Johnny Keefer
|1:57 PM
EDT
|10
Lee Hodges
Bud Cauley
Sam Stevens
|2:08 PM
EDT
|1
Rasmus Neergaard-Petersen
Zach Bauchou
Chandler Blanchet
|2:08 PM
EDT
|10
Zecheng Dou
Adrien Saddier
Pontus Nyholm
|2:19 PM
EDT
|1
Haotong Li
Hayden Springer
Jimmy Stanger
|2:19 PM
EDT
|10
Kris Ventura
Kensei Hirata
Christo Lamprecht
|2:30 PM
EDT
|1
Dan Brown
A.J. Ewart
Albert Hansson
|2:30 PM
EDT
|10
Jeffrey Kang
Marcelo Rozo
Mason Howell