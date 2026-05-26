Charles Schwab Challenge 2026: Tee times, groupings and how to watch Round 2

Published May 26, 2026 02:06 PM
The Charles Schwab Challenge continues Friday with the second round at Colonial Country Club in Fort Worth, Texas.

Justin Thomas, Ludvig Åberg, Gary Woodland, Hideki Matsuyama, Sungjae Im, J.J. Spaun and defending champion Ben Griffin are among the 132 players competing for the plaid jacket.

Golf Channel coverage begins at 4 p.m. ET. Here’s a look at the tee times and groupings for Round 2:

Time
TeePlayers
8:00 AM
EDT		1

Matthieu Pavon

Austin Smotherman

Takumi Kanaya

8:00 AM
EDT		10

Ryo Hisatsune

Chandler Phillips

Kevin Roy

8:11 AM
EDT		1

Camilo Villegas

Charley Hoffman

Eric Cole

8:11 AM
EDT		10

Joel Dahmen

Ryan Palmer

Beau Hossler

8:22 AM
EDT		1

Erik van Rooyen

Tom Kim

Seamus Power

8:22 AM
EDT		10

Doug Ghim

Rico Hoey

Ben Kohles

8:33 AM
EDT		1

Karl Vilips

Stephan Jaeger

Webb Simpson

8:33 AM
EDT		10

Ben Griffin

Rickie Fowler

Tom Hoge

8:44 AM
EDT		1

Billy Horschel

Lucas Glover

Matt Kuchar

8:44 AM
EDT		10

J.J. Spaun

Gary Woodland

Ludvig Åberg

8:55 AM
EDT		1

Michael Brennan

Matt McCarty

Davis Thompson

8:55 AM
EDT		10

Brandt Snedeker

Akshay Bhatia

Tony Finau

9:06 AM
EDT		1

Kevin Streelman

Mark Hubbard

Max Greyserman

9:06 AM
EDT		10

Sahith Theegala

Taylor Moore

Michael Kim

9:17 AM
EDT		1

Lee Hodges

Bud Cauley

Sam Stevens

9:17 AM
EDT		10

Keith Mitchell

Patrick Rodgers

Johnny Keefer

9:28 AM
EDT		1

Zecheng Dou

Adrien Saddier

Pontus Nyholm

9:28 AM
EDT		10

Rasmus Neergaard-Petersen

Zach Bauchou

Chandler Blanchet

9:39 AM
EDT		1

Kris Ventura

Kensei Hirata

Christo Lamprecht

9:39 AM
EDT		10

Haotong Li

Hayden Springer

Jimmy Stanger

9:50 AM
EDT		1

Jeffrey Kang

Marcelo Rozo

Mason Howell
(a)

9:50 AM
EDT		10

Dan Brown

A.J. Ewart

Albert Hansson
(a)

12:40 PM
EDT		1

Nick Dunlap

Kevin Kisner

Christiaan Bezuidenhout

12:40 PM
EDT		10

Nick Hardy

Zac Blair

Michael Thorbjornsen

12:51 PM
EDT		1

Max Homa

Lanto Griffin

Rasmus Højgaard

12:51 PM
EDT		10

Vince Whaley

Max McGreevy

Danny Walker

1:02 PM
EDT		1

Patton Kizzire

Mackenzie Hughes

Thorbjørn Olesen

1:02 PM
EDT		10

Chad Ramey

Ben Martin

Sudarshan Yellamaraju

1:13 PM
EDT		1

Ricky Castillo

Nico Echavarria

Harry Hall

1:13 PM
EDT		10

Andrew Novak

Joe Highsmith

Davis Riley

1:24 PM
EDT		1

Ryan Gerard

Keegan Bradley

Brian Harman

1:24 PM
EDT		10

Steven Fisk

Cam Davis

Chris Kirk

1:35 PM
EDT		1

Hideki Matsuyama

Robert MacIntyre

Alex Smalley

1:35 PM
EDT		10

Adam Schenk

Garrick Higgo

Kevin Yu

1:46 PM
EDT		1

Justin Thomas

Russell Henley

Sungjae Im

1:46 PM
EDT		10

William Mouw

Brian Campbell

J.T. Poston

1:57 PM
EDT		1

Andrew Putnam

David Lipsky

Hank Lebioda

1:57 PM
EDT		10

Emiliano Grillo

Adam Svensson

Sam Ryder

2:08 PM
EDT		1

Brice Garnett

Dylan Wu

Jordan Smith

2:08 PM
EDT		10

Austin Eckroat

Pierceson Coody

Mac Meissner

2:19 PM
EDT		1

Paul Peterson

Neal Shipley

John VanDerLaan

2:19 PM
EDT		10

David Skinns

Jackson Suber

Keita Nakajima

2:30 PM
EDT		1

Adrien Dumont de Chassart

Trace Crowe

Davis Chatfield

2:30 PM
EDT		10

Alejandro Tosti

John Parry

Luke Clanton