Charles Schwab Challenge 2026: Tee times, groupings and how to watch Round 2
The Charles Schwab Challenge continues Friday with the second round at Colonial Country Club in Fort Worth, Texas.
Justin Thomas, Ludvig Åberg, Gary Woodland, Hideki Matsuyama, Sungjae Im, J.J. Spaun and defending champion Ben Griffin are among the 132 players competing for the plaid jacket.
Golf Channel coverage begins at 4 p.m. ET. Here’s a look at the tee times and groupings for Round 2:
|Time
|Tee
|Players
|8:00 AM
EDT
|1
Matthieu Pavon
Austin Smotherman
Takumi Kanaya
|8:00 AM
EDT
|10
Ryo Hisatsune
Chandler Phillips
Kevin Roy
|8:11 AM
EDT
|1
Camilo Villegas
Charley Hoffman
Eric Cole
|8:11 AM
EDT
|10
Joel Dahmen
Ryan Palmer
Beau Hossler
|8:22 AM
EDT
|1
Erik van Rooyen
Tom Kim
Seamus Power
|8:22 AM
EDT
|10
Doug Ghim
Rico Hoey
Ben Kohles
|8:33 AM
EDT
|1
Karl Vilips
Stephan Jaeger
Webb Simpson
|8:33 AM
EDT
|10
Ben Griffin
Rickie Fowler
Tom Hoge
|8:44 AM
EDT
|1
Billy Horschel
Lucas Glover
Matt Kuchar
|8:44 AM
EDT
|10
J.J. Spaun
Gary Woodland
Ludvig Åberg
|8:55 AM
EDT
|1
Michael Brennan
Matt McCarty
Davis Thompson
|8:55 AM
EDT
|10
Brandt Snedeker
Akshay Bhatia
Tony Finau
|9:06 AM
EDT
|1
Kevin Streelman
Mark Hubbard
Max Greyserman
|9:06 AM
EDT
|10
Sahith Theegala
Taylor Moore
Michael Kim
|9:17 AM
EDT
|1
Lee Hodges
Bud Cauley
Sam Stevens
|9:17 AM
EDT
|10
Keith Mitchell
Patrick Rodgers
Johnny Keefer
|9:28 AM
EDT
|1
Zecheng Dou
Adrien Saddier
Pontus Nyholm
|9:28 AM
EDT
|10
Rasmus Neergaard-Petersen
Zach Bauchou
Chandler Blanchet
|9:39 AM
EDT
|1
Kris Ventura
Kensei Hirata
Christo Lamprecht
|9:39 AM
EDT
|10
Haotong Li
Hayden Springer
Jimmy Stanger
|9:50 AM
EDT
|1
Jeffrey Kang
Marcelo Rozo
Mason Howell
|9:50 AM
EDT
|10
Dan Brown
A.J. Ewart
Albert Hansson
|12:40 PM
EDT
|1
Nick Dunlap
Kevin Kisner
Christiaan Bezuidenhout
|12:40 PM
EDT
|10
Nick Hardy
Zac Blair
Michael Thorbjornsen
|12:51 PM
EDT
|1
Max Homa
Lanto Griffin
Rasmus Højgaard
|12:51 PM
EDT
|10
Vince Whaley
Max McGreevy
Danny Walker
|1:02 PM
EDT
|1
Patton Kizzire
Mackenzie Hughes
Thorbjørn Olesen
|1:02 PM
EDT
|10
Chad Ramey
Ben Martin
Sudarshan Yellamaraju
|1:13 PM
EDT
|1
Ricky Castillo
Nico Echavarria
Harry Hall
|1:13 PM
EDT
|10
Andrew Novak
Joe Highsmith
Davis Riley
|1:24 PM
EDT
|1
Ryan Gerard
Keegan Bradley
Brian Harman
|1:24 PM
EDT
|10
Steven Fisk
Cam Davis
Chris Kirk
|1:35 PM
EDT
|1
Hideki Matsuyama
Robert MacIntyre
Alex Smalley
|1:35 PM
EDT
|10
Adam Schenk
Garrick Higgo
Kevin Yu
|1:46 PM
EDT
|1
Justin Thomas
Russell Henley
Sungjae Im
|1:46 PM
EDT
|10
William Mouw
Brian Campbell
J.T. Poston
|1:57 PM
EDT
|1
Andrew Putnam
David Lipsky
Hank Lebioda
|1:57 PM
EDT
|10
Emiliano Grillo
Adam Svensson
Sam Ryder
|2:08 PM
EDT
|1
Brice Garnett
Dylan Wu
Jordan Smith
|2:08 PM
EDT
|10
Austin Eckroat
Pierceson Coody
Mac Meissner
|2:19 PM
EDT
|1
Paul Peterson
Neal Shipley
John VanDerLaan
|2:19 PM
EDT
|10
David Skinns
Jackson Suber
Keita Nakajima
|2:30 PM
EDT
|1
Adrien Dumont de Chassart
Trace Crowe
Davis Chatfield
|2:30 PM
EDT
|10
Alejandro Tosti
John Parry
Luke Clanton