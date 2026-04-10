Masters 2026: Leaderboard, results and scores from Round 2

  
Published April 10, 2026 07:31 PM
McIlroy (67): Desire to win the Masters still very much there
April 9, 2026 08:33 PM
Who wins the 2026 Masters Tournament? What are the best storylines. Rex Hoggard and Ryan Lavner discuss from Augusta National in this "Golf Channel Podcast with Rex &amp; Lav."

Rory McIlroy birdied six of his final seven holes Friday to shoot 65 and take a record six-shot lead through 36 holes at the 90th Masters Tournament.

McIlroy stands at 12 under par with Patrick Reed and Sam Burns tied for second at 6 under — the largest midway margin in tournament history.

Here’s a look at where things stand and who will be sticking around after two days at Augusta National.

Round 2 leaderboard at the 2026 Masters

﻿POS PLAYER SCORE RD. 1 RD. 2
1 R. McIlroy -12 67 65
T2 P. Reed -6 69 69
T2 S. Burns -6 67 71
T4 T. Fleetwood -5 71 68
T4 S. Lowry -5 70 69
T4 J. Rose -5 70 69
T7 C. Young -4 73 67
T7 J. Day -4 69 71
T7 K. Reitan -4 72 68
T7 H. Li -4 71 69
T7 T. Hatton -4 74 66
T7 W. Clark -4 72 68
T13 B. Griffin -3 72 69
T13 B. Koepka -3 72 69
T13 C. Gotterup -3 72 69
T16 H. Matsuyama -2 72 70
T16 X. Schauffele -2 70 72
T16 J. Knapp -2 73 69
T16 M. Homa -2 72 70
T20 C. Morikawa -1 74 69
T20 M. Fitzpatrick -1 74 69
T20 N. Taylor -1 71 72
T20 M. Brennan -1 72 71
T24 P. Cantlay E 77 67
T24 R. Henley E 73 71
T24 D. Johnson E 73 71
T24 R. Gerard E 72 72
T24 H. English E 73 71
T24 S. Scheffler E 70 74
T24 L. Aberg E 74 70
T24 B. Campbell E 71 73
T32 M. McCarty 1 72 73
T32 M. Penge 1 76 69
T32 S. Straka 1 73 72
T32 J. Spieth 1 72 73
T32 J. Bridgeman 1 71 74
T32 A. Rai 1 71 74
T32 S. Im 1 76 69
T39 V. Hovland 2 75 71
T39 K. Bradley 2 72 74
T39 G. Woodland 2 71 75
T39 J. Thomas 2 72 74
T39 A. Scott 2 72 74
T39 S. Stevens 2 72 74
T45 M. McNealy 3 77 70
T45 S. Garcia 3 72 75
T47 A. Noren 4 77 71
T47 K. Kitayama 4 69 79
T47 R. Hojgaard 4 78 70
T47 C. Schwartzel 4 75 73
T47 S. Kim 4 75 73
T47 J. Rahm 4 78 70
T47 C. Conners 4 75 73
T47 B. Harman 4 79 69
CUT B. Watson 5 76 73
CUT R. Fox 5 77 72
CUT J. Spaun 5 74 75
CUT H. Hall 5 77 72
CUT D. Willett 5 76 73
CUT B. DeChambeau 6 76 74
CUT A. Bhatia 6 73 77
CUT N. Hojgaard 6 76 74
CUT Z. Johnson 6 75 75
CUT C. Smith 7 74 77
CUT R. Neergaard-Petersen 7 77 74
CUT R. MacIntyre 7 80 71
CUT T. McKibbin 7 75 76
CUT A. Novak 7 75 76
CUT C. Jarvis 8 77 75
CUT J. Herrington 8 76 76
CUT D. Berger 8 76 76
CUT E. Fang 8 74 78
CUT M. Kim 8 75 77
CUT M. Howell 9 77 76
CUT J. Olazabal 9 74 79
CUT F. Couples 9 78 75
CUT V. Singh 10 79 75
CUT M. Weir 10 81 73
CUT S. Valimaki 11 80 75
CUT C. Ortiz 11 80 75
CUT J. Keefer 11 76 79
CUT F. Laopakdee 11 80 75
CUT M. Lee 11 78 77
CUT M. Greyserman 12 79 77
CUT N. Echavarria 13 79 78
CUT B. Holtz 15 81 78
CUT A. Potgieter 15 84 75
CUT N. Kataoka 15 84 75
CUT M. Pulcini 15 81 78
CUT A. Cabrera 16 79 81
CUT D. Riley 18 82 80