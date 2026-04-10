Masters 2026: Leaderboard, results and scores from Round 2
Published April 10, 2026 07:31 PM
Rory McIlroy birdied six of his final seven holes Friday to shoot 65 and take a record six-shot lead through 36 holes at the 90th Masters Tournament.
McIlroy stands at 12 under par with Patrick Reed and Sam Burns tied for second at 6 under — the largest midway margin in tournament history.
Here’s a look at where things stand and who will be sticking around after two days at Augusta National.
Round 2 leaderboard at the 2026 Masters
|POS
|PLAYER
|SCORE
|RD. 1
|RD. 2
|1
|R. McIlroy
|-12
|67
|65
|T2
|P. Reed
|-6
|69
|69
|T2
|S. Burns
|-6
|67
|71
|T4
|T. Fleetwood
|-5
|71
|68
|T4
|S. Lowry
|-5
|70
|69
|T4
|J. Rose
|-5
|70
|69
|T7
|C. Young
|-4
|73
|67
|T7
|J. Day
|-4
|69
|71
|T7
|K. Reitan
|-4
|72
|68
|T7
|H. Li
|-4
|71
|69
|T7
|T. Hatton
|-4
|74
|66
|T7
|W. Clark
|-4
|72
|68
|T13
|B. Griffin
|-3
|72
|69
|T13
|B. Koepka
|-3
|72
|69
|T13
|C. Gotterup
|-3
|72
|69
|T16
|H. Matsuyama
|-2
|72
|70
|T16
|X. Schauffele
|-2
|70
|72
|T16
|J. Knapp
|-2
|73
|69
|T16
|M. Homa
|-2
|72
|70
|T20
|C. Morikawa
|-1
|74
|69
|T20
|M. Fitzpatrick
|-1
|74
|69
|T20
|N. Taylor
|-1
|71
|72
|T20
|M. Brennan
|-1
|72
|71
|T24
|P. Cantlay
|E
|77
|67
|T24
|R. Henley
|E
|73
|71
|T24
|D. Johnson
|E
|73
|71
|T24
|R. Gerard
|E
|72
|72
|T24
|H. English
|E
|73
|71
|T24
|S. Scheffler
|E
|70
|74
|T24
|L. Aberg
|E
|74
|70
|T24
|B. Campbell
|E
|71
|73
|T32
|M. McCarty
|1
|72
|73
|T32
|M. Penge
|1
|76
|69
|T32
|S. Straka
|1
|73
|72
|T32
|J. Spieth
|1
|72
|73
|T32
|J. Bridgeman
|1
|71
|74
|T32
|A. Rai
|1
|71
|74
|T32
|S. Im
|1
|76
|69
|T39
|V. Hovland
|2
|75
|71
|T39
|K. Bradley
|2
|72
|74
|T39
|G. Woodland
|2
|71
|75
|T39
|J. Thomas
|2
|72
|74
|T39
|A. Scott
|2
|72
|74
|T39
|S. Stevens
|2
|72
|74
|T45
|M. McNealy
|3
|77
|70
|T45
|S. Garcia
|3
|72
|75
|T47
|A. Noren
|4
|77
|71
|T47
|K. Kitayama
|4
|69
|79
|T47
|R. Hojgaard
|4
|78
|70
|T47
|C. Schwartzel
|4
|75
|73
|T47
|S. Kim
|4
|75
|73
|T47
|J. Rahm
|4
|78
|70
|T47
|C. Conners
|4
|75
|73
|T47
|B. Harman
|4
|79
|69
|CUT
|B. Watson
|5
|76
|73
|CUT
|R. Fox
|5
|77
|72
|CUT
|J. Spaun
|5
|74
|75
|CUT
|H. Hall
|5
|77
|72
|CUT
|D. Willett
|5
|76
|73
|CUT
|B. DeChambeau
|6
|76
|74
|CUT
|A. Bhatia
|6
|73
|77
|CUT
|N. Hojgaard
|6
|76
|74
|CUT
|Z. Johnson
|6
|75
|75
|CUT
|C. Smith
|7
|74
|77
|CUT
|R. Neergaard-Petersen
|7
|77
|74
|CUT
|R. MacIntyre
|7
|80
|71
|CUT
|T. McKibbin
|7
|75
|76
|CUT
|A. Novak
|7
|75
|76
|CUT
|C. Jarvis
|8
|77
|75
|CUT
|J. Herrington
|8
|76
|76
|CUT
|D. Berger
|8
|76
|76
|CUT
|E. Fang
|8
|74
|78
|CUT
|M. Kim
|8
|75
|77
|CUT
|M. Howell
|9
|77
|76
|CUT
|J. Olazabal
|9
|74
|79
|CUT
|F. Couples
|9
|78
|75
|CUT
|V. Singh
|10
|79
|75
|CUT
|M. Weir
|10
|81
|73
|CUT
|S. Valimaki
|11
|80
|75
|CUT
|C. Ortiz
|11
|80
|75
|CUT
|J. Keefer
|11
|76
|79
|CUT
|F. Laopakdee
|11
|80
|75
|CUT
|M. Lee
|11
|78
|77
|CUT
|M. Greyserman
|12
|79
|77
|CUT
|N. Echavarria
|13
|79
|78
|CUT
|B. Holtz
|15
|81
|78
|CUT
|A. Potgieter
|15
|84
|75
|CUT
|N. Kataoka
|15
|84
|75
|CUT
|M. Pulcini
|15
|81
|78
|CUT
|A. Cabrera
|16
|79
|81
|CUT
|D. Riley
|18
|82
|80