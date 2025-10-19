2025 DP WORLD TOUR SCHEDULE
Opening Swing
|Date
|Tournament
|Venue
|Purse
|Defending Champion/Winner
|Nov. 21-24
|BMW Australian PGA Championship
|
Royal Queensland GC
Brisbane, Australia
|AUD 2,000,000
|Elvis Smylie
|Nov. 28-Dec. 1
|ISPS Handa Australian Open
|
Kingston Heath GC & Victoria GC
Melbourne, Australia
|AUD 1,700,000
|Ryggs Johnston
|Dec. 5-8
|Nedbank Golf Challenge
|
Gary Player CC
Sun City, South Africa
|$6,000,000
|Johannes Veerman
|Dec. 12-15
|Alfred Dunhill Championship
|
Leopard Creek CC
Malelane, South Africa
|EUR 1,500,000
|Shaun Norris
|Dec. 19-22
|AfrAsia Bank Mauritius
|
Mont Choisy Le Golf
Grand Baie, Mauritius
|$1,500,000
|John Parry
International Swing
|Date
|Tournament
|Venue
|Purse
|Defending Champion/Winner
|Jan. 10-12
|Team Cup
|
Abu Dhabi Golf Resort
Abu Dhabi, UAE
|—
|Great Britain & Ireland
|Jan. 16-19
|Hero Dubai Desert Classic
|
Emirates GC
Dubai, UAE
|$9,000,000
|Tyrrell Hatton
|Jan. 23-26
|Ras Al Khaimah Championship
|
Al Hamra Golf Club
Ras Al Khaimah, UAE
|$2,500,000
|Alejandro del Rey
|Jan. 30-Feb. 2
|Bahrain Championship
|
Royal GC
Kingdom of Bahrain, Bahrain
|$2,500,000
|Laurie Canter
|Feb. 6-9
|Commercial Bank Qatar Masters
|
Doha GC
Doha, Qatar
|$2,500,000
|Haotong Li
|Feb. 20-23
|Magical Kenya Open
|
Muthaiga Golf Club
Nairobi, Kenya
|$2,500,000
|Jacques Kruyswijk
|Feb. 27-March 2
|Investec South African Open Championship
|
Durban CC
Durban, South Africa
|$1,500,000
|Dylan Naidoo
|March 6-9
|Joberg Open
|
Houghton GC
Johannesburg, South Africa
|ZAR 20,500,000
|Calum Hill
Asian Swing
|Date
|Tournament
|Venue
|Purse
|Defending Champion/Winner
|March 20-23
|Porsche Singapore Classic
|
Laguna National Golf Resort Club
Singapore, Singapore
|$2,500,000
|Richard Mansell
|March 27-30
|Hero Indian Open
|TBD
|$2,250,000
|Eugenio Chacarra
|April 10-13
|Masters Tournament
|
Augusta National GC
Augusta, Georgia
|$21,000,000
|Rory McIlroy
|April 17-20
|Volvo China Open
|
Enhance Anting GC
Shanghai, China
|$2,500,000
|Ashun Wu
|April 24-27
|Hainan Classic
|
Blackstone Course
Haikou, Hainan Island, China
|$2,550,000
|Marco Penge
European Swing
|Date
|Tournament
|Venue
|Purse
|Defending Champion/Winner
|May 8-11
|Turkish Open
|
Regnum Carya Golf & Spa Resort
Antalya, Turkey
|$2,700,000
|Martin Couvra
|May 15-18
|PGA Championship
|
Quail Hollow Club
Charlotte, North Carolina
|$19,000,000
|Scottie Scheffler
|May 22-25
|Soudal Open
|
Rinkven International GC
Antwerp, Belgium
|$2,500,000
|Kristoffer Reitan
|May 29-June 1
|Austrian Alpine Open
|
Gut Altentann GC
Salzburg, Austria
|$2,000,000
|Nicolai Von Dellingshausen
|June 5-8
|KLM Open
|
The International
Amsterdam, Netherlands
|$2,500,000
|Connor Syme
|June 12-15
|U.S. Open
|
Oakmont Country Club
Oakmont, Pennsylvania
|$21,500,000
|J.J. Spaun
|June 26-29
|Italian Open
|
Argentario GC
Monte Argentario, Italy
|$3,000,000
|Adrien Saddier
|July 3-6
|BMW International Open
|
Golfclub München Eichenried
Munich, Germany
|$2,500,000
|Daniel Brown
Closing Swing
|Date
|Tournament
|Venue
|Purse
|Defending Champion/Winner
|July 10-13
|Genesis Scottish Open
|
The Renaissance Club
North Berwick, Scotland
|$9,000,000
|Chris Gotterup
|July 10-13
|ISCO Championship
|
Hurstbourne CC
Louisville, Kentucky
|$4,000,000
|William Mouw
|July 17-20
|The Open Championship
|
Royal Portrush GC
Portrush, Northern Ireland
|$17,000,000
|Scottie Scheffler
|July 17-20
|Barracuda Championship
|
Tahoe Mt. Club
Truckee, California
|$4,000,000
|Akshay Bhatia
|Aug. 7-10
|Nexo Championship
|
Trump International Golf Links
Aberdeenshire, Scotland
|$2,750,000
|Grant Forrest
|Aug. 14-17
|Danish Golf Championship
|
Fureso Golf Club
Copenhagen Denmark
|$2,500,000
|Marco Penge
Back Nine
|Date
|Tournament
|Venue
|Purse
|Defending Champion/Winner
|Aug. 21-24
|Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo
|
The Belfry
Sutton Coldfield, England
|$3,500,000
|Alex Noren
|Aug. 28-31
|Omega European Masters
|
Crans-sur-Sierre GC,
Crans Montana, Switzerland
|$3,250,000
|Thriston Lawrence
|Sept. 4-7
|Amgen Irish Open
|
The K Club
Kildare, Ireland
|$6,000,000
|Rory McIlroy
|Sept. 11-14
|BMW PGA Championship
|
Wentworth Club
Surrey, England
|$9,000,000
|Alex Noren
|Sept. 18-21
|FedEx Open de France
|
Golf de Saint-Nom-La-Breteche
Paris, France
|$3,250,000
|Michael Kim
|Sept. 26-28
|Ryder Cup
|
Bethpage Black Course
Farmingdale, New York
|—
|Team Europe
|Oct. 2-5
|Alfred Dunhill Links Championship
|
Old Course St. Andrews (Host)
St. Andrews, Scotland
|$5,000,000
|Robert MacIntyre
|Oct. 9-12
|Open de Espana
|
Club de Campo Villa de Madrid
Madrid, Spain
|$3,250,000
|Marco Penge
|Oct. 16-19
|DP World India Championship
|
Delhi GC
New Delhi, India
|$4,000,000
|Tommy Fleetwood
|Oct. 23-26
|Genesis Championship
|
Woo Jeong Hills CC
Cheonan, South Korea
|$4,000,000
|Junghwan Lee
DP World Tour Playoffs
|Date
|Tournament
|Venue
|Purse
|Defending Champion/Winner
|Nov. 6-9
|Abu Dhabi Championship
|
Yas Links
Abu Dhabi, UAE
|$9,000,000
|Paul Waring
|Nov. 13-16
|DP World Tour Championship
|
Jumeirah Golf Estates
Dubai, UAE
|$10,000,000
|Rory McIlroy