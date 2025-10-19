Skip navigation
2025 DP WORLD TOUR SCHEDULE

Opening Swing
Date Tournament Venue Purse Defending Champion/Winner
Nov. 21-24 BMW Australian PGA Championship Royal Queensland GC
Brisbane, Australia 		AUD 2,000,000 Elvis Smylie
Nov. 28-Dec. 1 ISPS Handa Australian Open Kingston Heath GC & Victoria GC
Melbourne, Australia 		AUD 1,700,000 Ryggs Johnston
Dec. 5-8 Nedbank Golf Challenge Gary Player CC
Sun City, South Africa 		$6,000,000 Johannes Veerman
Dec. 12-15 Alfred Dunhill Championship Leopard Creek CC
Malelane, South Africa 		EUR 1,500,000 Shaun Norris
Dec. 19-22 AfrAsia Bank Mauritius Mont Choisy Le Golf
Grand Baie, Mauritius 		$1,500,000 John Parry
International Swing
Date Tournament Venue Purse Defending Champion/Winner
Jan. 10-12 Team Cup Abu Dhabi Golf Resort
Abu Dhabi, UAE 		Great Britain & Ireland
Jan. 16-19 Hero Dubai Desert Classic Emirates GC
Dubai, UAE 		$9,000,000 Tyrrell Hatton
Jan. 23-26 Ras Al Khaimah Championship Al Hamra Golf Club
Ras Al Khaimah, UAE 		$2,500,000 Alejandro del Rey
Jan. 30-Feb. 2 Bahrain Championship Royal GC
Kingdom of Bahrain, Bahrain 		$2,500,000 Laurie Canter
Feb. 6-9 Commercial Bank Qatar Masters Doha GC
Doha, Qatar 		$2,500,000 Haotong Li
Feb. 20-23 Magical Kenya Open Muthaiga Golf Club
Nairobi, Kenya 		$2,500,000 Jacques Kruyswijk
Feb. 27-March 2 Investec South African Open Championship Durban CC
Durban, South Africa 		$1,500,000 Dylan Naidoo
March 6-9 Joberg Open Houghton GC
Johannesburg, South Africa 		ZAR 20,500,000 Calum Hill
Asian Swing
Date Tournament Venue Purse Defending Champion/Winner
March 20-23 Porsche Singapore Classic Laguna National Golf Resort Club
Singapore, Singapore 		$2,500,000 Richard Mansell
March 27-30 Hero Indian Open TBD $2,250,000 Eugenio Chacarra
April 10-13 Masters Tournament Augusta National GC
Augusta, Georgia 		$21,000,000 Rory McIlroy
April 17-20 Volvo China Open Enhance Anting GC
Shanghai, China 		$2,500,000 Ashun Wu
April 24-27 Hainan Classic Blackstone Course
Haikou, Hainan Island, China 		$2,550,000 Marco Penge
European Swing
Date Tournament Venue Purse Defending Champion/Winner
May 8-11 Turkish Open Regnum Carya Golf & Spa Resort
Antalya, Turkey 		$2,700,000 Martin Couvra
May 15-18 PGA Championship Quail Hollow Club
Charlotte, North Carolina 		$19,000,000 Scottie Scheffler
May 22-25 Soudal Open Rinkven International GC
Antwerp, Belgium 		$2,500,000 Kristoffer Reitan
May 29-June 1 Austrian Alpine Open Gut Altentann GC
Salzburg, Austria 		$2,000,000 Nicolai Von Dellingshausen
June 5-8 KLM Open The International
Amsterdam, Netherlands 		$2,500,000 Connor Syme
June 12-15 U.S. Open Oakmont Country Club
Oakmont, Pennsylvania 		$21,500,000 J.J. Spaun
June 26-29 Italian Open Argentario GC
Monte Argentario, Italy 		$3,000,000 Adrien Saddier
July 3-6 BMW International Open Golfclub München Eichenried
Munich, Germany 		$2,500,000 Daniel Brown
Closing Swing
Date Tournament Venue Purse Defending Champion/Winner
July 10-13 Genesis Scottish Open The Renaissance Club
North Berwick, Scotland 		$9,000,000 Chris Gotterup
July 10-13 ISCO Championship Hurstbourne CC
Louisville, Kentucky 		$4,000,000 William Mouw
July 17-20 The Open Championship Royal Portrush GC
Portrush, Northern Ireland 		$17,000,000 Scottie Scheffler
July 17-20 Barracuda Championship Tahoe Mt. Club
Truckee, California 		$4,000,000 Akshay Bhatia
Aug. 7-10 Nexo Championship Trump International Golf Links
Aberdeenshire, Scotland 		$2,750,000 Grant Forrest
Aug. 14-17 Danish Golf Championship Fureso Golf Club
Copenhagen Denmark 		$2,500,000 Marco Penge
Back Nine
Date Tournament Venue Purse Defending Champion/Winner
Aug. 21-24 Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo The Belfry
Sutton Coldfield, England 		$3,500,000 Alex Noren
Aug. 28-31 Omega European Masters Crans-sur-Sierre GC,
Crans Montana, Switzerland 		$3,250,000 Thriston Lawrence
Sept. 4-7 Amgen Irish Open The K Club
Kildare, Ireland 		$6,000,000 Rory McIlroy
Sept. 11-14 BMW PGA Championship Wentworth Club
Surrey, England 		$9,000,000 Alex Noren
Sept. 18-21 FedEx Open de France Golf de Saint-Nom-La-Breteche
Paris, France 		$3,250,000 Michael Kim
Sept. 26-28 Ryder Cup Bethpage Black Course
Farmingdale, New York 		Team Europe
Oct. 2-5 Alfred Dunhill Links Championship Old Course St. Andrews (Host)
St. Andrews, Scotland 		$5,000,000 Robert MacIntyre
Oct. 9-12 Open de Espana Club de Campo Villa de Madrid
Madrid, Spain
 $3,250,000 Marco Penge
Oct. 16-19 DP World India Championship Delhi GC
New Delhi, India 		$4,000,000 Tommy Fleetwood
Oct. 23-26 Genesis Championship Woo Jeong Hills CC
Cheonan, South Korea 		$4,000,000 Junghwan Lee
DP World Tour Playoffs
Date Tournament Venue Purse Defending Champion/Winner
Nov. 6-9 Abu Dhabi Championship Yas Links
Abu Dhabi, UAE 		$9,000,000 Paul Waring
Nov. 13-16 DP World Tour Championship Jumeirah Golf Estates
Dubai, UAE 		$10,000,000 Rory McIlroy
Bold = Major championship