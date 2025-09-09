2025 PGA TOUR SCHEDULE
|Date
|Tournament
|Venue
|Purse
|Defending Champion/Winner
|Jan. 2-5
|The Sentry
|
Plantation Course
Kapalua, Maui, Hawaii
|$20,000,000
|Hideki Matsuyama
|Jan. 9-12
|Sony Open in Hawaii
|
Waialae Country Club
Honolulu, Hawaii
|$8,700,000
|Nick Taylor
|Jan. 16-19
|The American Express
|
Pete Dye Stadium Course
La Quinta, California
|$8,800,000
|Sepp Straka
|Jan. 22-25
|Farmers Insurance Open
|
Torrey Pines Golf Course
San Diego, California
|$9,300,000
|Harris English
|Jan. 30-Feb. 2
|AT&T Pebble Beach Pro-Am
|
Pebble Beach Golf Links
Pebble Beach, California
|$20,000,000
|Rory McIlroy
|Feb. 6-9
|WM Phoenix Open
|
TPC Scottsdale
Scottsdale, Arizona
|$9,200,000
|Thomas Detry
|Feb. 13-16
|The Genesis Invitational
|
Riviera Country Club
Pacific Palisades, California
|$20,000,000
|Ludvig Åberg
|Feb. 20-23
|Mexico Open at Vidanta
|
Vidanta Vallarta
Vallarta, Mexico
|$7,000,000
|Brian Campbell
|Feb. 27-March 2
|Cognizant Classic in The Palm Beaches
|
PGA National Resort
Palm Beach Gardens, Florida
|$9,200,000
|Joe Highsmith
|March 6-9
|Puerto Rico Open
|
Grand Reserve GC
Rio Grande, Puerto Rico
|$4,000,000
|Karl Vilips
|March 6-9
|Arnold Palmer Invitational
|
Bay Hill Club & Lodge
Orlando, Florida
|$20,000,000
|Russell Henley
|March 13-16
|The Players Championship
|
TPC Sawgrass
Ponte Vedra Beach, Florida
|$25,000,000
|Rory McIlroy
|March 20-23
|Valspar Championship
|
Innisbrook Resort
Palm Harbor, Florida
|$8,700,000
|Viktor Hovland
|March 27-30
|Texas Children’s Houston Open
|
Memorial Park Golf Course
Houston, Texas
|$9,500,000
|Min Woo Lee
|April 3-6
|Valero Texas Open
|
TPC San Antonio
San Antonio, Texas
|$9,500,000
|Brian Harman
|April 10-13
|Masters Tournament
|
Augusta National GC
Augusta, Georgia
|$21,000,000
|Rory McIlroy
|April 17-20
|Corales Puntacana Championship
|
Puntacana Resort & Club
Punta Cana, Dominican Republic
|$4,000,000
|Garrick Higgo
|April 17-20
|RBC Heritage
|
Harbour Town Golf Links
Hilton Head, South Carolina
|$20,000,000
|Justin Thomas
|April 24-27
|Zurich Classic of New Orleans
|
TPC Louisiana
Avondale, Louisiana
|$9,200,000
|Ben Griffin/Andrew Novak
|May 1-4
|The CJ Cup Byron Nelson
|
TPC Craig Ranch
McKinney, Texas
|$9,900,000
|Scottie Scheffler
|May 8-11
|ONEflight Myrtle Beach Classic
|
The Dunes Golf and Beach Club
Myrtle Beach, South Carolina
|$4,000,000
|Ryan Fox
|May 8-11
|Truist Championship
|
The Philadelphia Cricket Club
Philadelphia, Pennsylvania
|$20,000,000
|Sepp Straka
|May 15-18
|PGA Championship
|
Quail Hollow Club
Charlotte, North Carolina
|$19,000,000
|Scottie Scheffler
|May 22-25
|Charles Schwab Challenge
|
Colonial Country Club
Fort Worth, Texas
|$9,500,000
|Ben Griffin
|May 29-June 1
|Memorial Tournament
|
Muirfield Village Golf Club
Dublin, Ohio
|$20,000,000
|Scottie Scheffler
|June 5-8
|RBC Canadian Open
|
TPC Toronto at Osprey Valley
Caledon, Ontario, Canada
|$9,800,000
|Ryan Fox
|June 12-15
|U.S. Open
|
Oakmont Country Club
Oakmont, Pennsylvania
|$21,500,000
|J.J. Spaun
|June 19-22
|Travelers Championship
|
TPC River Highlands
Cromwell, Connecticut
|$20,000,000
|Keegan Bradley
|June 26-29
|Rocket Mortgage Classic
|
Detroit Golf Club
Detroit, Michigan
|$9,600,000
|Aldrich Potgieter
|July 3-6
|John Deere Classic
|
TPC Deere Run
Silvis, Illinois
|$8,400,000
|Brian Campbell
|July 10-13
|Genesis Scottish Open
|
The Renaissance Club
North Berwick, Scotland
|$9,000,000
|Chris Gotterup
|July 10-13
|ISCO Championship
|
Hurstbourne Country Club
Louisville, Kentucky
|$4,000,000
|William Mouw
|July 17-20
|Barracuda Championship
|
Tahoe Mountain Club
Truckee, California
|$4,000,000
|Ryan Gerard
|July 17-20
|The Open Championship
|
Royal Portrush Golf Club
Portrush, Northern Ireland
|$17,000,000
|Scottie Scheffler
|July 24-27
|3M Open
|
TPC Twin Cities
Blaine, Minnesota
|$8,400,000
|Kurt Kitayama
|July 31-Aug. 3
|Wyndham Championship
|
Sedgefield Country Club
Greensboro, North Carolina
|$8,200,000
|Cameron Young
|Aug. 7-10
|FedEx St. Jude Championship*
|
TPC Southwind
Memphis, Tennessee
|$20,000,000
|Justin Rose
|Aug. 14-17
|BMW Championship*
|
Caves Valley Golf Club
Owings Mills, Maryland
|$20,000,000
|Scottie Scheffler
|Aug. 21-24
|Tour Championship*
|
East Lake Golf Club
Atlanta, Georgia
|$40,000,000
|Tommy Fleetwood
|Sept. 11-14
|Procore Championship
|
Silverado Resort
Napa, California
|$6,000,000
|Scottie Scheffler
|Sept. 26-28
|Ryder Cup
|
Bethpage Black Course
Farmingdale, New York
|—
|Team Europe
|Oct. 2-5
|Sanderson Farms Championship
|
The Country Club of Jackson
Jackson, Mississippi
|$6,000,000
|Steven Fisk
|Oct. 9-12
|Baycurrent Classic
|
Yokohama Country Club
Yokohama, Japan
|$8,000,000
|Xander Schauffele
|Oct. 23-26
|Bank of Utah Championship
|
Black Desert Resort GC
Ivins, Utah
|$6,000,000
|Michael Brennan
|Nov. 6-9
|World Wide Technology Championship
|
El Cardonal at Diamante
Los Cabos, Mexico
|$6,000,000
|Austin Eckroat
|Nov. 13-16
|Butterfield Bermuda Championship
|
Port Royal GC
Southampton, Bermuda
|$6,000,000
|Rafael Campos
|Nov. 20-23
|The RSM Classic
|
Sea Island Golf Club
St. Simons Island, Georgia
|$7,000,000
|Maverick McNealy
|Dec. 4-7
|Hero World Challenge
|
Albany GC
Albany, Bahamas
|—
|Scottie Scheffler
|Dec. 12-14
|Grant Thornton Invitational
|
Tiburon Golf Club
Naples, Florida
|—
|Jake Knapp/Patty Tavatanakit
|Dec. 20-21
|PNC Championship
|
The Ritz-Carlton Golf Club Orlando
Orlando, Florida
|—
|Team Langer