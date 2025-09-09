Skip navigation
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

2025 PGA TOUR SCHEDULE

Date Tournament Venue Purse Defending Champion/Winner
Jan. 2-5 The Sentry Plantation Course
Kapalua, Maui, Hawaii 		$20,000,000 Hideki Matsuyama
Jan. 9-12 Sony Open in Hawaii Waialae Country Club
Honolulu, Hawaii 		$8,700,000 Nick Taylor
Jan. 16-19 The American Express Pete Dye Stadium Course
La Quinta, California 		$8,800,000 Sepp Straka
Jan. 22-25 Farmers Insurance Open Torrey Pines Golf Course
San Diego, California 		$9,300,000 Harris English
Jan. 30-Feb. 2 AT&T Pebble Beach Pro-Am Pebble Beach Golf Links
Pebble Beach, California 		$20,000,000 Rory McIlroy
Feb. 6-9 WM Phoenix Open TPC Scottsdale
Scottsdale, Arizona 		$9,200,000 Thomas Detry
Feb. 13-16 The Genesis Invitational Riviera Country Club
Pacific Palisades, California 		$20,000,000 Ludvig Åberg
Feb. 20-23 Mexico Open at Vidanta Vidanta Vallarta
Vallarta, Mexico 		$7,000,000 Brian Campbell
Feb. 27-March 2 Cognizant Classic in The Palm Beaches PGA National Resort
Palm Beach Gardens, Florida 		$9,200,000 Joe Highsmith
March 6-9 Puerto Rico Open Grand Reserve GC
Rio Grande, Puerto Rico 		$4,000,000 Karl Vilips
March 6-9 Arnold Palmer Invitational Bay Hill Club & Lodge
Orlando, Florida 		$20,000,000 Russell Henley
March 13-16 The Players Championship TPC Sawgrass
Ponte Vedra Beach, Florida 		$25,000,000 Rory McIlroy
March 20-23 Valspar Championship Innisbrook Resort
Palm Harbor, Florida 		$8,700,000 Viktor Hovland
March 27-30 Texas Children’s Houston Open Memorial Park Golf Course
Houston, Texas 		$9,500,000 Min Woo Lee
April 3-6 Valero Texas Open TPC San Antonio
San Antonio, Texas 		$9,500,000 Brian Harman
April 10-13 Masters Tournament Augusta National GC
Augusta, Georgia 		$21,000,000 Rory McIlroy
April 17-20 Corales Puntacana Championship Puntacana Resort & Club
Punta Cana, Dominican Republic 		$4,000,000 Garrick Higgo
April 17-20 RBC Heritage Harbour Town Golf Links
Hilton Head, South Carolina 		$20,000,000 Justin Thomas
April 24-27 Zurich Classic of New Orleans TPC Louisiana
Avondale, Louisiana 		$9,200,000 Ben Griffin/Andrew Novak
May 1-4 The CJ Cup Byron Nelson TPC Craig Ranch
McKinney, Texas 		$9,900,000 Scottie Scheffler
May 8-11 ONEflight Myrtle Beach Classic The Dunes Golf and Beach Club
Myrtle Beach, South Carolina 		$4,000,000 Ryan Fox
May 8-11 Truist Championship The Philadelphia Cricket Club
Philadelphia, Pennsylvania 		$20,000,000 Sepp Straka
May 15-18 PGA Championship Quail Hollow Club
Charlotte, North Carolina 		$19,000,000 Scottie Scheffler
May 22-25 Charles Schwab Challenge Colonial Country Club
Fort Worth, Texas 		$9,500,000 Ben Griffin
May 29-June 1 Memorial Tournament Muirfield Village Golf Club
Dublin, Ohio 		$20,000,000 Scottie Scheffler
June 5-8 RBC Canadian Open TPC Toronto at Osprey Valley
Caledon, Ontario, Canada 		$9,800,000 Ryan Fox
June 12-15 U.S. Open Oakmont Country Club
Oakmont, Pennsylvania 		$21,500,000 J.J. Spaun
June 19-22 Travelers Championship TPC River Highlands
Cromwell, Connecticut 		$20,000,000 Keegan Bradley
June 26-29 Rocket Mortgage Classic Detroit Golf Club
Detroit, Michigan 		$9,600,000 Aldrich Potgieter
July 3-6 John Deere Classic TPC Deere Run
Silvis, Illinois 		$8,400,000 Brian Campbell
July 10-13 Genesis Scottish Open The Renaissance Club
North Berwick, Scotland 		$9,000,000 Chris Gotterup
July 10-13 ISCO Championship Hurstbourne Country Club
Louisville, Kentucky 		$4,000,000 William Mouw
July 17-20 Barracuda Championship Tahoe Mountain Club
Truckee, California 		$4,000,000 Ryan Gerard
July 17-20 The Open Championship Royal Portrush Golf Club
Portrush, Northern Ireland 		$17,000,000 Scottie Scheffler
July 24-27 3M Open TPC Twin Cities
Blaine, Minnesota 		$8,400,000 Kurt Kitayama
July 31-Aug. 3 Wyndham Championship Sedgefield Country Club
Greensboro, North Carolina 		$8,200,000 Cameron Young
Aug. 7-10 FedEx St. Jude Championship* TPC Southwind
Memphis, Tennessee 		$20,000,000 Justin Rose
Aug. 14-17 BMW Championship* Caves Valley Golf Club
Owings Mills, Maryland 		$20,000,000 Scottie Scheffler
Aug. 21-24 Tour Championship* East Lake Golf Club
Atlanta, Georgia 		$40,000,000 Tommy Fleetwood
Sept. 11-14 Procore Championship Silverado Resort
Napa, California 		$6,000,000 Scottie Scheffler
Sept. 26-28 Ryder Cup Bethpage Black Course
Farmingdale, New York 		Team Europe
Oct. 2-5 Sanderson Farms Championship The Country Club of Jackson
Jackson, Mississippi 		$6,000,000 Steven Fisk
Oct. 9-12 Baycurrent Classic Yokohama Country Club
Yokohama, Japan 		$8,000,000 Xander Schauffele
Oct. 23-26 Bank of Utah Championship Black Desert Resort GC
Ivins, Utah 		$6,000,000 Michael Brennan
Nov. 6-9 World Wide Technology Championship El Cardonal at Diamante
Los Cabos, Mexico 		$6,000,000 Austin Eckroat
Nov. 13-16 Butterfield Bermuda Championship Port Royal GC
Southampton, Bermuda 		$6,000,000 Rafael Campos
Nov. 20-23 The RSM Classic Sea Island Golf Club
St. Simons Island, Georgia 		$7,000,000 Maverick McNealy
Dec. 4-7 Hero World Challenge Albany GC
Albany, Bahamas 		Scottie Scheffler
Dec. 12-14 Grant Thornton Invitational Tiburon Golf Club
Naples, Florida 		Jake Knapp/Patty Tavatanakit
Dec. 20-21 PNC Championship The Ritz-Carlton Golf Club Orlando
Orlando, Florida 		Team Langer
Italicized = Signature event
Bold = Major championship
* = FedExCup Playoff event