Signing Day: Ranking top classes, players for Class of 2026
Published November 12, 2025 08:09 AM
With the early signing period beginning Wednesday for the Class of 2026, Golf Channel’s Brentley Romine ranks his top 15 classes and top 50 individuals for men’s and women’s golf.
This is Year 6 of Romine’s recruiting rankings. Here is a look at the past Nos. 1:
PAST NO. 1 CLASSES
- 2025 – Vanderbilt (men), Duke (women)
- 2024 – Stanford (men), Stanford (women)
- 2023 – Arizona State (men), Georgia (women)
- 2022 – Alabama (men), Arizona State (women)
- 2021 – Arizona State (men), Stanford (women)
- 2020 – Stanford (men), Stanford (women)
PAST NO. 1 INDIVIDUALS
- 2025 – Logan Reilly (Auburn), Rianne Malixi (Duke)
- 2024 – T.K. Chantananuwat (Stanford), Anna Davis (Auburn)
- 2023 – Eric Lee (Cal), Bailey Shoemaker (USC)
- 2022 – Luke Potter (Arizona State), Megha Ganne (Stanford)
- 2021 – Preston Summerhays (Arizona State), Rose Zhang (Stanford)
- 2020 – Karl Vilips (Stanford), Alessia Nobilio (UCLA)
Now, to rank the Class of 2026...
Boys
TOP 50 INDIVIDUALS
- 1. Luke Colton, Frisco, Texas (Vanderbilt)
- 2. Mason Howell, Thomasville, Georgia (Georgia)
- 3. Tyler Watts, Huntsville, Alabama (Tennessee)
- 4. Hugo Le Goff, France (Virginia)
- 5. Tyler Mawhinney, Fleming Island, Florida (Vanderbilt)
- 6. Oscar Couilleau, France (Arizona State)
- 7. Hamilton Coleman, Augusta, Georgia (Georgia)
- 8. Bailey Sutter, Cullman, Alabama (Alabama)
- 9. Penson Badgett, Pilot Mountain, North Carolina (Tennessee)
- 10. Preston Hage, Raleigh, North Carolina (North Carolina)
• • •
- 11. Phillip Dunham, Ponte Vedra Beach, Florida (Alabama)
- 12. John Doyle, Ireland (LSU)
- 13. Lev Grinberg, Ukraine (Arkansas)
- 14. Tomas Restrepo, Colombia (Ole Miss)
- 15. Asher Vargas, Spring, Texas (North Carolina)
- 16. Luke Ringkamp, Palm Desert, California (Pepperdine)
- 17. Le Khanh Hung, Vietnam (Illinois)
- 18. Coltrane Mittag, Ashland, Nebraska (Oklahoma)
- 19. Kailer Stone, Alameda, California (Pepperdine)
- 20. Kuan Zhou, Houston (Northwestern)
• • •
- 21. Guus Lafeber, Netherlands (Arkansas)
- 22. Ayden Fynaut, Fresno, California (Pepperdine)
- 23. Callixte Alzas, France (Cal)
- 24. Jackson Ormond, Webster, New York (Florida)
- 25. Sterling Hurd, Austin, Texas (Texas)
- 26. Drew Woolworth, Lake Oswego, Oregon (Georgia)
- 27. Giovanni Binaghi, Italy (Stanford)
- 28. Jager Pain, Canada (Virginia)
- 29. Nicholas Logis, Austin, Texas (SMU)
- 30. Tom De Herrypon, France (South Carolina)
• • •
- 31. Yago Horno Mateo, Spain (Mississippi State)
- 32. Chase Oberle, Australia (Notre Dame)
- 33. William Hou, China (USC)
- 34. Drake Harvey, Las Vegas (BYU)
- 35. Harrison Zipfel, St. Louis (Illinois)
- 36. Bryan Newman, South Africa (Arizona State)
- 37. Cameron Kuchar, St. Simons Island, Georgia (TCU)
- 38. Mingbo Jiang, China (USC)
- 39. Cheng-Wei Hsieh, Taiwan (Arizona State)
- 40. Braeden Nelson, West Des Moines, Iowa (Wisconsin)
• • •
- 41. Charlie Rusbridge, England (Florida State)
- 42. Sage Bradshaw, Bluffton, South Carolina (Wake Forest)
- 43. Max Emberson, Thousand Oaks, California (Oklahoma)
- 44. Landon Ashcraft, Scottsdale, Arizona (Texas A&M)
- 45. Jack Swift, England (Kansas)
- 46. Brooks Harper, Dallas (Texas)
- 47. William Chang, Danville, California (Princeton)
- 48. Blake Brown, Cypress, Texas (TCU)
- 49. Zilin Gao, China (UCF)
- 50. Owen Bolles, Chandler, Arizona (Texas A&M)
TOP 15 CLASSES
- 1. Vanderbilt (Luke Colton, Tyler Mawhinney)
- 2. Georgia (Mason Howell, Hamilton Coleman, Drew Woolworth)
- 3. Tennessee (Tyler Watts, Penson Badgett)
- 4. Alabama (Phillip Dunham, Bailey Sutter)
- 5. Virginia (Huge Le Goff, Jager Pain)
- 6. North Carolina (Preston Hage, Asher Vargas)
- 7. Arizona State (Oscar Couilleau, Bryan Newman, Cheng-Wei Hsieh)
- 8. Pepperdine (Luke Ringkamp, Kailer Stone, Ayden Fynaut)
- 9. Arkansas (Lev Grinberg, Guus Lafeber)
- 10. Illinois (Le Khanh Hung, Harrison Zipfel)
- 11. LSU (John Doyle)
- 12. Ole Miss (Tomas Restrepo)
- 13. Oklahoma (Coltrane Mittag, Max Emberson)
- 14. Texas (Sterling Hurd, Brooks Harper)
- 15. Northwestern (Kuan Zhou)
Girls
TOP 50 INDIVIDUALS
- 1. Sara Brentcheneff, France (Arkansas)
- 2. Celina Yeo, Canada (Oregon)
- 3. Nikki Oh, Torrance, California (Stanford)
- 4. Prim Prachnakorn, Thailand (Oregon)
- 5. Zoe Cusack, Potomac, Maryland (Virginia)
- 6. Raegan Denton, Australia (LSU)
- 7. Charlotte Naughton, England (Alabama)
- 8. Bendicte Brent-Petersen, Denmark (Wake Forest)
- 9. Michelle Xing, Canada (UCLA)
- 10. Kayla Bryant, Boca Raton, Florida (Florida State)
• • •
- 11. Amelia Harris, Australia (South Carolina)
- 12. Vidhi Lakhawala, Kendall Park, New Jersey (Wake Forest)
- 13. Jude Lee, Walnut, California (Stanford)
- 14. Mia Hammond, New Albany, Ohio (Duke)
- 15. Natalia Aparicio, Italy (Arizona State)
- 16. Lisa Herman, Jenks, Oklahoma (Ole Miss)
- 17. Ann-Sophie Bourgault, Canada (Northwestern)
- 18. Zara Anand, India (Auburn)
- 19. Rebecca Wang, China (Northwestern)
- 20. Angela Zhang, Bellevue, Washington (USC)
• • •
- 21. Nagore Martinez, Spain (Arizona)
- 22. Emerie Schartz, Derby, Kansas (Texas A&M)
- 23. Gio Raad, South Africa (Auburn)
- 24. Giselle Zhao, France (Cal)
- 25. Amy Lee, Canada (Texas)
- 26. Lily Reitter, France (Virginia)
- 27. An Le Chuc, Vietnam (Tennessee)
- 28. Emma Zheng, New Zealand (Iowa State)
- 29. Manon Petitcolas, France (Alabama)
- 30. Shyla Brown, McKinney, Texas (Texas)
• • •
- 31. Sophia Dyer, St. Petersburg, Florida (Florida)
- 32. Ebba Lundqvist, Sweden (Ole Miss)
- 33. Athena Singh, Morehead, Kentucky (Houston)
- 34. Havanna Torstensson (Wake Forest)
- 35. Kallyn Black, Greensboro, Georgia (Auburn)
- 36. Olivia Hung, Taiwan (Arizona)
- 37. Paloma Ibarra Ambia, Mexico (Baylor)
- 38. Ava Bunker, Franklin, Indiana (Indiana)
- 39. Julia Herzberg, Gilbert, Arizona (Clemson)
- 40. Xizihan Wang, Hong Kong (Yale)
• • •
- 41. Abigail May, Scotland (Baylor)
- 42. Melliyal Schmitt, France (Arkansas)
- 43. Liva Krol Andersen, Denmark (Georgia)
- 44. Yana Beeli, Switzerland (South Carolina)
- 45. Zoe Inseoul Jiamanukoonkit, San Diego (Cal)
- 46. Sandra Palin, Finland (Houston)
- 47. Martina Navarro, Spain (Duke)
- 48. Elizabeth Wilson, England (Kansas)
- 49. Miranda Lu, Canada (Virginia)
- 50. Bella Dovhey, Oviedo, Florida (Miami)
TOP 15 CLASSES
- 1. Oregon (Celina Yeo, Prim Prachnakorn)
- 2. Stanford (Nikki Oh, Jude Lee)
- 3. Arkansas (Sara Brentcheneff, Melliyal Schmitt)
- 4. Wake Forest (Bendicte Brent-Petersen, Vidhi Lakhawala, Havanna Torstensson)
- 5. Virginia (Zoe Cusack, Lily Reitter, Miranda Lu)
- 6. Alabama (Charlotte Naughton, Manon Petitcolas)
- 7. Auburn (Zara Anand, Gio Raad, Kallyn Black)
- 8. LSU (Raegan Denton)
- 9. Northwestern (Ann-Sophie Bourgault, Rebecca Wang)
- 10. South Carolina (Amelia Harris, Yana Beeli)
- 11. UCLA (Michelle Xing)
- 12. Florida State (Kayla Bryant)
- 13. Ole Miss (Lisa Herman, Ebba Lundqvist)
- 14. Duke (Mia Hammond, Martina Navarro)
- 15. Arizona (Nagore Martinez, Olivia Hung)