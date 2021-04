Hideki Matsuyama won the 85th Masters Tournament and, with it, over $2 million. Here's a look at what the champion and the rest of the players who made the cut at Augusta National earned in money and FedExCup points:

Finish Player FedEx Earnings ($) 1 Hideki Matsuyama 600.00 2,070,000.00 2 Will Zalatoris - 1,242,000.00 T3 Xander Schauffele 180.00 667,000.00 T3 Jordan Spieth 180.00 667,000.00 T5 Marc Leishman 115.00 437,000.00 T5 Jon Rahm 115.00 437,000.00 7 Justin Rose 100.00 385,250.00 T8 Corey Conners 91.00 345,000.00 T8 Patrick Reed 91.00 345,000.00 T10 Tony Finau 79.50 299,000.00 T10 Cameron Smith 79.50 299,000.00 T12 Stewart Cink 63.50 218,500.00 T12 Brian Harman 63.50 218,500.00 T12 Si Woo Kim 63.50 218,500.00 T12 Robert MacIntyre - 218,500.00 T12 Kevin Na 63.50 218,500.00 T12 Webb Simpson 63.50 218,500.00 T18 Tyrrell Hatton 53.00 161,000.00 T18 Collin Morikawa 53.00 161,000.00 T18 Scottie Scheffler 53.00 161,000.00 T21 Harris English 44.31 119,600.00 T21 Viktor Hovland 44.31 119,600.00 T21 Shane Lowry 44.31 119,600.00 T21 Phil Mickelson 44.31 119,600.00 T21 Justin Thomas 44.31 119,600.00 T26 Abraham Ancer 32.58 79,925.00 T26 Paul Casey 32.58 79,925.00 T26 Cameron Champ 32.58 79,925.00 T26 Matt Jones 32.58 79,925.00 T26 Louis Oosthuizen 32.58 79,925.00 T26 Ian Poulter 32.58 79,925.00 T26 Charl Schwartzel 32.58 79,925.00 T26 Bubba Watson 32.58 79,925.00 T34 Matt Fitzpatrick 23.23 60,663.00 T34 Ryan Palmer 23.23 60,663.00 T34 Michael Thompson 23.23 60,663.00 T34 Matt Wallace 23.23 60,663.00 T38 Martin Laird 19.83 52,900.00 T38 Henrik Stenson 19.83 52,900.00 T40 Christiaan Bezuidenhout - 43,700.00 T40 Mackenzie Hughes 15.30 43,700.00 T40 Sebastián Muñoz 15.30 43,700.00 T40 Joaquin Niemann 15.30 43,700.00 T40 Bernd Wiesberger - 43,700.00 T40 Gary Woodland 15.30 43,700.00 T46 Bryson DeChambeau 11.33 33,503.00 T46 Tommy Fleetwood 11.33 33,503.00 T46 Brendon Todd 11.33 33,503.00 49 Jason Kokrak 10.20 29,900.00 T50 Billy Horschel 9.35 28,635.00 T50 José María Olazábal 9.35 28,635.00 52 Francesco Molinari 8.50 27,600.00 53 Jim Herman 7.93 27,140.00 54 Adam Scott 7.36 26,680.00