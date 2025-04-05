Augusta National Women’s Amateur 2025: Results, final leaderboard

  
Published April 5, 2025 03:15 PM

Carla Bernat Escuder won the sixth edition of the Augusta National Women’s Amateur.

The 21-year-old Spaniard closed in 4-under 68 at Augusta National Golf Club to finish one shot ahead of 16-year-old Asterisk Talley.

Here’s a look at the final leaderboard with the 32 players who made the cut.

﻿POS. PLAYER SCORE R1 R2 R3
1 Carla Bernat Escuder -12 68 68 68
2 Asterisk Talley -11 71 66 68
3 Lottie Woad -9 65 70 72
T4 Eila Galitsky -8 70 72 66
T4 Catherine Park -8 71 70 67
T4 Andrea Revuelta -8 70 66 72
T7 Megha Ganne -7 63 73 73
T7 Kiara Romero -7 67 68 74
9 Carolina Lopez-Chacarra -6 70 72 68
10 Farah O’Keefe -5 67 75 69
T11 Anna Davis -4 69 73 70
T11 Mackenzie Lee -4 68 72 72
T11 Emma Kaisa Bunch -4 72 67 73
T14 Elise Lee -3 70 71 72
T14 Meja Örtengren -3 68 69 76
T16 Kelly Xu -2 72 71 71
T16 Gianna Clemente -2 70 72 72
T18 Achiraya Sriwong -1 71 72 72
T18 Paula Martin Sampedro -1 69 72 74
T18 Amanda Sambach -1 67 74 74
T18 Jasmine Koo -1 71 69 75
T22 Mamika Shinchi E 71 72 73
T22 Nora Sundberg E 72 70 74
T22 Kary Hollenbaugh E 70 70 76
T25 Scarlett Schremmer 1 73 69 75
T25 Carolina Melgrati 1 72 70 75
T27 Caitlyn Macnab 2 70 73 75
T27 Emma McMyler 2 70 73 75
T27 Louise Rydqvist 2 72 70 76
T30 Ko Kurabayashi 3 78 65 76
T30 Caroline Canales 3 73 69 77
32 Minseo Jung 8 68 73 83