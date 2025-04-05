Augusta National Women’s Amateur 2025: Results, final leaderboard
Published April 5, 2025 03:15 PM
Carla Bernat Escuder won the sixth edition of the Augusta National Women’s Amateur.
The 21-year-old Spaniard closed in 4-under 68 at Augusta National Golf Club to finish one shot ahead of 16-year-old Asterisk Talley.
Here’s a look at the final leaderboard with the 32 players who made the cut.
|POS.
|PLAYER
|SCORE
|R1
|R2
|R3
|1
|Carla Bernat Escuder
|-12
|68
|68
|68
|2
|Asterisk Talley
|-11
|71
|66
|68
|3
|Lottie Woad
|-9
|65
|70
|72
|T4
|Eila Galitsky
|-8
|70
|72
|66
|T4
|Catherine Park
|-8
|71
|70
|67
|T4
|Andrea Revuelta
|-8
|70
|66
|72
|T7
|Megha Ganne
|-7
|63
|73
|73
|T7
|Kiara Romero
|-7
|67
|68
|74
|9
|Carolina Lopez-Chacarra
|-6
|70
|72
|68
|10
|Farah O’Keefe
|-5
|67
|75
|69
|T11
|Anna Davis
|-4
|69
|73
|70
|T11
|Mackenzie Lee
|-4
|68
|72
|72
|T11
|Emma Kaisa Bunch
|-4
|72
|67
|73
|T14
|Elise Lee
|-3
|70
|71
|72
|T14
|Meja Örtengren
|-3
|68
|69
|76
|T16
|Kelly Xu
|-2
|72
|71
|71
|T16
|Gianna Clemente
|-2
|70
|72
|72
|T18
|Achiraya Sriwong
|-1
|71
|72
|72
|T18
|Paula Martin Sampedro
|-1
|69
|72
|74
|T18
|Amanda Sambach
|-1
|67
|74
|74
|T18
|Jasmine Koo
|-1
|71
|69
|75
|T22
|Mamika Shinchi
|E
|71
|72
|73
|T22
|Nora Sundberg
|E
|72
|70
|74
|T22
|Kary Hollenbaugh
|E
|70
|70
|76
|T25
|Scarlett Schremmer
|1
|73
|69
|75
|T25
|Carolina Melgrati
|1
|72
|70
|75
|T27
|Caitlyn Macnab
|2
|70
|73
|75
|T27
|Emma McMyler
|2
|70
|73
|75
|T27
|Louise Rydqvist
|2
|72
|70
|76
|T30
|Ko Kurabayashi
|3
|78
|65
|76
|T30
|Caroline Canales
|3
|73
|69
|77
|32
|Minseo Jung
|8
|68
|73
|83