Here are the FedExCup and prize-money breakdowns for winner Collin Morikawa and the rest of the players who made the cut at the Barracuda Championship:

Finish Player FedEx Earnings ($) 1 Collin Morikawa 300 630,000 2 Troy Merritt 165 378,000 3 John Chin 93 203,000 3 Robert Streb 93 203,000 5 Bronson Burgoon 65 140,000 6 Tom Hoge 60 126,000 7 Charlie Danielson 0 105,438 7 Martin Laird 48 105,438 7 Ryan Palmer 48 105,438 7 Roger Sloan 48 105,438 11 Sebastián Muñoz 38 87,500 12 Sepp Straka 35 80,500 13 George McNeill 32 70,000 13 Josh Teater 32 70,000 15 Jonathan Byrd 30 59,500 15 Russell Henley 30 59,500 15 Chris Stroud 30 59,500 18 Alex Cejka 26 42,600 18 Roberto Díaz 26 42,600 18 Emiliano Grillo 26 42,600 18 Kyle Jones 26 42,600 18 Cameron Tringale 26 42,600 18 Peter Uihlein 26 42,600 18 Chase Wright 26 42,600 25 Dominic Bozzelli 20 26,717 25 Billy Hurley III 20 26,717 25 Andrea Pavan 0 26,717 25 Seamus Power 20 26,717 25 Brendon Todd 20 26,717 25 Johnson Wagner 20 26,717 31 Will Gordon 0 21,219 31 Martin Kaymer 15 21,219 31 Kyoung-Hoon Lee 15 21,219 31 Tom Lovelady 15 21,219 35 Brandon Harkins 12 18,025 35 Beau Hossler 12 18,025 35 Denny McCarthy 12 18,025 38 Matt Every 11 16,450 39 John Rollins 10 15,400 39 Brendan Steele 10 15,400 41 Nicholas Lindheim 8 13,300 41 D.J. Trahan 8 13,300 41 Tyrone Van Aswegen 8 13,300 41 Richy Werenski 8 13,300 45 Sam Ryder 7 11,550 46 Wes Roach 6 10,500 46 J.J. Spaun 6 10,500 48 Jonas Blixt 6 9,170 48 David Lingmerth 6 9,170 48 Seth Reeves 6 9,170 51 Sangmoon Bae 5 8,423 51 Jim Herman 5 8,423 51 Andres Romero 5 8,423 54 Ryan Blaum 4 8,015 54 David Hearn 4 8,015 54 Zack Sucher 4 8,015 54 Y.E. Yang 4 8,015 58 Daniel Berger 3 7,840 59 Patrick Rodgers 3 7,735 59 Sam Saunders 3 7,735 61 Tommy Gainey 3 7,560 61 Bill Haas 3 7,560 61 Pat Perez 3 7,560 64 Tyler Duncan 3 7,420 65 Adam Svensson 2 7,350 66 Alistair Docherty 0 7,280 67 Robert Allenby 2 7,175 67 Harris English 2 7,175 69 John Daly 2 7,070 70 Cody Gribble 2 7,000 71 Trent Phillips 0 0 71 Omar Uresti 2 6,930 73 Chip McDaniel 0 6,860