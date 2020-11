Bermuda Championship payout: Brian Gay collects $720k, 500 FedExCup points

Here's a look at the purse breakdown and FedExCup points distribution for Bermuda Championship winner Brian Gay and the rest of the players who made the cut:

Finish Player FedEx Earnings ($) 1 Brian Gay 500 720,000 2 Wyndham Clark 300 436,000 3 Ollie Schniederjans 0 276,000 4 Stewart Cink 109 160,000 4 Matt Jones 109 160,000 4 Denny McCarthy 109 160,000 4 Doc Redman 109 160,000 8 Ryan Armour 80 117,000 8 David Hearn 80 117,000 8 Kramer Hickok 80 117,000 11 Kiradech Aphibarnrat 65 93,000 11 Michael Gligic 65 93,000 11 Anirban Lahiri 65 93,000 14 Doug Ghim 56 75,000 14 Scott Piercy 56 75,000 16 Chesson Hadley 49 61,000 16 Russell Knox 49 61,000 16 Hank Lebioda 49 61,000 16 Roger Sloan 49 61,000 16 Will Zalatoris 0 61,000 21 Brice Garnett 39 41,960 21 Peter Malnati 39 41,960 21 Maverick McNealy 39 41,960 21 Andrew Putnam 39 41,960 21 Sepp Straka 39 41,960 26 Mark Anderson 29 28,000 26 Ryan Brehm 29 28,000 26 Padraig Harrington 29 28,000 26 Beau Hossler 29 28,000 26 Cameron Percy 29 28,000 26 Adam Schenk 29 28,000 26 Scott Stallings 29 28,000 26 Aaron Wise 29 28,000 34 Will Gordon 21 21,800 34 Emiliano Grillo 21 21,800 34 Max Homa 21 21,800 37 Rasmus Hojgaard 0 19,000 37 Seamus Power 18 19,000 37 Peter Uihlein 18 19,000 40 Luke Donald 14 15,800 40 Branden Grace 14 15,800 40 Troy Merritt 14 15,800 40 Vaughn Taylor 14 15,800 40 Kevin Tway 14 15,800 45 Joseph Bramlett 10 12,240 45 D.A. Points 10 12,240 45 D.J. Trahan 10 12,240 45 Johnson Wagner 10 12,240 49 Michael Miller 0 10,180 49 Keith Mitchell 8 10,180 49 John Senden 8 10,180 49 Ben Taylor 8 10,180 53 Jonathan Byrd 7 9,560 53 Luke List 7 9,560 55 Robert Streb 6 9,320 55 Camilo Villegas 6 9,320 55 Danny Willett 6 9,320 58 Jason Dufner 5 9,160 59 Fred Funk 5 9,000 59 Patrick Rodgers 5 9,000 59 Jhonattan Vegas 5 9,000 62 Kyoung-Hoon Lee 5 8,840 63 Ricky Barnes 4 8,720 63 Hudson Swafford 4 8,720 65 Hunter Mahan 4 8,560 65 Kyle Stanley 4 8,560 67 Matthew Borchert 0 8,440 68 Eric Dugas 0 8,360