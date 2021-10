CJ Cup purse payout: Rory McIlroy hits jackpot with massive payday

Rory McIlroy earned his 20th PGA Tour victory at the CJ Cup. Here's how much McIlroy earned, in money and FedExCup points, as well as those who completed the no-cut event at The Summit Club.

Finish Player FedEx Earnings ($) 1 Rory McIlroy 500.00 1,755,000.00 2 Collin Morikawa 300.00 1,053,000.00 T3 Rickie Fowler 162.50 565,500.00 T3 Keith Mitchell 162.50 565,500.00 T5 Sam Burns 96.25 342,468.75 T5 Talor Gooch 96.25 342,468.75 T5 Adam Scott 96.25 342,468.75 T5 Aaron Wise 96.25 342,468.75 T9 Harry Higgs 70.00 243,750.00 T9 Sungjae Im 70.00 243,750.00 T9 Cameron Smith 70.00 243,750.00 T9 Robert Streb 70.00 243,750.00 T9 Gary Woodland 70.00 243,750.00 T14 Abraham Ancer 54.00 169,065.00 T14 Chris Kirk 54.00 169,065.00 T14 Webb Simpson 54.00 169,065.00 T14 Jhonattan Vegas 54.00 169,065.00 T18 Emiliano Grillo 43.00 116,331.43 T18 Viktor Hovland 43.00 116,331.43 T18 Ian Poulter 43.00 116,331.43 T18 Xander Schauffele 43.00 116,331.43 T18 Jordan Spieth 43.00 116,331.43 T18 Justin Thomas 43.00 116,331.43 T18 Tyrrell Hatton 43.00 116,331.42 T25 Paul Casey 31.00 70,506.43 T25 Sergio Garcia 31.00 70,506.43 T25 Russell Henley 31.00 70,506.43 T25 Mackenzie Hughes 31.00 70,506.43 T25 K.H. Lee 31.00 70,506.43 T25 Carlos Ortiz 31.00 70,506.43 T25 Erik van Rooyen 31.00 70,506.42 T32 Keegan Bradley 21.75 51,610.00 T32 Tom Hoge 21.75 51,610.00 T32 Sung Kang 21.75 51,610.00 T32 Seonghyeon Kim - 51,610.00 T32 Hudson Swafford 21.75 51,610.00 T32 Harold Varner III 21.75 51,610.00 T38 Tommy Fleetwood 15.00 37,635.00 T38 Matt Jones 15.00 37,635.00 T38 Brooks Koepka 15.00 37,635.00 T38 Marc Leishman 15.00 37,635.00 T38 Maverick McNealy 15.00 37,635.00 T38 Louis Oosthuizen 15.00 37,635.00 T38 Scottie Scheffler 15.00 37,635.00 T45 Tony Finau 10.25 27,007.50 T45 Lucas Glover 10.25 27,007.50 T45 Dustin Johnson 10.25 27,007.50 T45 Joaquin Niemann 10.25 27,007.50 T49 Stewart Cink 8.00 21,723.00 T49 Joohyung Kim - 21,723.00 T49 Sebastián Muñoz 8.00 21,723.00 T49 Kevin Na 8.00 21,723.00 T49 Kevin Streelman 8.00 21,723.00 T54 Kevin Kisner 6.10 20,085.00 T54 Jason Kokrak 6.10 20,085.00 T54 Shane Lowry 6.10 20,085.00 T57 Minkyu Kim - 19,597.50 T57 Justin Rose 5.50 19,597.50 T59 Byeong Hun An - 19,012.50 T59 Hideki Matsuyama 4.90 19,012.50 T59 Alex Noren 4.90 19,012.50 T59 Cameron Tringale 4.90 19,012.50 63 Rasmus Hojgaard - 18,525.00 T64 Cam Davis 3.90 18,037.50 T64 Jason Day 3.90 18,037.50 T64 Patton Kizzire 3.90 18,037.50 T64 Sanghun Shin - 18,037.50 T68 Branden Grace 3.12 17,257.50 T68 Charley Hoffman 3.12 17,257.50 T68 Jaekyeong Lee - 17,257.50 T68 Patrick Reed 3.12 17,257.50 T72 Brian Harman 2.70 16,575.00 T72 Max Homa 2.70 16,575.00 T72 Yoseop Seo - 16,575.00 75 Hanbyeol Kim - 16,185.00 76 Si Woo Kim 2.40 15,990.00 77 Charl Schwartzel 2.30 15,795.00