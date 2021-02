Farmers Insurance Open purse payout: Patrick Reed pockets $1.35 million

Patrick Reed cruised to victory at the Farmers Insurance Open, winning by five shots. Here's a look at what Reed and the rest of the players who made the cut at Torrey Pines earned in prize money and FedExCup points:

Finish Player FedEx Earnings ($) 1 Patrick Reed 500.00 1,350,000.00 T2 Tony Finau 167.00 456,375.00 T2 Viktor Hovland 167.00 456,375.00 T2 Henrik Norlander 167.00 456,375.00 T2 Ryan Palmer 167.00 456,375.00 T2 Xander Schauffele 167.00 456,375.00 T7 Lanto Griffin 85.00 235,625.00 T7 Jon Rahm 85.00 235,625.00 T7 Will Zalatoris - 235,625.00 T10 Luke List 63.66 168,125.00 T10 Peter Malnati 63.66 168,125.00 T10 Francesco Molinari 63.66 168,125.00 T10 Sam Ryder 63.66 168,125.00 T10 Rory Sabbatini 63.66 168,125.00 T10 Adam Scott 63.66 168,125.00 T16 Rory McIlroy 52.00 125,625.00 T16 Robby Shelton 52.00 125,625.00 T18 Joseph Bramlett 39.45 80,761.37 T18 Marc Leishman 39.45 80,761.37 T18 J.T. Poston 39.45 80,761.37 T18 Charl Schwartzel 39.45 80,761.37 T18 Sam Burns 39.45 80,761.36 T18 Adam Hadwin 39.45 80,761.36 T18 Bo Hoag 39.45 80,761.36 T18 Max Homa 39.45 80,761.36 T18 Ted Potter, Jr. 39.45 80,761.36 T18 Kyle Stanley 39.45 80,761.36 T18 Cameron Tringale 39.45 80,761.36 T29 Jason Kokrak 28.00 51,375.00 T29 Louis Oosthuizen 28.00 51,375.00 T29 Carlos Ortiz 28.00 51,375.00 T32 Wyndham Clark 22.30 42,825.00 T32 Cameron Davis 22.30 42,825.00 T32 Sungjae Im 22.30 42,825.00 T32 Brandt Snedeker 22.30 42,825.00 T32 Sepp Straka 22.30 42,825.00 T37 Corey Conners 17.00 34,125.00 T37 Doug Ghim 17.00 34,125.00 T37 Alex Noren 17.00 34,125.00 T37 Kevin Streelman 17.00 34,125.00 T37 Justin Suh - 34,125.00 T42 Bronson Burgoon 11.75 25,875.00 T42 Lucas Glover 11.75 25,875.00 T42 Will Gordon 11.75 25,875.00 T42 Bill Haas 11.75 25,875.00 T42 Brandon Hagy 11.75 25,875.00 T42 Tom Lewis 11.75 25,875.00 T48 Talor Gooch 8.50 19,455.00 T48 Matt Jones 8.50 19,455.00 T48 Matthew NeSmith 8.50 19,455.00 T48 Cameron Percy 8.50 19,455.00 T48 Gary Woodland 8.50 19,455.00 T53 Rickie Fowler 5.92 17,496.43 T53 Dylan Frittelli 5.92 17,496.43 T53 Rhein Gibson 5.92 17,496.43 T53 Michael Kim 5.92 17,496.43 T53 Hideki Matsuyama 5.92 17,496.43 T53 Phil Mickelson 5.92 17,496.43 T53 Roger Sloan 5.92 17,496.42 T60 Kelly Kraft 4.60 16,575.00 T60 Chase Seiffert 4.60 16,575.00 T60 Steve Stricker 4.60 16,575.00 T60 Richy Werenski 4.60 16,575.00 T60 Xinjun Zhang 4.60 16,575.00 T65 Harry Higgs 3.70 15,900.00 T65 John Huh 3.70 15,900.00 T65 Danny Lee 3.70 15,900.00 T65 Kyle Mendoza - 15,900.00 T69 K.J. Choi 3.03 15,375.00 T69 Tain Lee - 15,375.00 T69 Pat Perez 3.03 15,375.00 72 Troy Merritt 2.80 15,075.00 T73 Denny McCarthy 2.65 14,850.00 T73 Tim Wilkinson 2.65 14,850.00 T75 Byeong Hun An 2.45 14,550.00 T75 Tyler McCumber 2.45 14,550.00 T77 Jason Dufner 2.25 14,250.00 T77 Kevin Stadler 2.25 14,250.00 79 Grayson Murray 2.10 14,025.00