AUGUSTA, Ga. – Here's a look at tee times for the opening two rounds of the 84th Masters Tournament at Augusta National Golf Club:

ROUND 1 (all times ET; off first tee)

7 AM: Lucas Glover, Corey Conners, C.T. Pan

7:11 AM: Brandt Snedeker, Charles Howell III, Jazz Janewattananond

7:22 AM: Larry Mize, Andrew Landry, Lukas Michel

7:33 AM: Matt Kuchar, Lee Westwood, Kevin Na

7:44 AM: Xander Schauffele, Jason Kokrak, Henrik Stenson

7:55 AM: Charl Schwartzel, Jason Day, Abel Gallegos

8:06 AM: Vijay Singh, Lanto Griffin, Tyler Duncan

8:17 AM: Mike Weir, Rafael Cabrera Bello, Matt Wallace

11:05 AM: Sung Kang, Erik van Rooyen

11:16 AM: Danny Willett, Rickie Fowler, John Augenstein

11:27 AM: Phil Mickelson, Abraham Ancer, Bernd Wiesberger

11:38 AM: Adam Scott, Collin Morikawa, Tyrrell Hatton

11:49 AM: Justin Thomas, Matthew Fitzpatrick, Brooks Koepka

Noon: Dustin Johnson, Patrick Cantlay, Rory McIlroy

12:11 PM: Zach Johnson, Justin Rose, Cameron Champ

12:22 PM: Victor Perez, Sungjae Im, Brendon Todd

ROUND 1 (all times ET; off 10th tee)

7 AM: Sandy Lyle, Jimmy Walker, Yuxin Lin

7:11 AM: Webb Simpson, Marc Leishman, Hideki Matsuyama

7:22 AM: Kevin Kisner, Adam Hadwin, Scottie Scheffler

7:33 AM: Jon Rahm, Bryson DeChambeau, Louis Oosthuizen

7:44 AM: Patrick Reed, Paul Casey, Tony Finau

7:55 AM: Tiger Woods, Shane Lowry, Andy Ogletree

8:06 AM: Jordan Spieth, Gary Woodland, Ian Poulter

8:17 AM: Graeme McDowell, Si Woo Kim, Nate Lashley

11:05 AM: Justin Harding, Shugo Imahira, Nick Taylor

11:16 AM: Chez Reavie, Sebastian Munoz, Byeong Hun An

11:27 AM: Bubba Watson, Matthew Wolff, Tommy Fleetwood

11:38 AM: Francesco Molinari, Billy Horschel, Cameron Smith

11:49 AM: Bernhard Langer, J.T. Poston, Christiaan Bezuidenhout

Noon: Fred Couples, Max Homa, Dylan Frittelli

12:11 PM: Jose Maria Olazabal, Andrew Putnam, James Sugrue

ROUND 2 (all times ET; off first tee)

7 AM: Justin Harding, Shugo Imahira, Nick Taylor

7:11 AM: Chez Reavie, Sebastian Munoz, Byeong Hun An

7:22 AM: Bubba Watson, Matthew Wolff, Tommy Fleetwood

7:33 AM: Francesco Molinari, Billy Horschel, Cameron Smith

7:44 AM: Bernhard Langer, J.T. Poston, Christiaan Bezuidenhout

7:55 AM: Fred Couples, Max Homa, Dylan Frittelli

8:06 AM: Jose Maria Olazabal, Andrew Putnam, James Sugrue

11:05 AM: Sandy Lyle, Jimmy Walker, Yuxin Lin

11:16 AM: Webb Simpson, Marc Leishman, Hideki Matsuyama

11:27 AM: Kevin Kisner, Adam Hadwin, Scottie Scheffler

11:38 AM: Jon Rahm, Bryson DeChambeau, Louis Oosthuizen

11:49 AM: Patrick Reed, Paul Casey, Tony Finau

Noon: Tiger Woods, Shane Lowry, Andy Ogletree

12:11 PM: Jordan Spieth, Gary Woodland, Ian Poulter

12:22 PM: Graeme McDowell, Si Woo Kim, Nate Lashley

ROUND 2 (all times ET; off 10th tee)

7 AM: Sung Kang, Erik van Rooyen

7:11 AM: Danny Willett, Rickie Fowler, John Augenstein

7:22 AM: Phil Mickelson, Abraham Ancer, Bernd Wiesberger

7:33 AM: Adam Scott, Collin Morikawa, Tyrrell Hatton

7:44 AM: Justin Thomas, Matthew Fitzpatrick, Brooks Koepka

7:55 AM: Dustin Johnson, Patrick Cantlay, Rory McIlroy

8:06 AM: Zach Johnson, Justin Rose, Cameron Champ

8:17 AM: Victor Perez, Sungjae Im, Brendon Todd

11:05 AM: Lucas Glover, Corey Conners, C.T. Pan

11:16 AM: Brandt Snedeker, Charles Howell III, Jazz Janewattananond

11:27 AM: Larry Mize, Andrew Landry, Lukas Michel

11:38 AM: Matt Kuchar, Lee Westwood, Kevin Na

11:49 AM: Xander Schauffele, Jason Kokrak, Henrik Stenson

Noon: Charl Schwartzel, Jason Day, Abel Gallegos

12:11 PM: Vijay Singh, Lanto Griffin, Tyler Duncan

12:22 PM: Mike Weir, Rafael Cabrera Bello, Matt Wallace