Honda Classic purse payout: Sungjae Im's first winner's check, for $1.26M

In his 50th PGA Tour start, reigning Rookie of the Year Sungjae Im won his first PGA Tour title on Sunday, outlasting Mac Hughes and Tommy Fleetwood to win the Honda Classic. Here's a look at the earnings and the FedExCup points paid out at PGA National:

Finish Player FedEx Earnings ($) 1 Sungjae Im 500.00 1,260,000.00 2 Mackenzie Hughes 300.00 763,000.00 3 Tommy Fleetwood 190.00 483,000.00 T4 Byeong Hun An 108.75 280,000.00 T4 Daniel Berger 108.75 280,000.00 T4 Brendan Steele 108.75 280,000.00 T4 Lee Westwood - 280,000.00 T8 Cameron Davis 80.00 204,750.00 T8 Russell Henley 80.00 204,750.00 T8 Gary Woodland 80.00 204,750.00 T11 Wyndham Clark 60.00 145,250.00 T11 Luke Donald 60.00 145,250.00 T11 Brice Garnett 60.00 145,250.00 T11 Mark Hubbard 60.00 145,250.00 T11 Maverick McNealy 60.00 145,250.00 T11 Robby Shelton 60.00 145,250.00 T17 Harris English 48.00 103,250.00 T17 Ryan Palmer 48.00 103,250.00 T17 Charl Schwartzel 48.00 103,250.00 T17 Richy Werenski 48.00 103,250.00 T21 Patrick Rodgers 38.25 70,583.34 T21 Hudson Swafford 38.25 70,583.34 T21 Brandon Hagy 38.25 70,583.33 T21 Kramer Hickok 38.25 70,583.33 T21 Shane Lowry 38.25 70,583.33 T21 Jimmy Walker 38.25 70,583.33 T27 Jason Dufner 27.25 46,943.75 T27 Adam Long 27.25 46,943.75 T27 Jamie Lovemark 27.25 46,943.75 T27 Ian Poulter 27.25 46,943.75 T27 Sepp Straka 27.25 46,943.75 T27 Cameron Tringale 27.25 46,943.75 T27 Jhonattan Vegas 27.25 46,943.75 T27 Nick Watney 27.25 46,943.75 T35 J.T. Poston 20.00 36,400.00 T35 Rory Sabbatini 20.00 36,400.00 T35 Aaron Wise 20.00 36,400.00 T38 Talor Gooch 16.50 31,150.00 T38 Beau Hossler 16.50 31,150.00 T38 Kyoung-Hoon Lee 16.50 31,150.00 T38 Matthew NeSmith 16.50 31,150.00 T42 Chris Baker 12.10 24,850.00 T42 Bud Cauley 12.10 24,850.00 T42 Billy Horschel 12.10 24,850.00 T42 Vaughn Taylor 12.10 24,850.00 T42 Harold Varner III 12.10 24,850.00 T47 Brian Harman 8.75 18,573.34 T47 Danny Lee 8.75 18,573.34 T47 Matt Jones 8.75 18,573.33 T47 Kurt Kitayama - 18,573.33 T47 Tom Lewis 8.75 18,573.33 T47 Kevin Streelman 8.75 18,573.33 T53 Stewart Cink 6.32 16,555.00 T53 Grayson Murray 6.32 16,555.00 T53 Sam Ryder 6.32 16,555.00 T53 Scott Stallings 6.32 16,555.00 57 Michael Thompson 5.60 16,170.00 T58 Dylan Frittelli 5.20 15,890.00 T58 Harry Higgs 5.20 15,890.00 T58 Matthew Wolff 5.20 15,890.00 T61 Mark Anderson 4.60 15,470.00 T61 Austin Cook 4.60 15,470.00 T61 Cameron Percy 4.60 15,470.00 T64 Sam Burns 4.10 15,120.00 T64 Fabián Gómez 4.10 15,120.00 66 Brian Stuard 3.80 14,910.00 67 Zach Johnson 3.60 14,770.00 68 Patton Kizzire 3.40 14,630.00 69 Hayden Buckley - 14,490.00