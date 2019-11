Brendon Todd earned $540,000 for his drought-ending win a couple of weeks ago at the Bermuda Championship. One start later, he netted more than double that. Here's a purse breakdown for the Mayakoba Golf Classic.

Finish Player Earnings ($) 1 Brendon Todd 1,296,000.00 T2 Adam Long 544,800.00 T2 Carlos Ortiz 544,800.00 T2 Vaughn Taylor 544,800.00 5 Harris English 295,200.00 T6 Joel Dahmen 252,000.00 T6 Robby Shelton 252,000.00 T8 Abraham Ancer 210,600.00 T8 Billy Horschel 210,600.00 T8 Pat Perez 210,600.00 T11 Dylan Frittelli 167,400.00 T11 Brice Garnett 167,400.00 T11 C.T. Pan 167,400.00 T14 Zac Blair 127,800.00 T14 Brian Gay 127,800.00 T14 Matt Kuchar 127,800.00 T14 Robert Streb 127,800.00 T18 Scottie Scheffler 106,200.00 T18 Chris Stroud 106,200.00 T20 Bo Hoag 88,200.00 T20 Charles Howell III 88,200.00 T20 Ben Martin 88,200.00 T23 Zach Johnson 69,480.00 T23 Graeme McDowell 69,480.00 T23 Brian Stuard 69,480.00 T26 Aaron Baddeley 51,480.00 T26 Chris Baker 51,480.00 T26 Danny Lee 51,480.00 T26 Maverick McNealy 51,480.00 T26 Scott Piercy 51,480.00 T26 Chez Reavie 51,480.00 T26 Nick Taylor 51,480.00 T33 Ryan Armour 36,810.00 T33 Bronson Burgoon 36,810.00 T33 Cameron Champ 36,810.00 T33 Harry Higgs 36,810.00 T33 Matt Jones 36,810.00 T33 Chris Kirk 36,810.00 T33 Russell Knox 36,810.00 T33 Rory Sabbatini 36,810.00 T41 Emiliano Grillo 25,560.00 T41 David Hearn 25,560.00 T41 Beau Hossler 25,560.00 T41 Henrik Norlander 25,560.00 T41 J.T. Poston 25,560.00 T41 Chase Seiffert 25,560.00 T41 Brendan Steele 25,560.00 T48 Denny McCarthy 18,257.15 T48 Matthew NeSmith 18,257.15 T48 Tyler Duncan 18,257.14 T48 Calum Hill 18,257.14 T48 Alvaro Ortiz 18,257.14 T48 Scott Stallings 18,257.14 T48 Xinjun Zhang 18,257.14 T55 Talor Gooch 16,776.00 T55 Will Gordon 16,776.00 T55 Brandon Wu 16,776.00 T58 Kevin Chappell 15,984.00 T58 Graham DeLaet 15,984.00 T58 James Hahn 15,984.00 T58 Mark Hubbard 15,984.00 T58 Patton Kizzire 15,984.00 T58 Peter Malnati 15,984.00 T58 Patrick Rodgers 15,984.00 T58 Harold Varner III 15,984.00 T66 Rafael Campos 14,976.00 T66 Sebastian Cappelen 14,976.00 T66 Wes Roach 14,976.00 T66 Sam Ryder 14,976.00 T66 Hudson Swafford 14,976.00 T66 Cameron Tringale 14,976.00 T72 Ryan Brehm 14,256.00 T72 Luke Donald 14,256.00 T72 Brian Harman 14,256.00 T72 Scott Harrington 14,256.00 T76 Scott Brown 13,752.00 T76 Lanto Griffin 13,752.00 T76 Kevin Kisner 13,752.00 79 Shawn Stefani 13,464.00 T80 Jim Herman 13,176.00 T80 Satoshi Kodaira 13,176.00 T80 J.J. Spaun 13,176.00