Matt Kuchar earned his first PGA Tour win in over four years at the Mayakoba Golf Classic. With his $1.296 million payday, he became the 10th player in Tour history to exceed $45 million in career earnings (click here for career money list). Here's a look at how the purse was paid out in Mexico.

1. Matt Kuchar 262 $1,296,000.00 2. Danny Lee 263 $777,600.00 T3. J.J. Spaun 265 $417,600.00 T3. Richy Werenski 265 $417,600.00 5. Brice Garnett 266 $288,000.00 T6. Jim Furyk 267 $233,100.00 T6. Pat Perez 267 $233,100.00 T6. Scott Piercy 267 $233,100.00 T6. Harold Varner III 267 $233,100.00 T10. Cameron Champ 268 $165,600.00 T10. Adam Hadwin 268 $165,600.00 T10. Whee Kim 268 $165,600.00 T10. Anirban Lahiri 268 $165,600.00 T10. Aaron Wise 268 $165,600.00 15. Emiliano Grillo 269 $129,600.00 T16. Armando Favela 270 $108,000.00 T16. Tony Finau 270 $108,000.00 T16. Rickie Fowler 270 $108,000.00 T16. Stephan Jaeger 270 $108,000.00 T16. C.T. Pan 270 $108,000.00 T21. Abraham Ancer 271 $74,880.00 T21. Ryan Armour 271 $74,880.00 T21. Jason Dufner 271 $74,880.00 T21. Billy Horschel 271 $74,880.00 T21. J.T. Poston 271 $74,880.00 T26. Si Woo Kim 272 $55,440.00 T26. Chez Reavie 272 $55,440.00 T26. Vaughn Taylor 272 $55,440.00 T29. Bud Cauley 273 $42,880.00 T29. James Hahn 273 $42,880.00 T29. Russell Henley 273 $42,880.00 T29. Kramer Hickok 273 $42,880.00 T29. Sung Kang 273 $42,880.00 T29. Scott Langley 273 $42,880.00 T29. Kyoung-Hoon Lee 273 $42,880.00 T29. Steve Marino 273 $42,880.00 T29. Seth Reeves 273 $42,880.00 T38. Tyler Duncan 274 $32,400.00 T38. Kelly Kraft 274 $32,400.00 T38. Jhonattan Vegas 274 $32,400.00 T41. Kevin Chappell 275 $25,200.00 T41. Joel Dahmen 275 $25,200.00 T41. Oscar Fraustro 275 $25,200.00 T41. Brian Gay 275 $25,200.00 T41. Jamie Lovemark 275 $25,200.00 T41. Denny McCarthy 275 $25,200.00 T41. Gary Woodland 275 $25,200.00 T48. Dominic Bozzelli 276 $18,096.00 T48. Cameron Davis 276 $18,096.00 T48. J.B. Holmes 276 $18,096.00 T48. Chris Kirk 276 $18,096.00 T48. Adam Schenk 276 $18,096.00 T48. Josh Teater 276 $18,096.00 54. Sam Ryder 277 $16,704.00 T55. Anders Albertson 278 $16,272.00 T55. Patton Kizzire 278 $16,272.00 T55. José de Jesús Rodríguez 278 $16,272.00 T55. Rory Sabbatini 278 $16,272.00 T55. Hudson Swafford 278 $16,272.00 T60. Jonas Blixt 279 $15,696.00 T60. Bill Haas 279 $15,696.00 T60. Joaquin Niemann 279 $15,696.00 63. Chase Wright 280 $15,408.00 64. Sebastián Muñoz 281 $15,264.00 T65. Ernie Els 282 $14,976.00 T65. Brandon Harkins 282 $14,976.00 T65. Keith Mitchell 282 $14,976.00 T68. Scott Brown 284 $14,544.00 T68. Harris English 284 $14,544.00 T68. Brian Harman 284 $14,544.00 71. Matt Jones 288 $14,256.00 72. Shintaro Ban 290 $14,112.00