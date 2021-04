RBC Heritage payout: Stewart Cink clears $1.2 million

Here are the purse and FedExCup points breakdowns for RBC Heritage winner Stewart Cink and the rest of the players who made the cut at Harbour Town:

Finish Player FedEx Earnings ($) 1 Stewart Cink 500 1,278,000 2 Emiliano Grillo 245 631,900 2 Harold Varner III 245 631,900 4 Corey Conners 115 298,792 4 Maverick McNealy 115 298,792 4 Matt Fitzpatrick 115 298,792 7 Chris Kirk 88 230,750 7 Collin Morikawa 88 230,750 9 Russell Henley 73 186,375 9 Shane Lowry 73 186,375 9 Webb Simpson 73 186,375 9 Cameron Smith 73 186,375 13 Daniel Berger 55 130,995 13 Brian Harman 55 130,995 13 Sungjae Im 55 130,995 13 Dustin Johnson 55 130,995 13 Denny McCarthy 55 130,995 18 Charles Howell III 43 87,584 18 Abraham Ancer 43 87,584 18 Charley Hoffman 43 87,584 18 Matt Kuchar 43 87,584 18 Brian Stuard 43 87,584 18 Matt Wallace 43 87,584 18 Danny Willett 43 87,584 25 Wesley Bryan 30 52,274 25 Cameron Davis 30 52,274 25 Tom Hoge 30 52,274 25 Billy Horschel 30 52,274 25 Tom Lewis 30 52,274 25 Alex Noren 30 52,274 25 Adam Schenk 30 52,274 25 Camilo Villegas 30 52,274 33 Doug Ghim 21 37,867 33 Lucas Glover 21 37,867 33 Si Woo Kim 21 37,867 33 Andrew Landry 21 37,867 33 Christiaan Bezuidenhout 0 37,867 33 Kevin Streelman 21 37,867 39 Sam Burns 16 30,885 39 Tyrrell Hatton 16 30,885 39 Brendon Todd 16 30,885 42 Branden Grace 12 24,495 42 Scott Harrington 12 24,495 42 Chase Seiffert 12 24,495 42 Brandt Snedeker 12 24,495 42 Michael Thompson 12 24,495 42 Will Zalatoris 0 24,495 48 Matthew NeSmith 9 18,957 48 Ian Poulter 9 18,957 48 Kevin Tway 9 18,957 51 Rory Sabbatini 8 17,821 52 Brice Garnett 7 17,005 52 Mackenzie Hughes 7 17,005 52 Ryan Moore 7 17,005 52 Robert Streb 7 17,005 56 Dylan Frittelli 6 16,472 56 Kyoung-Hoon Lee 6 16,472 58 Luke List 5 16,259 59 Harry Higgs 5 15,975 59 Robert MacIntyre 0 15,975 59 Sepp Straka 5 15,975 62 Scott Piercy 5 15,691 63 Lee Westwood 4 15,549 64 Wyndham Clark 4 15,407 65 Sung Kang 4 15,265