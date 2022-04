RBC Heritage payout: What Jordan Spieth earned and a seven-way tie for third paid

Jordan Spieth earned his 13th career PGA Tour title on Sunday in a playoff over Patrick Cantlay at the RBC Heritage. Here's how the purse and FedExCup points were paid out for those who made the cut in Hilton Head Island, South Carolina.

Finish Player FedEx Earnings ($) 1 Jordan Spieth 500.00 1,440,000.00 2 Patrick Cantlay 300.00 872,000.00 T3 Cam Davis 112.85 330,857.15 T3 J.T. Poston 112.85 330,857.15 T3 Matt Kuchar 112.85 330,857.14 T3 Shane Lowry 112.85 330,857.14 T3 Sepp Straka 112.85 330,857.14 T3 Harold Varner III 112.85 330,857.14 T3 Cameron Young 112.85 330,857.14 T10 Tommy Fleetwood 72.50 210,000.00 T10 Erik van Rooyen 72.50 210,000.00 T12 Tyler Duncan 53.55 140,666.67 T12 Adam Long 53.55 140,666.67 T12 Troy Merritt 53.55 140,666.67 T12 Matthew NeSmith 53.55 140,666.67 T12 Scott Piercy 53.55 140,666.67 T12 Cameron Tringale 53.55 140,666.67 T12 Corey Conners 53.55 140,666.66 T12 Joel Dahmen 53.55 140,666.66 T12 Joaquin Niemann 53.55 140,666.66 T21 Daniel Berger 39.10 83,920.00 T21 Billy Horschel 39.10 83,920.00 T21 Sungjae Im 39.10 83,920.00 T21 Graeme McDowell 39.10 83,920.00 T21 Aaron Wise 39.10 83,920.00 T26 Adam Hadwin 28.00 54,844.45 T26 Tyrrell Hatton 28.00 54,844.45 T26 Patton Kizzire 28.00 54,844.45 T26 Collin Morikawa 28.00 54,844.45 T26 Maverick McNealy 28.00 54,844.44 T26 Kevin Na 28.00 54,844.44 T26 Mito Pereira 28.00 54,844.44 T26 Adam Svensson 28.00 54,844.44 T26 Brendon Todd 28.00 54,844.44 T35 Wyndham Clark 18.00 38,171.43 T35 Doug Ghim 18.00 38,171.43 T35 Branden Grace 18.00 38,171.43 T35 Brian Harman 18.00 38,171.43 T35 Jason Kokrak 18.00 38,171.43 T35 Justin Thomas 18.00 38,171.43 T35 Hudson Swafford 18.00 38,171.42 T42 Si Woo Kim 11.75 27,600.00 T42 Peter Malnati 11.75 27,600.00 T42 Alex Noren 11.75 27,600.00 T42 C.T. Pan 11.75 27,600.00 T42 Ian Poulter 11.75 27,600.00 T42 Robert Streb 11.75 27,600.00 T48 Joseph Bramlett 9.00 21,360.00 T48 Lucas Glover 9.00 21,360.00 T48 Doc Redman 9.00 21,360.00 T51 Pat Perez 7.50 19,653.34 T51 Brian Gay 7.50 19,653.33 T51 Danny Willett 7.50 19,653.33 T54 Charl Schwartzel 6.25 18,880.00 T54 Henrik Stenson 6.25 18,880.00 T56 Luke Donald 5.60 18,480.00 T56 Jim Herman 5.60 18,480.00 T56 Denny McCarthy 5.60 18,480.00 T59 Bill Haas 4.60 17,680.00 T59 Ben Martin 4.60 17,680.00 T59 Chad Ramey 4.60 17,680.00 T59 Matthias Schwab 4.60 17,680.00 T59 Webb Simpson 4.60 17,680.00 T59 Roger Sloan 4.60 17,680.00 T59 Camilo Villegas 4.60 17,680.00 T66 Dylan Frittelli 3.70 16,960.00 T66 Anirban Lahiri 3.70 16,960.00 68 Stewart Cink 3.40 16,720.00 69 Brian Stuard 3.20 16,560.00 T70 Jonathan Byrd 2.95 16,320.00 T70 Sahith Theegala 2.95 16,320.00