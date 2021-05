The U.S. Women's Open kicks off on Thursday at Olympic Club in San Francisco, California. Here are the first-round tee times (all times ET):

Tee time Players (Hole No. 1) 10:15 a.m. Christina Kim, Sarah Schmelzel, Jaclyn LaHa (a) 10:26 a.m. Bohyun Park (a), Kim Kaufman, Cheyenne Woods 10:37 a.m. Moriya Jutanugarn, Nanna Koerstz Madsen, Caroline Masson 10:48 a.m. Mi Hyang Lee, Amelia Garvey, Da Yeon Lee 10:59 a.m. Gina Kim (a), Jasmine Suwannapura, Angel Yin 11:10 a.m. Yealimi Noh, Kristen Gillman, Jennifer Song 11:21 a.m. In Gee Chun, Yuka Saso, Marina Alex 11:32 a.m. Amy Yang, Sung Hyun Park, Lizette Salas 11:43 a.m. Angela Stanford, Mirim Lee, Georgia Hall 11:54 a.m. Madelene Sagstrom, Gaby Lopez, Ana Pelaez Trivino (a) 12:05 p.m. Haley Moore, Jo Hua Hung (a), Haylee Harford 12:16 p.m. Chloe Kovelesky (a), Megan Osland, Britney Yada 12:27 p.m. Leonie Harm, Muni He, Claire Choi (a) 3:45 p.m. Sarah Burnham, Ruoning Yin, Jensen Castle (a) 3:56 p.m. Tiffany Chan, Megha Ganne (a), Matilda Castren 4:07 p.m. Amari Avery (a), Jenny Coleman, Lee-Anne Pace 4:18 p.m. Pernilla Lindberg, Kelly Tan, Pajaree Anannarukarn 4:29 p.m. Kaitlyn Papp, Carlota Ciganda, Stacy Lewis 4:40 p.m. Paula Creamer, Michelle Wie West, Cristie Kerr 4:51 p.m. Lydia Ko, Inbee Park, Shanshan Feng 5:02 p.m. A Lim Kim, Sophia Popov, Rose Zhang (a) 5:13 p.m. Brooke Henderson, Lexi Thompson, Patty Tavatanakit 5:24 p.m. Anna Nordqvist, Hinako Shibuno, Nasa Hataoka 5:35 p.m. Emma Talley, Monica Vaughn (a), Lucy Li 5:46 p.m. Leigha Devine (a), Maria Parra, Noemie Pare (a) 5:57 p.m. Rebecca Lee-Bentham, Kathleen Scavo, Chihiro Kogure (a)