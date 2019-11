Here is the purse and FedExCup points breakdown for the 2019 RSM Classic, where Tyler Duncan beat Webb Simpson in a playoff:

Finish Player FedEx Earnings ($) 1 Tyler Duncan 500 1,188,000 2 Webb Simpson 300 719,400 3 Sebastián Muñoz 190 455,400 4 Brendon Todd 135 323,400 5 Kyoung-Hoon Lee 100 244,200 5 Henrik Norlander 100 244,200 5 Scottie Scheffler 100 244,200 8 Denny McCarthy 83 199,650 8 D.J. Trahan 83 199,650 10 Will Gordon 0 160,050 10 Alex Noren 68 160,050 10 Brian Stuard 68 160,050 10 Vaughn Taylor 68 160,050 14 Scott Brown 52 110,550 14 Brian Harman 52 110,550 14 Keith Mitchell 52 110,550 14 Matthew NeSmith 52 110,550 14 J.T. Poston 52 110,550 14 Nick Watney 52 110,550 20 Ricky Barnes 43 80,850 20 Russell Knox 43 80,850 20 Cameron Tringale 43 80,850 23 Ryan Armour 34 57,420 23 Jim Furyk 34 57,420 23 Fabián Gómez 34 57,420 23 Talor Gooch 34 57,420 23 Doc Redman 34 57,420 23 Chase Seiffert 34 57,420 23 Davis Thompson (a) 0 0 30 David Hearn 25 43,230 30 Hank Lebioda 25 43,230 30 Troy Merritt 25 43,230 30 Kyle Stanley 25 43,230 30 Tim Wilkinson 25 43,230 35 Alex Cejka 18 32,258 35 Dylan Frittelli 18 32,258 35 Bill Haas 18 32,258 35 Brandon Hagy 18 32,258 35 Jim Herman 18 32,258 35 Harry Higgs 18 32,258 35 Adam Long 18 32,258 35 Scott Stallings 18 32,258 43 Mark Anderson 11 22,148 43 Stewart Cink 11 22,148 43 David Lingmerth 11 22,148 43 Luke Donald 11 22,148 43 Rhein Gibson 11 22,148 43 Scott Harrington 11 22,148 43 Kyle Reifers 0 22,148 50 Ryan Brehm 8 17,006 50 Chesson Hadley 8 17,006 50 Anirban Lahiri 8 17,006 53 Tim Herron 6 15,494 53 Kramer Hickok 6 15,494 53 Mark Hubbard 6 15,494 53 Luke List 6 15,494 53 Tyler McCumber 6 15,494 53 Maverick McNealy 6 15,494 53 Rob Oppenheim 6 15,494 53 Rory Sabbatini 6 15,494 61 Austin Cook 5 14,652 61 Ben Crane 5 14,652 61 Zach Johnson 5 14,652 61 Wes Roach 5 14,652 65 Doug Ghim 4 14,190 65 Mackenzie Hughes 4 14,190 65 Vincent Whaley 4 14,190 68 Adam Hadwin 3 13,728 68 Patton Kizzire 3 13,728 68 Shawn Stefani 3 13,728 68 Michael Thompson 3 13,728 72 Matt Jones 3 13,332 72 Peter Uihlein 3 13,332 74 Satoshi Kodaira 3 13,134 75 Bo Hoag 3 13,002 76 Davis Riley 0 12,870