Scottie Scheffler’s career PGA Tour wins: A list of Scheffler’s 20 Tour titles

  
Published January 25, 2026 06:45 PM

Scottie Scheffler earned his 20th career PGA Tour win by capturing The American Express on the Pete Dye Stadium Course.

The milestone victory gave Scheffler lifetime status on the PGA Tour. He has now won seven of his last 13 official starts, dating back to May’s CJ Cup Byron Nelson.

From his first triumph in 2022 at TPC Scottsdale to his most recent victory in La Quinta, California, here’s a look at Scheffler’s career PGA Tour wins (majors in bold).

﻿Number PGA Tour event
1 2022 WM Phoenix Open
2 2022 Arnold Palmer Invitational
3 2022 WGC-Dell Technologies Match Play
4 2022 Masters Tournament
5 2023 WM Phoenix Open
6 2023 Players Championship
7 2024 Arnold Palmer Invitational
8 2024 Players Championship
9 2024 Masters Tournament
10 2024 RBC Heritage
11 2024 Memorial Tournament
12 2024 Travelers Championship
13 2024 Tour Championship
14 2025 CJ Cup Byron Nelson
15 2025 PGA Championship
16 2025 Memorial Tournament
17 2025 Open Championship
18 2025 BMW Championship
19 2025 Procore Championship
20 2026 American Express