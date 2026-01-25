Scottie Scheffler’s career PGA Tour wins: A list of Scheffler’s 20 Tour titles
Published January 25, 2026 06:45 PM
Scottie Scheffler earned his 20th career PGA Tour win by capturing The American Express on the Pete Dye Stadium Course.
The milestone victory gave Scheffler lifetime status on the PGA Tour. He has now won seven of his last 13 official starts, dating back to May’s CJ Cup Byron Nelson.
From his first triumph in 2022 at TPC Scottsdale to his most recent victory in La Quinta, California, here’s a look at Scheffler’s career PGA Tour wins (majors in bold).
|Number
|PGA Tour event
|1
|2022 WM Phoenix Open
|2
|2022 Arnold Palmer Invitational
|3
|2022 WGC-Dell Technologies Match Play
|4
|2022 Masters Tournament
|5
|2023 WM Phoenix Open
|6
|2023 Players Championship
|7
|2024 Arnold Palmer Invitational
|8
|2024 Players Championship
|9
|2024 Masters Tournament
|10
|2024 RBC Heritage
|11
|2024 Memorial Tournament
|12
|2024 Travelers Championship
|13
|2024 Tour Championship
|14
|2025 CJ Cup Byron Nelson
|15
|2025 PGA Championship
|16
|2025 Memorial Tournament
|17
|2025 Open Championship
|18
|2025 BMW Championship
|19
|2025 Procore Championship
|20
|2026 American Express