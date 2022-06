Tee times and pairings for Round 3 of the U.S. Women's Open

Here's a look at tee times and pairings for the third round of the U.S. Women's Open at Pine Needles:

(All times ET; a = amateur)

7:30 a.m.: Brooke Henderson, Canada , 72-73 145, +3; Angel Yin, Los Angeles, Calif. , 71-74 145, +3

7:41 a.m.: Marina Alex, Wayne, N.J. , 73-72 145, +3; Caroline Masson, Germany , 72-73 145, +3

7:52 a.m.: Grace Kim, Australia , 73-72 145, +3; Danielle Kang, Las Vegas, Nev. , 71-74 145, +3

8:03 a.m.: In Gee Chun, Republic of Korea , 72-73 145, +3; Maude-Aimee LeBlanc, Canada , 72-73 145, +3

8:14 a.m.: Bianca Pagdanganan, Philippines , 75-70 145, +3; Saki Baba (a), Japan , 73-72 145, +3

8:25 a.m.: Cheyenne Knight, Aledo, Texas , 74-71 145, +3; Sofia Garcia, Paraguay , 72-73 145, +3

8:36 a.m.: Tiffany Chan, Hong Kong China , 72-72 144, +2; Linnea Johansson, Sweden , 71-73 144, +2

8:47 a.m.: A Lim Kim, Republic of Korea , 74-70 144, +2; Yealimi Noh, Concord, Calif. , 72-72 144, +2

8:58 a.m.: Alison Lee, Los Angeles, Calif. , 72-72 144, +2; Allison Emrey, Charlotte, N.C. , 71-73 144, +2

9:09 a.m.: Atthaya Thitikul, Thailand , 71-73 144, +2; Jennifer Kupcho, Westminster, Colo. , 72-71 143, +1

9:20 a.m.: Nasa Hataoka, Japan , 71-72 143, +1; Pajaree Anannarukarn, Thailand , 70-73 143, +1

9:31 a.m.: Matilda Castren, Finland , 69-74 143, +1; Pia Babnik, Slovenia , 72-71 143, +1

9:42 a.m.: Annie Park, Levittown, N.Y. , 69-74 143, +1; Allisen Corpuz, Kapolei, Hawaii , 69-74 143, +1

9:53 a.m.: Charley Hull, England , 75-68 143, +1; Jeongeun Lee6, Republic of Korea , 73-70 143, +1

10:04 a.m.: Rose Zhang (a), Irvine, Calif. , 72-71 143, +1; Carlota Ciganda, Spain , 74-69 143, +1

10:15 a.m.: Georgia Hall, England , 72-71 143, +1; In-Kyung Kim, Republic of Korea , 71-72 143, +1

10:26 a.m.: Marissa Steen, West Chester, Ohio , 72-71 143, +1; Isi Gabsa, Germany , 74-69 143, +1

10:37 a.m.: Frida Kinhult, Sweden , 73-70 143, +1; Jessica Korda, Jupiter, Fla. , 72-70 142, E

10:48 a.m.: Mao Saigo, Japan , 70-72 142, E; Brittany Altomare, Shrewsbury, Mass. , 73-69 142, E

10:59 a.m.: Ally Ewing, Fulton, Miss. , 68-74 142, E; Amanda Doherty, Atlanta, Ga. , 70-72 142, E

11:10 a.m.: Na Rin An, Republic of Korea , 72-70 142, E; Celine Boutier, France , 71-71 142, E

11:21 a.m.: Bailey Shoemaker (a), Dade City, Fla. , 72-70 142, E; Yuna Takagi, Japan , 74-68 142, E

11:32 a.m.: Lydia Ko, New Zealand , 72-69 141, -1; Hannah Green, Australia , 70-71 141, -1

11:43 a.m.: Sakura Koiwai, Japan , 70-71 141, -1; Amy Olson, Fargo, N.D. , 69-72 141, -1

11:54 a.m.: So Mi Lee, Republic of Korea , 73-68 141, -1; Lizette Salas, Azusa, Calif. , 71-70 141, -1

12:05 p.m.: Lilia Vu, Fountain Valley, Calif. , 71-69 140, -2; Lauren Hartlage, Elizabethtown, Ky. , 71-69 140, -2

12:16 p.m.: Leona Maguire, Republic of Ireland , 70-70 140, -2; Xiyu Janet Lin, People's Republic of China , 71-69 140, -2

12:27 p.m.: Lexi Thompson, Delray Beach, Fla. , 68-71 139, -3; Eun-Hee Ji, Republic of Korea , 70-69 139, -3

12:38 p.m.: Nelly Korda, Bradenton, Fla. , 70-69 139, -3; Andrea Lee, Hermosa Beach, Calif. , 70-68 138, -4

12:49 p.m.: Sung Hyun Park, Republic of Korea , 69-69 138, -4; Ryann O'Toole, San Clemente, Calif. , 67-71 138, -4

1 p.m.: Megan Khang, Rockland, Mass. , 71-67 138, -4; Bronte Law, England , 69-69 138, -4

1:11 p.m.: Sei Young Kim, Republic of Korea , 69-68 137, -5; Moriya Jutanugarn, Thailand , 69-68 137, -5

1:22 p.m.: Ingrid Lindblad (a), Sweden , 65-71 136, -6; Jin Young Ko, Republic of Korea , 69-67 136, -6

1:33 p.m.: Anna Nordqvist, Sweden , 67-68 135, -7; Hyejin Choi, Republic of Korea , 71-64 135, -7

1:44 p.m.: Minjee Lee, Australia , 67-66 133, -9; Mina Harigae, Monterey, Calif. , 64-69 133, -9