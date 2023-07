Here are the first and second round tee times for the 2023 U.S. Women's Open at Pebble Beach.

(a = amateur; all times ET)

Full-field tee times from the U.S. Women’s Open

Thursday (July 6), Hole No. 1 / Friday (July 7), Hole No. 10

10 a.m. / 3:45 p.m. - (a) Kelly Xu, Claremont, Calif.; Haeji Kang, Republic of Korea; Lindy Duncan, Plantation, Fla.

10:11 a.m. / 3:56 p.m. - Miyu Sato, Japan; Jaravee Boonchant, Thailand; Amanda Doherty, Atlanta, Ga.

10:22 a.m. / 3:07 p.m. - Azahara Muñoz, Spain; Amy Olson, Fargo, N.D.; Emma Spitz, Austria

10:33 a.m. / 4:18 p.m. - Na Rin An, Republic of Korea; (a) Benedetta Moresco, Italy; Amy Yang, Republic of Korea

10 a.m. / 4:29 p.m. - Nanna Koerstz Madsen, Denmark; Hae Ran Ryu, Republic of Korea; (a) Jeneath Wong, Malaysia

10:55 a.m. / 4:40 p.m. - Jenny Shin, Republic of Korea; Jeongeun Lee6, Republic of Korea; Alison Lee, Los Angeles, Calif.

11:06 a.m. / 4:51 p.m. - Ariya Jutanugarn, Thailand; Mina Harigae, Monterey, Calif.; Gaby Lopez, Mexico

11:17 a.m. / 5:02 p.m. - Minjee Lee, Australia; (a) Saki Baba, Japan; Ashleigh Buhai, South Africa

11:28 a.m. / 5:13 p.m. - (a) Amari Avery, Riverside, Calif.; Ally Ewing, Fulton, Miss.; Angel Yin, Arcadia, Calif.

11:39 a.m. / 5:24 p.m. - Lilia Vu, Fountain Valley, Calif.; Danielle Kang, Las Vegas, Nev.; Charley Hull, England

11:50 a.m. / 5:35 p.m. - So Yeon Ryu, Republic of Korea; (a) Anna Davis, Spring Valley, Calif.; Yuka Saso, Japan

12:01 p.m. / 5:46 p.m. - Yuri Yoshida, Japan; Paula Reto, South Africa; Ryann O'Toole, San Clemente, Calif.

12:12 p.m. / 5:57 p.m. - Milagros Chaves, Paraguay; Harukyo Nomura, Japan; Aya Kinoshita, Japan

Thursday (July 6), Hole No. 1 / Friday (July 7), Hole No. 10

3:45 p.m. / 10 a.m. - (a) Krissy Carman, Eugene, Ore.; Laura Sluman, Panama; (a) Farah O'Keefe, Austin, Texas

3:56 p.m. / 10:11 a.m. - Ayako Uehara, Japan; Amelia Garvey, New Zealand; Therese Warner, Kennewick, Wash.

4:07 p.m. / 10:22 a.m. - Maria Fassi, Mexico; (a) Grace Summerhays, Scottsdale, Ariz.; Xiaowen Yin, People's Republic of China

4:18 p.m. / 10:33 a.m. - Alice Hewson, England; Kana Mikashima, Japan; (a) Emilia Migliaccio, Cary, N.C.

4:29 p.m. / 10:44 a.m. - (a) Chizuru Komiya, Japan; Jenny Coleman, Rolling Hills Estates, Calif.; Hana Wakimoto, Japan

4:40 p.m. / 10:55 a.m. - (a) Jess Baker, England; Pajaree Anannarukarn, Thailand; Chella Choi, Republic of Korea

4:51 p.m. / 11:06 a.m. - Andrea Lee, Hermosa Beach, Calif.; Anna Nordqvist, Sweden; Cheyenne Knight, Aledo, Texas

5:02 p.m. / 11:17 a.m. - Madelene Sagstrom, Sweden; Hyo Joo Kim, Republic of Korea; Miyu Yamashita, Japan

5:13 p.m. / 11:28 a.m. - Ayaka Furue, Japan; Hannah Green, Australia; Linn Grant, Sweden

5:24 p.m. / 11:39 a.m. - Jennifer Kupcho, Westminster, Colo.; Atthaya Thitikul, Thailand; Leona Maguire, Republic of Ireland

5:35 p.m. / 11:50 a.m. - Brooke Henderson, Canada; Rose Zhang, Irvine, Calif.; Lydia Ko, New Zealand

5:46 p.m. / 12:01 p.m. - Mirim Lee, Republic of Korea; Teresa Toscano Borrero, Spain; (a) Angela Zhang, Bellevue, Wash.

5:57 p.m. / 12:12 p.m. - Brooke Matthews, Rogers, Ark.; (a) Julia Misemer, Overland Park, Kan.; Marissa Chow, Honolulu, Hawaii

Thursday (July 6), Hole No. 10 / Friday (July 7), Hole No. 1

10 a.m. / 3:45 p.m. - (a) Sadie Englemann, Austin, Texas; Gabriela Ruffels, Australia; Charlotte Thomas, England

10:11 a.m. / 3:56 p.m. - Bronte Law, England; Grace Kim, Australia; (a) Monet Chun, Canada

10:22 a.m. / 4:07 p.m. - Brittany Lang, Mckinney, Texas; Jill McGill, Denver, Colo.; Angela Stanford, Saginaw, Texas

10:33 a.m. / 4:18 p.m. - Patty Tavatanakit, Thailand; (a) Áine Donegan, Republic of Ireland; Sung Hyun Park, Republic of Korea

10:44 a.m. / 4:29 p.m. - (a) Zoe Campos, Valencia, Calif.; Moriya Jutanugarn, Thailand; Haruka Kawasaki, Japan

10:55 a.m. / 4:40 p.m. - Lizette Salas, Azusa, Calif.; Jodi Ewart Shadoff, England; (a) Yana Wilson, Henderson, Nev.

11:06 a.m. / 4:51 p.m. - Sei Young Kim, Republic of Korea; Ruoning Yin, People's Republic of China; Megan Khang, Rockland, Mass.

11:17 a.m. / 5:02 p.m. - Carlota Ciganda, Spain; Xiyu Lin, People's Republic of China; Hye-jin Choi, Republic of Korea

11:28 a.m. / 5:13 p.m. - Annika Sorenstam, Sweden; Michelle Wie West, Honolulu, Hawaii; In Gee Chun, Republic of Korea

11:39 a.m. / 5:24 p.m. - Celine Boutier, France; Georgia Hall, England; Nasa Hataoka, Japan

11:50 a.m. / 5:35 p.m. - Jin Young Ko, Republic of Korea; Nelly Korda, Bradenton, Fla.; Lexi Thompson, Delray Beach, Fla.

12:01 p.m. / 5:46 p.m. - Albane Valenzuela, Switzerland; Momoko Ueda, Japan; (a) Maddison Hinson-Tolchard, Australia

12:12 p.m. / 5:57 p.m. - Yuna Nishimura, Japan; Pernilla Lindberg, Sweden; Annie Park, Levittown, N.Y.

Thursday (July 6), Hole No. 10 / Friday (July 7), Hole No. 1

3:45 p.m. / 10 a.m. - Bailey Tardy, Norcross, Ga.; Dottie Ardina, Philippines; (a) Kaili Xiao, Republic of Korea

3:56 p.m. / 10:11 a.m. - (a) Sarah Edwards, Jay, Fla.; Dewi Weber, Netherlands; Aline Krauter, Germany

4:07 p.m. / 10:22 a.m. - Mackenzie Hahn, Spring Grove, Ill.; (a) Sophie Linder, Carthage, Tenn.; Kumkang Park, Republic of Korea

4:18 p.m. / 10:33 a.m. - Ruixin Liu, People's Republic of China; Daniela Darquea, Ecuador; (a) Minori Nagano, Japan

4:29 p.m. / 10:44 a.m. - Perrine Delacour, France; (a) Lauren Kim, Canada; Manon De Roey, Belgium

4:40 p.m. / 10:55 a.m. - DaYeon Lee, Republic of Korea; Minami Katsu, Japan; Natthakritta Vongtaveelap, Thailand

4:51 p.m. / 11:06 a.m. - A Lim Kim, Republic of Korea; Hinako Shibuno, Japan; Eun Hee Ji, Republic of Korea

5:02 p.m. / 11:17 a.m. - Allisen Corpuz, Kapolei, Hawaii; Jiyai Shin, Republic of Korea; Marina Alex, Wayne, N.J.

5:13 p.m. / 11:28 a.m. - (a) Tinghsuan Huang, Chinese Taipei; Chisato Iwai, Japan; Minji Park, Republic of Korea

5:24 p.m. / 11:39 a.m. - Mao Saigo, Japan; Maja Stark, Sweden; So Mi Lee, Republic of Korea

5:35 p.m. / 11:50 a.m. - Gemma Dryburgh, Scotland; Aditi Ashok, India; Akie Iwai, Japan

5:46 p.m. / 12:01 p.m. - Beatrice Wallin, Sweden; Joy Chou, Chinese Taipei; (a) Celeste Dao, Canada

5:57 p.m. / 12:12 p.m. - Allysha Mae Mateo, Mililani, Hawaii; Jing Yan, People's Republic of China; (a) Megan Propeck, Leawood, Kan.