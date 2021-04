Valero Texas Open payout: Jordan Spieth's first win since 2017 earns nearly $1.4 million

Here are purse and FedExCup points breakdowns for winner Jordan Spieth and the rest of the players who made the cut at the Valero Texas Open:

Finish Player FedEx Earnings 1 Jordan Spieth 500 1,386,000 2 Charley Hoffman 300 839,300 3 Matt Wallace 190 531,300 4 Lucas Glover 135 377,300 5 Anirban Lahiri 110 315,700 6 Chris Kirk 92 259,875 6 Brandt Snedeker 92 259,875 6 Gary Woodland 92 259,875 9 Patton Kizzire 75 209,825 9 Sebastián Muñoz 75 209,825 9 Cameron Tringale 75 209,825 12 Tom Hoge 63 171,325 12 Matt Kuchar 63 171,325 14 Corey Conners 55 140,525 14 Kyle Stanley 55 140,525 14 Erik van Rooyen 55 140,525 17 Rickie Fowler 46 105,875 17 Brandon Hagy 46 105,875 17 Luke List 46 105,875 17 Keith Mitchell 46 105,875 17 Ryan Palmer 46 105,875 17 Camilo Villegas 46 105,875 23 Abraham Ancer 34 65,285 23 Keegan Bradley 34 65,285 23 Branden Grace 34 65,285 23 Chesson Hadley 34 65,285 23 Adam Hadwin 34 65,285 23 Si Woo Kim 34 65,285 23 Kyoung-Hoon Lee 34 65,285 30 K.J. Choi 26 49,280 30 Martin Laird 26 49,280 30 Hideki Matsuyama 26 49,280 30 Rory Sabbatini 26 49,280 34 Joseph Bramlett 18 36,036 34 Rafael Campos 18 36,036 34 Cameron Champ 18 36,036 34 Lanto Griffin 18 36,036 34 Ben Martin 18 36,036 34 Denny McCarthy 18 36,036 34 Troy Merritt 18 36,036 34 Matthew NeSmith 18 36,036 34 Bo Van Pelt 18 36,036 34 Vincent Whaley 18 36,036 44 Rafa Cabrera Bello 9 21,853 44 Tyler Duncan 9 21,853 44 Sam Fidone 0 21,853 44 Doug Ghim 9 21,853 44 Kelly Kraft 9 21,853 44 Doc Redman 9 21,853 44 Chase Seiffert 9 21,853 44 Vaughn Taylor 9 21,853 44 Martin Trainer 9 21,853 44 Aaron Wise 9 21,853 54 Tom Lewis 6 17,941 54 Graeme McDowell 6 17,941 54 Seung-Yul Noh 6 17,941 54 Scottie Scheffler 6 17,941 54 Kevin Stadler 6 17,941 59 Sebastian Cappelen 5 16,940 59 Sung Kang 5 16,940 59 Tain Lee 0 16,940 59 Greyson Sigg 0 16,940 59 Scott Stallings 5 16,940 59 Nick Taylor 5 16,940 59 D.J. Trahan 5 16,940 59 Jimmy Walker 5 16,940 67 Pat Perez 4 16,170 67 Sepp Straka 4 16,170 69 Cameron Davis 3 15,631 69 Padraig Harrington 3 15,631 69 Beau Hossler 3 15,631 69 John Huh 3 15,631 69 Charl Schwartzel 3 15,631 74 Joel Dahmen 3 15,169 75 Kris Ventura 3 15,015 76 Ryan Moore 2 14,861 77 Brendan Steele 2 14,707 78 Will Gordon 2 14,553