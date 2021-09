This week in golf (Sept. 6-12): TV sked, tee times, info

Here's a look at what's happening in pro golf this week, and how you can watch it:

European Tour

BMW PGA Championship

Thursday-Sunday, Wentworth Club, Surrey, England

Course specs: Par 72, 7,284 yards, designed by Harry Colt, redesigned by Ernie Els

Purse: $8 million

Defending champion: Tyrrell Hatton

Notables in the field: Viktor Hovland, Tyrrell Hatton, Adam Scott, Lee Westwood, Matt Fitzpatrick, Billy Horschel, James Morrison, Tommy Fleetwood, Bob MacIntyre, Scott Jamieson, Joakim Lagergren, Lucas Bjerregaard, Matthew Cort, David Law, Alexander Levy, Ricardo Santos, Francesco Molinari, Zander Lombard, Luke Donald, Jamie Donaldson, Wilco Nienaber, Oliver Wilson, Johannes Veerman, Peter Hanson

Tee times: TBD

Coverage times (ET): Thursday, first round, 7 a.m.-1 p.m., GC; Friday, second round, 7 a.m.-1 p.m., GC; Saturday, third round, 7 a.m.-12:30 p.m., GC; Sunday, final round, 7 a.m.-12:30 p.m., GC.

PGA Tour Champions

Ascension Charity Classic

Friday-Sunday, Norwood Hills CC, St. Louis

Course specs: Par 71, 6,992 yards, designed by Wayne E. Stiles

Purse: $2 million

Defending champion: Inaugural event

Notables in the field: Alex Cejka, Bernhard Langer, Jim Furyk, John Daly, Retief Goosen, Mike Weir, Steve Pate, Kent Jones, Paul Goydos, Kirk Triplett, Robert Allenby, Tom Byrum, Gene Sauers, Shane Bertsch, Ernie Els, Tim Herron, Jay Haas, Jay Williamson, Jay Delsing, Vijay Singh

Tee times: TBD

Coverage times (ET): Friday, first round, 3:30-6 p.m., GC; Saturday, second round, 3:30-6 p.m., GC; Sunday, final round, 3:30-6 p.m., GC.

Other tours

FORME TOUR: Forme Tour Championship, Huntsville GC, Wilkes-Barre, Pa. (Wednesday-Friday)

• Notables in field: Norman Xiong, Tain Lee, Angus Flanagan, Byron Meth, Michael Feagles, Dylan Meyer, Billy Tom Sargent, Briggs Duce, James Allenby, Keenan Huskey, Cooper Musselman, Quade Cummins, Stoney Crouch, Blake Sattler, Chris O’Neill, John Lyras, Benjamin Shipp, Wil Bateman, Christopher Petefish

EUROPEAN CHALLENGE TOUR: Big Green Egg German Challenge, Wittelsbacher Golfclub, Neuburg an der Donau, Germany (Thursday-Sunday)

• Notables in field: Jon Thomson, Matthias Schmid, Anthony Paolucci, Matteo Manassero, Jerome Lando Casanova, Alfie Plant, Hurly Long, Joe Long, Nathan Longley, Marc Hammer, Bernd Ritthammer, Bradley Neil, Hampus Bergman, Jeremy Freiburghaus, Mathias Eggenberger

SUNSHINE TOUR: Sunshine Tour Invitational, Centurion CC, Gauteng, South Africa (Wednesday-Friday)

• Notables in field: Jayden Schaper, Jaco Ahlers, Jaco Prinsloo, Jaco Van Zyl, Toto Thimba Jr., Estiaan Conradie, Ruan Conradie, Keenan Davidse, Rourke van der Spuy, Stefan Wears-Taylor, Fred From