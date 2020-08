WGC-FedEx St. Jude purse: Justin Thomas banks over $1.8 million

Justin Thomas won his 13th PGA Tour event at the WGC-FedEx St. Jude Invitational. Here are the prize money and FedExCup point breakdowns for Thomas and rest of the players at the no-cut event at TPC Southwind.

Finish Player FedEx Earnings ($) 1 Justin Thomas 550.00 1,820,000.00 T2 Daniel Berger 192.50 695,000.00 T2 Brooks Koepka 192.50 695,000.00 T2 Tom Lewis 192.50 695,000.00 T2 Phil Mickelson 192.50 695,000.00 T6 Jason Day 87.16 268,333.34 T6 Xander Schauffele 87.16 268,333.34 T6 Matthew Fitzpatrick 87.16 268,333.33 T6 Shane Lowry 87.16 268,333.33 T6 Louis Oosthuizen 87.16 268,333.33 T6 Chez Reavie 87.16 268,333.33 T12 Dustin Johnson 65.33 166,666.67 T12 Webb Simpson 65.33 166,666.67 T12 Byeong Hun An 65.33 166,666.66 T15 Abraham Ancer 55.20 131,400.00 T15 Rickie Fowler 55.20 131,400.00 T15 Ryan Palmer 55.20 131,400.00 T15 Scottie Scheffler 55.20 131,400.00 T15 Brendon Todd 55.20 131,400.00 T20 Christiaan Bezuidenhout - 106,200.00 T20 Joel Dahmen 46.46 106,200.00 T20 Hideki Matsuyama 46.46 106,200.00 T20 Collin Morikawa 46.46 106,200.00 T20 Erik van Rooyen - 106,200.00 T25 Cameron Champ 36.83 87,200.00 T25 Billy Horschel 36.83 87,200.00 T25 Kevin Kisner 36.83 87,200.00 T25 Matt Kuchar 36.83 87,200.00 T25 Bubba Watson 36.83 87,200.00 T30 Corey Conners 28.33 72,000.00 T30 Bryson DeChambeau 28.33 72,000.00 T30 Andrew Landry 28.33 72,000.00 T30 J.T. Poston 28.33 72,000.00 T30 Jordan Spieth 28.33 72,000.00 T35 Tommy Fleetwood 19.26 56,111.12 T35 Patrick Cantlay 19.26 56,111.11 T35 Sergio Garcia 19.26 56,111.11 T35 Sungjae Im 19.26 56,111.11 T35 Graeme McDowell 19.26 56,111.11 T35 Kevin Na 19.26 56,111.11 T35 Henrik Stenson 19.26 56,111.11 T35 Kevin Streelman 19.26 56,111.11 T35 Nick Taylor 19.26 56,111.11 T44 Mackenzie Hughes 12.65 49,000.00 T44 Sung Kang 12.65 49,000.00 T44 Jason Kokrak 12.65 49,000.00 T47 Rory McIlroy 11.05 46,500.00 T47 Patrick Reed 11.05 46,500.00 T49 Tyler Duncan 9.63 44,000.00 T49 Lucas Herbert - 44,000.00 T49 Matthew Wolff 9.63 44,000.00 T52 Keegan Bradley 7.43 40,000.00 T52 Max Homa 7.43 40,000.00 T52 Marc Leishman 7.43 40,000.00 T52 Joaquin Niemann 7.43 40,000.00 T52 Jon Rahm 7.43 40,000.00 T57 Michael Thompson 6.23 37,250.00 T57 Gary Woodland 6.23 37,250.00 T59 Viktor Hovland 5.32 35,250.00 T59 Jazz Janewattananond - 35,250.00 T59 Matt Jones 5.32 35,250.00 T59 Robert MacIntyre - 35,250.00 T59 Cameron Smith 5.32 35,250.00 T59 Matt Wallace 5.32 35,250.00 T65 Tony Finau 4.42 33,250.00 T65 Victor Perez - 33,250.00 T67 Paul Casey 3.96 32,625.00 T67 Brandt Snedeker 3.96 32,625.00 T69 Tyrrell Hatton 3.43 32,000.00 T69 Ian Poulter 3.43 32,000.00 T69 Danny Willett 3.43 32,000.00 T72 Adam Hadwin 3.11 31,375.00 T72 C.T. Pan 3.11 31,375.00 74 Bernd Wiesberger - 31,000.00 T75 Haotong Li - 30,625.00 T75 Shaun Norris - 30,625.00 77 Sebastian Soderberg - 30,250.00 78 Rafa Cabrera Bello 2.49 30,000.0