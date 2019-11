Here are the complete purse and FedExCup breakdowns for the WGC-HSBC Champions, where Rory McIlroy topped Xander Schauffele in a playoff:

Finish Player FedEx Earnings ($) 1 Rory McIlroy 550 1,745,000 2 Xander Schauffele 315 1,095,000 3 Louis Oosthuizen 200 602,000 4 Abraham Ancer 120 370,000 4 Victor Perez 0 370,000 4 Matthias Schwab 0 370,000 7 Matthew Fitzpatrick 95 256,000 8 Patrick Reed 83 200,333 8 Jason Kokrak 83 200,333 8 Paul Waring 0 200,333 11 Sungjae Im 69 155,000 11 Hideki Matsuyama 69 155,000 11 Adam Scott 69 155,000 14 Byeong Hun An 59 127,000 14 Tyrrell Hatton 59 127,000 14 Jazz Janewattananond 0 127,000 17 Christiaan Bezuidenhout 0 111,000 17 Robert MacIntyre 0 111,000 17 Carl Yuan 0 111,000 20 Corey Conners 50 99,000 20 Henrik Stenson 50 99,000 22 Masahiro Kawamura 0 92,500 22 Francesco Molinari 45 92,500 24 Keegan Bradley 39 85,000 24 Billy Horschel 39 85,000 24 Haotong Li 0 85,000 24 J.T. Poston 39 85,000 28 Scott Hend 0 76,667 28 Kurt Kitayama 0 76,667 28 Phil Mickelson 31 76,667 28 Bubba Watson 31 76,667 28 Kevin Kisner 31 76,667 28 Justin Rose 31 76,667 34 Jorge Campillo 0 72,500 34 Joost Luiten 0 72,500 36 Charles Howell III 22 70,500 36 Andrew Putnam 22 70,500 38 Yosuke Asaji 0 67,000 38 Paul Casey 18 67,000 38 Michael Lorenzo-Vera 0 67,000 38 Erik van Rooyen 0 67,000 38 Xinjun Zhang 18 67,000 43 Bryce Easton 0 63,000 43 Shane Lowry 14 63,000 43 Jordan Spieth 14 63,000 46 Adam Hadwin 11 60,000 46 Chan Kim 0 60,000 46 Romain Langasque 0 60,000 49 Lucas Glover 9 56,500 49 Mikumu Horikawa 0 56,500 49 Andrea Pavan 0 56,500 49 Bernd Wiesberger 0 56,500 53 Tony Finau 7 52,875 53 Tommy Fleetwood 7 52,875 53 Sergio Garcia 7 52,875 53 Justin Harding 0 52,875 57 Rafa Cabrera Bello 6 51,000 57 Jake McLeod 0 51,000 57 Neil Schietekat 0 51,000 60 Jbe' Kruger 0 49,150 60 Chez Reavie 5 49,150 60 Cameron Smith 5 49,150 60 Kevin Tway 5 49,150 60 Matt Wallace 5 49,150 65 Benjamin Hebert 0 48,125 65 Tae Hee Lee 0 48,125 67 Zecheng Dou 0 47,500 67 Ryo Ishikawa 0 47,500 67 Matthew Millar 0 47,500 70 Zhengkai Bai 0 46,875 70 Richard Sterne 0 46,875 72 Zander Lombard 0 46,500 73 Ashun Wu 0 46,000 73 WC Liang 0 46,000 73 Danny Willett 3 46,000 76 Yi Keun Chang 0 45,500 77 Daniel Nisbet 0 45,250