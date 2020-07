Workday payout: Collin Morikawa's playoff win nets him nearly $1.2 million

Here are the FedExCup points and purse breakdowns for Workday Charity Open winner Collin Morikawa and the rest of the players who made the cut at Muirfield Vilage:

Finish Player FedEx Earnings ($) 1 Collin Morikawa 500 1,116,000 2 Justin Thomas 300 675,800 3 Viktor Hovland 190 427,800 4 Chase Seiffert 135 303,800 5 Ian Poulter 105 239,475 5 Gary Woodland 105 239,475 7 Patrick Cantlay 75 169,393 7 Jason Day 75 169,393 7 Russell Henley 75 169,393 7 Charley Hoffman 75 169,393 7 Billy Horschel 75 169,393 7 Sam Ryder 75 169,393 7 Kevin Streelman 75 169,393 14 Matt Jones 55 113,150 14 Xander Schauffele 55 113,150 14 Sepp Straka 55 113,150 17 Sam Burns 47 88,350 17 Stewart Cink 47 88,350 17 Talor Gooch 47 88,350 17 Chez Reavie 47 88,350 17 Rory Sabbatini 47 88,350 22 MJ Daffue 0 59,830 22 Rickie Fowler 37 59,830 22 Jerry Kelly 37 59,830 22 Hideki Matsuyama 37 59,830 22 Troy Merritt 37 59,830 27 Matthew Fitzpatrick 30 45,260 27 Brian Gay 30 45,260 27 Jon Rahm 30 45,260 27 Roger Sloan 30 45,260 31 Zach Johnson 24 37,898 31 Joaquin Niemann 24 37,898 31 Henrik Norlander 24 37,898 31 Tim Wilkinson 24 37,898 35 Adam Hadwin 20 31,543 35 Kyoung-Hoon Lee 20 31,543 35 Graeme McDowell 20 31,543 35 Richy Werenski 20 31,543 39 Keegan Bradley 13 23,250 39 Corey Conners 13 23,250 39 Austin Cook 13 23,250 39 Matt Kuchar 13 23,250 39 Shane Lowry 13 23,250 39 Pat Perez 13 23,250 39 Patrick Reed 13 23,250 39 Adam Schenk 13 23,250 39 Matt Wallace 13 23,250 48 Mackenzie Hughes 9 16,306 48 C.T. Pan 9 16,306 48 Chris Stroud 9 16,306 48 Nick Taylor 9 16,306 52 Chesson Hadley 7 14,849 52 Adam Long 7 14,849 52 J.J. Spaun 7 14,849 52 Brendan Steele 7 14,849 56 Jason Dufner 6 14,384 56 Steve Stricker 6 14,384 58 Phil Mickelson 5 14,074 58 Andrew Putnam 5 14,074 58 Scott Stallings 5 14,074 61 Bronson Burgoon 5 13,764 61 Carlos Ortiz 5 13,764 63 Sungjae Im 4 13,578 64 Si Woo Kim 4 13,454 65 Peter Malnati 4 13,268 65 Louis Oosthuizen 4 13,268 67 Cameron Champ 4 13,082