Masters 2026: Leaderboard, results and scores from Round 1

  
Published April 9, 2026 07:54 PM
McIlroy (67): Desire to win the Masters still very much there
April 9, 2026 08:33 PM
Who wins the 2026 Masters Tournament? What are the best storylines. Rex Hoggard and Ryan Lavner discuss from Augusta National in this "Golf Channel Podcast with Rex &amp; Lav."

Defending champion Rory McIlroy and Sam Burns both shot 5-under 67 Thursday to share the first-round lead in the 90th Masters Tournament at Augusta National Golf Club in Augusta, Georgia.

Three players share third place at 3 under: Kurt Kitayama, Jason Day and Patrick Reed. Two-time champion Scottie Scheffler, Xander Schauffele, Justin Rose and Shane Lowry are at 2 under.

Second-round play will begin Friday at 7:40 p.m. ET.

Round 1 leaderboard at the 2026 Masters

﻿POSITION PLAYER SCORE RD. 1
T1 R. McIlroy -5 67
T1 S. Burns -5 67
T3 P. Reed -3 69
T3 J. Day -3 69
T3 K. Kitayama -3 69
T6 S. Scheffler -2 70
T6 J. Rose -2 70
T6 X. Schauffele -2 70
T6 S. Lowry -2 70
T10 G. Woodland -1 71
T10 J. Bridgeman -1 71
T10 A. Rai -1 71
T10 B. Campbell -1 71
T10 T. Fleetwood -1 71
T10 N. Taylor -1 71
T10 H. Li -1 71
T17 B. Griffin E 72
T17 J. Thomas E 72
T17 B. Koepka E 72
T17 J. Spieth E 72
T17 C. Gotterup E 72
T17 M. Brennan E 72
T17 S. Garcia E 72
T17 A. Scott E 72
T17 W. Clark E 72
T17 S. Stevens E 72
T17 H. Matsuyama E 72
T17 K. Bradley E 72
T17 R. Gerard E 72
T17 K. Reitan E 72
T17 M. McCarty E 72
T17 M. Homa E 72
T33 H. English 1 73
T33 S. Straka 1 73
T33 C. Young 1 73
T33 R. Henley 1 73
T33 A. Bhatia 1 73
T33 D. Johnson 1 73
T33 J. Knapp 1 73
T40 L. Aberg 2 74
T40 T. Hatton 2 74
T40 J. Spaun 2 74
T40 E. Fang 2 74
T40 C. Morikawa 2 74
T40 M. Fitzpatrick 2 74
T40 C. Smith 2 74
T40 J. Olazabal 2 74
T48 S. Kim 3 75
T48 C. Conners 3 75
T48 Z. Johnson 3 75
T48 M. Kim 3 75
T48 T. McKibbin 3 75
T48 A. Novak 3 75
T48 V. Hovland 3 75
T48 C. Schwartzel 3 75
T56 M. Penge 4 76
T56 D. Berger 4 76
T56 D. Willett 4 76
T56 N. Hojgaard 4 76
T56 S. Im 4 76
T56 B. DeChambeau 4 76
T56 B. Watson 4 76
T56 J. Herrington 4 76
T56 J. Keefer 4 76
T65 M. McNealy 5 77
T65 H. Hall 5 77
T65 P. Cantlay 5 77
T65 A. Noren 5 77
T65 M. Howell 5 77
T65 C. Jarvis 5 77
T65 R. Fox 5 77
T65 R. Neergaard-Petersen 5 77
T73 J. Rahm 6 78
T73 F. Couples 6 78
T73 M. Lee 6 78
T73 R. Hojgaard 6 78
T77 B. Harman 7 79
T77 N. Echavarria 7 79
T77 V. Singh 7 79
T77 M. Greyserman 7 79
T77 A. Cabrera 7 79
T82 R. MacIntyre 8 80
T82 F. Laopakdee 8 80
T82 S. Valimaki 8 80
T82 C. Ortiz 8 80
T86 M. Pulcini 9 81
T86 M. Weir 9 81
T86 B. Holtz 9 81
89 D. Riley 10 82
T90 A. Potgieter 12 84
T90 N. Kataoka 12 84