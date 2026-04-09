Masters 2026: Leaderboard, results and scores from Round 1
Published April 9, 2026 07:54 PM
Defending champion Rory McIlroy and Sam Burns both shot 5-under 67 Thursday to share the first-round lead in the 90th Masters Tournament at Augusta National Golf Club in Augusta, Georgia.
Three players share third place at 3 under: Kurt Kitayama, Jason Day and Patrick Reed. Two-time champion Scottie Scheffler, Xander Schauffele, Justin Rose and Shane Lowry are at 2 under.
Second-round play will begin Friday at 7:40 p.m. ET.
Round 1 leaderboard at the 2026 Masters
|POSITION
|PLAYER
|SCORE
|RD. 1
|T1
|R. McIlroy
|-5
|67
|T1
|S. Burns
|-5
|67
|T3
|P. Reed
|-3
|69
|T3
|J. Day
|-3
|69
|T3
|K. Kitayama
|-3
|69
|T6
|S. Scheffler
|-2
|70
|T6
|J. Rose
|-2
|70
|T6
|X. Schauffele
|-2
|70
|T6
|S. Lowry
|-2
|70
|T10
|G. Woodland
|-1
|71
|T10
|J. Bridgeman
|-1
|71
|T10
|A. Rai
|-1
|71
|T10
|B. Campbell
|-1
|71
|T10
|T. Fleetwood
|-1
|71
|T10
|N. Taylor
|-1
|71
|T10
|H. Li
|-1
|71
|T17
|B. Griffin
|E
|72
|T17
|J. Thomas
|E
|72
|T17
|B. Koepka
|E
|72
|T17
|J. Spieth
|E
|72
|T17
|C. Gotterup
|E
|72
|T17
|M. Brennan
|E
|72
|T17
|S. Garcia
|E
|72
|T17
|A. Scott
|E
|72
|T17
|W. Clark
|E
|72
|T17
|S. Stevens
|E
|72
|T17
|H. Matsuyama
|E
|72
|T17
|K. Bradley
|E
|72
|T17
|R. Gerard
|E
|72
|T17
|K. Reitan
|E
|72
|T17
|M. McCarty
|E
|72
|T17
|M. Homa
|E
|72
|T33
|H. English
|1
|73
|T33
|S. Straka
|1
|73
|T33
|C. Young
|1
|73
|T33
|R. Henley
|1
|73
|T33
|A. Bhatia
|1
|73
|T33
|D. Johnson
|1
|73
|T33
|J. Knapp
|1
|73
|T40
|L. Aberg
|2
|74
|T40
|T. Hatton
|2
|74
|T40
|J. Spaun
|2
|74
|T40
|E. Fang
|2
|74
|T40
|C. Morikawa
|2
|74
|T40
|M. Fitzpatrick
|2
|74
|T40
|C. Smith
|2
|74
|T40
|J. Olazabal
|2
|74
|T48
|S. Kim
|3
|75
|T48
|C. Conners
|3
|75
|T48
|Z. Johnson
|3
|75
|T48
|M. Kim
|3
|75
|T48
|T. McKibbin
|3
|75
|T48
|A. Novak
|3
|75
|T48
|V. Hovland
|3
|75
|T48
|C. Schwartzel
|3
|75
|T56
|M. Penge
|4
|76
|T56
|D. Berger
|4
|76
|T56
|D. Willett
|4
|76
|T56
|N. Hojgaard
|4
|76
|T56
|S. Im
|4
|76
|T56
|B. DeChambeau
|4
|76
|T56
|B. Watson
|4
|76
|T56
|J. Herrington
|4
|76
|T56
|J. Keefer
|4
|76
|T65
|M. McNealy
|5
|77
|T65
|H. Hall
|5
|77
|T65
|P. Cantlay
|5
|77
|T65
|A. Noren
|5
|77
|T65
|M. Howell
|5
|77
|T65
|C. Jarvis
|5
|77
|T65
|R. Fox
|5
|77
|T65
|R. Neergaard-Petersen
|5
|77
|T73
|J. Rahm
|6
|78
|T73
|F. Couples
|6
|78
|T73
|M. Lee
|6
|78
|T73
|R. Hojgaard
|6
|78
|T77
|B. Harman
|7
|79
|T77
|N. Echavarria
|7
|79
|T77
|V. Singh
|7
|79
|T77
|M. Greyserman
|7
|79
|T77
|A. Cabrera
|7
|79
|T82
|R. MacIntyre
|8
|80
|T82
|F. Laopakdee
|8
|80
|T82
|S. Valimaki
|8
|80
|T82
|C. Ortiz
|8
|80
|T86
|M. Pulcini
|9
|81
|T86
|M. Weir
|9
|81
|T86
|B. Holtz
|9
|81
|89
|D. Riley
|10
|82
|T90
|A. Potgieter
|12
|84
|T90
|N. Kataoka
|12
|84