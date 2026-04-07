Masters 2026: Tee times, featured groups, how to watch Round 2

  
Published April 7, 2026 03:37 PM
Fleetwood: Fun with his son ... and maybe a green jacket?
April 7, 2026 02:37 PM
Tommy Fleetwood will enjoy Wednesday's Par 3 Contest with his son, Frankie, but then he'll set his sights on his first major title. Fleetwood met the media Tuesday at the Masters. Watch his full press conference.

The 90th Masters Tournament continues Friday at Augusta National Golf Club in Augusta, Georgia.

“Live From the Masters” coverage begins at 8 a.m. ET with post-round coverage following the conclusion of play.

Featured Round 2 groups for 2026 Masters

Morning (ET)

  • 9:43 a.m. - Jon Rahm, Chris Gotterup, Ludvig Åberg
  • 9:55 a.m. - Jordan Spieth, Justin Rose, Brooks Koepka
  • 10:19 a.m. - Scottie Scheffler, Robert MacIntyre, Gary Woodland

Afternoon (ET; a = amateur)

  • 1:08 p.m. - Patrick Reed, Tommy Fleetwood, Akshay Bhatia
  • 1:20 p.m. - Bryson DeChambeau, Matt Fitzpatrick, Xander Schauffele
  • 1:44 p.m. - Rory McIlroy, Cameron Young, Mason Howell (a)

How to watch Round 2 of the 2026 Masters

Round 2 tee times for the 2026 Masters

Time
TeePlayers
7:40 AM
EDT		1

Sam Stevens

Sungjae Im

7:50 AM
EDT		1

Andrew Novak

Tom McKibbin

Brian Campbell

8:02 AM
EDT		1

Mike Weir

Wyndham Clark

Mateo Pulcini (a)

8:14 AM
EDT		1

Zach Johnson

Michael Kim

Nicolai Højgaard

8:26 AM
EDT		1

Danny Willett

Davis Riley

Ethan Fang (a)

8:38 AM
EDT		1

Adam Scott

Daniel Berger

Brian Harman

8:50 AM
EDT		1

Fred Couples

Min Woo Lee

Fifa Laopakdee (a)

9:02 AM
EDT		1

Sergio Garcia

Aaron Rai

Jacob Bridgeman

9:19 AM
EDT		1

Harry Hall

Corey Conners

Michael Brennan

9:31 AM
EDT		1

J.J. Spaun

Maverick McNealy

Tyrrell Hatton

9:43 AM
EDT		1

Jon Rahm

Chris Gotterup

Ludvig Åberg

9:55 AM
EDT		1

Jordan Spieth

Justin Rose

Brooks Koepka

10:07 AM
EDT		1

Sepp Straka

Ben Griffin

Justin Thomas

10:19 AM
EDT		1

Scottie Scheffler

Robert MacIntyre

Gary Woodland

10:31 AM
EDT		1

Harris English

Marco Penge

Si Woo Kim

10:51 AM
EDT		1

Johnny Keefer

Haotong Li

11:03 AM
EDT		1

Naoyuki Kataoka

Max Homa

Carlos Ortiz

11:15 AM
EDT		1

José María Olazábal

Rasmus Neergaard-Petersen

Aldrich Potgieter

11:27 AM
EDT		1

Ángel Cabrera

Sami Valimaki

Jackson Herrington (a)

11:39 AM
EDT		1

Charl Schwartzel

Max Greyserman

Ryan Fox

11:51 AM
EDT		1

Vijay Singh

Matt McCarty

Rasmus Højgaard

12:03 PM
EDT		1

Kurt Kitayama

Kristoffer Reitan

Casey Jarvis

12:15 PM
EDT		1

Bubba Watson

Nico Echavarria

Brandon Holtz (a)

12:32 PM
EDT		1

Cameron Smith

Sam Burns

Jake Knapp

12:44 PM
EDT		1

Keegan Bradley

Ryan Gerard

Nick Taylor

12:56 PM
EDT		1

Dustin Johnson

Shane Lowry

Jason Day

1:08 PM
EDT		1

Patrick Reed

Tommy Fleetwood

Akshay Bhatia

1:20 PM
EDT		1

Bryson DeChambeau

Matt Fitzpatrick

Xander Schauffele

1:32 PM
EDT		1

Hideki Matsuyama

Collin Morikawa

Russell Henley

1:44 PM
EDT		1

Rory McIlroy

Cameron Young

Mason Howell (a)

1:56 PM
EDT		1

Viktor Hovland

Patrick Cantlay

Alex Noren