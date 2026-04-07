Masters 2026: Tee times, featured groups, how to watch Round 2
The 90th Masters Tournament continues Friday at Augusta National Golf Club in Augusta, Georgia.
“Live From the Masters” coverage begins at 8 a.m. ET with post-round coverage following the conclusion of play.
Featured Round 2 groups for 2026 Masters
Morning (ET)
- 9:43 a.m. - Jon Rahm, Chris Gotterup, Ludvig Åberg
- 9:55 a.m. - Jordan Spieth, Justin Rose, Brooks Koepka
- 10:19 a.m. - Scottie Scheffler, Robert MacIntyre, Gary Woodland
Afternoon (ET; a = amateur)
- 1:08 p.m. - Patrick Reed, Tommy Fleetwood, Akshay Bhatia
- 1:20 p.m. - Bryson DeChambeau, Matt Fitzpatrick, Xander Schauffele
- 1:44 p.m. - Rory McIlroy, Cameron Young, Mason Howell (a)
How to watch Round 2 of the 2026 Masters
- 8AM-3PM: Live From the Masters (Golf Channel)
- 1-3PM: Round 2 (Prime Video)
- 3-7:30PM: Round 2 (ESPN)
- 7:30-9:30PM: Live From the Masters (Golf Channel)
Round 2 tee times for the 2026 Masters
|Time
|Tee
|Players
|7:40 AM
EDT
|1
Sam Stevens
Sungjae Im
|7:50 AM
EDT
|1
Andrew Novak
Tom McKibbin
Brian Campbell
|8:02 AM
EDT
|1
Mike Weir
Wyndham Clark
Mateo Pulcini (a)
|8:14 AM
EDT
|1
Zach Johnson
Michael Kim
Nicolai Højgaard
|8:26 AM
EDT
|1
Danny Willett
Davis Riley
Ethan Fang (a)
|8:38 AM
EDT
|1
Adam Scott
Daniel Berger
Brian Harman
|8:50 AM
EDT
|1
Fred Couples
Min Woo Lee
Fifa Laopakdee (a)
|9:02 AM
EDT
|1
Sergio Garcia
Aaron Rai
Jacob Bridgeman
|9:19 AM
EDT
|1
Harry Hall
Corey Conners
Michael Brennan
|9:31 AM
EDT
|1
J.J. Spaun
Maverick McNealy
Tyrrell Hatton
|9:43 AM
EDT
|1
Jon Rahm
Chris Gotterup
Ludvig Åberg
|9:55 AM
EDT
|1
Jordan Spieth
Justin Rose
Brooks Koepka
|10:07 AM
EDT
|1
Sepp Straka
Ben Griffin
Justin Thomas
|10:19 AM
EDT
|1
Scottie Scheffler
Robert MacIntyre
Gary Woodland
|10:31 AM
EDT
|1
Harris English
Marco Penge
Si Woo Kim
|10:51 AM
EDT
|1
Johnny Keefer
Haotong Li
|11:03 AM
EDT
|1
Naoyuki Kataoka
Max Homa
Carlos Ortiz
|11:15 AM
EDT
|1
José María Olazábal
Rasmus Neergaard-Petersen
Aldrich Potgieter
|11:27 AM
EDT
|1
Ángel Cabrera
Sami Valimaki
Jackson Herrington (a)
|11:39 AM
EDT
|1
Charl Schwartzel
Max Greyserman
Ryan Fox
|11:51 AM
EDT
|1
Vijay Singh
Matt McCarty
Rasmus Højgaard
|12:03 PM
EDT
|1
Kurt Kitayama
Kristoffer Reitan
Casey Jarvis
|12:15 PM
EDT
|1
Bubba Watson
Nico Echavarria
Brandon Holtz (a)
|12:32 PM
EDT
|1
Cameron Smith
Sam Burns
Jake Knapp
|12:44 PM
EDT
|1
Keegan Bradley
Ryan Gerard
Nick Taylor
|12:56 PM
EDT
|1
Dustin Johnson
Shane Lowry
Jason Day
|1:08 PM
EDT
|1
Patrick Reed
Tommy Fleetwood
Akshay Bhatia
|1:20 PM
EDT
|1
Bryson DeChambeau
Matt Fitzpatrick
Xander Schauffele
|1:32 PM
EDT
|1
Hideki Matsuyama
Collin Morikawa
Russell Henley
|1:44 PM
EDT
|1
Rory McIlroy
Cameron Young
Mason Howell (a)
|1:56 PM
EDT
|1
Viktor Hovland
Patrick Cantlay
Alex Noren