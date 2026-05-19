The CJ CUP Byron Nelson 2026: Tee times, groupings, how to watch Round 2

  
Published May 19, 2026 03:53 PM
Players getting a feel for TPC Craig Ranch renovations ahead of Byron Nelson
May 19, 2026 02:43 PM
Golf Channel's Amy Rogers explained the changes that have taken place over the last year at TPC Craig Ranch and what players can expect after the renovations to the course.

Second-round action of the The CJ Cup Byron Nelson kicks off on Friday from TPC Craig Ranch in McKinney, Texas.

Scottie Scheffler looks for his first PGA Tour win of the year since The American Express back in January, as well as to defend his 2025 CJ Cup Byron Nelson title.

Here’s all of the information on how to watch the tournament, as well as tee times of the second round of play.

Friday, May 22 — Golf Channel coverage (ET):

Round 2 tee times:

TimeTeePlayers
8:00 AM
EDT		1

Peter Malnati

Lee Hodges

Ben Martin

8:00 AM
EDT		10

Adam Svensson

Dylan Wu

Mac Meissner

8:11 AM
EDT		1

Brice Garnett

James Hahn

Hank Lebioda

8:11 AM
EDT		10

Patton Kizzire

Kevin Streelman

Harry Higgs

8:22 AM
EDT		1

Austin Eckroat

Austin Cook

Will Gordon

8:22 AM
EDT		10

Ryo Hisatsune

Matti Schmid

Pierceson Coody

8:33 AM
EDT		1

Garrick Higgo

Davis Thompson

Ryan Palmer

8:33 AM
EDT		10

Chris Kirk

Jordan Spieth

Sungjae Im

8:44 AM
EDT		1

William Mouw

Joe Highsmith

Matt Kuchar

8:44 AM
EDT		10

Taylor Pendrith

Billy Horschel

Max Greyserman

8:55 AM
EDT		1

Matthieu Pavon

Tyler Duncan

Lanto Griffin

8:55 AM
EDT		10

Rafael Campos

Max McGreevy

Thorbjørn Olesen

9:06 AM
EDT		1

Luke List

Taylor Moore

Takumi Kanaya

9:06 AM
EDT		10

Camilo Villegas

Danny Willett

Sam Ryder

9:17 AM
EDT		1

Nick Dunlap

Nick Hardy

Troy Merritt

9:17 AM
EDT		10

Ryan Brehm

Beau Hossler

Danny Walker

9:28 AM
EDT		1

Dan Brown

Gordon Sargent

Preston Stout
(a)

9:28 AM
EDT		10

Zecheng Dou

Kensei Hirata

Luke Clanton

9:39 AM
EDT		1

Jesper Svensson

Paul Peterson

Davis Chatfield

9:39 AM
EDT		10

Trace Crowe

John Parry

Yongjun Bae

9:50 AM
EDT		1

Taylor Montgomery

A.J. Ewart

William Sides
(a)

9:50 AM
EDT		10

David Skinns

Zach Bauchou

Ronin Banerjee
(a)

10:01 AM
EDT		1

Patrick Fishburn

Chan Kim

Adrien Dumont de Chassart

10:01 AM
EDT		10

Kris Ventura

Keita Nakajima

Nathan Petronzio

10:12 AM
EDT		1

Jimmy Stanger

John VanDerLaan

Greg Gregory

1:10 PM
EDT		1

Tom Kim

Cameron Champ

Mark Hubbard

1:10 PM
EDT		10

Emiliano Grillo

S.Y. Noh

Doug Ghim

1:21 PM
EDT		1

Erik van Rooyen

Mackenzie Hughes

Robert Streb

1:21 PM
EDT		10

Martin Laird

Keith Mitchell

Ben Silverman

1:32 PM
EDT		1

K.H. Lee

Tom Hoge

Rasmus Højgaard

1:32 PM
EDT		10

Seamus Power

Jonathan Byrd

Ben Kohles

1:43 PM
EDT		1

Scottie Scheffler

Brooks Koepka

Si Woo Kim

1:43 PM
EDT		10

Michael Brennan

Kevin Yu

Davis Riley

1:54 PM
EDT		1

Stephan Jaeger

Wyndham Clark

Blades Brown

1:54 PM
EDT		10

Cam Davis

Aaron Wise

Charley Hoffman

2:05 PM
EDT		1

Jhonattan Vegas

Tony Finau

Michael Thorbjornsen

2:05 PM
EDT		10

Adam Schenk

Steven Fisk

Karl Vilips

2:16 PM
EDT		1

Chad Ramey

Fabián Gómez

Patrick Rodgers

2:16 PM
EDT		10

Christiaan Bezuidenhout

Zac Blair

Chandler Phillips

2:27 PM
EDT		1

Eric Cole

Vince Whaley

Carson Young

2:27 PM
EDT		10

Scott Piercy

Justin Lower

Kevin Roy

2:38 PM
EDT		1

Joel Dahmen

Rico Hoey

Jordan Smith

2:38 PM
EDT		10

Adam Hadwin

Henrik Norlander

Johnny Keefer

2:49 PM
EDT		1

Alejandro Tosti

Noah Goodwin

Neal Shipley

2:49 PM
EDT		10

Haotong Li

Chandler Blanchet

Mason Howell
(a)

3:00 PM
EDT		1

Jackson Suber

Jeffrey Kang

Jackson Buchanan

3:00 PM
EDT		10

Rasmus Neergaard-Petersen

Pontus Nyholm

Marcelo Rozo

3:11 PM
EDT		1

Hayden Springer

Adrien Saddier

Alex Huang
(a)

3:11 PM
EDT		10

Jeremy Paul

Christo Lamprecht

Adam Headley

Scottie Scheffler tied the PGA Tour scoring record at 253 last year at TPC Craig Ranch when he won by eight shots a week after capturing the PGA Championship.