The CJ CUP Byron Nelson 2026: Tee times, groupings, how to watch Round 2
Second-round action of the The CJ Cup Byron Nelson kicks off on Friday from TPC Craig Ranch in McKinney, Texas.
Scottie Scheffler looks for his first PGA Tour win of the year since The American Express back in January, as well as to defend his 2025 CJ Cup Byron Nelson title.
Here’s all of the information on how to watch the tournament, as well as tee times of the second round of play.
Friday, May 22 — Golf Channel coverage (ET):
- 2-3PM: Golf Central Pregame
- 3-7PM: The CJ Cup Byron Nelson, Round 2
- 7-8PM: Golf Central Postgame
Round 2 tee times:
|Time
|Tee
|Players
|8:00 AM
EDT
|1
Peter Malnati
Lee Hodges
Ben Martin
|8:00 AM
EDT
|10
Adam Svensson
Dylan Wu
Mac Meissner
|8:11 AM
EDT
|1
Brice Garnett
James Hahn
Hank Lebioda
|8:11 AM
EDT
|10
Patton Kizzire
Kevin Streelman
Harry Higgs
|8:22 AM
EDT
|1
Austin Eckroat
Austin Cook
Will Gordon
|8:22 AM
EDT
|10
Ryo Hisatsune
Matti Schmid
Pierceson Coody
|8:33 AM
EDT
|1
Garrick Higgo
Davis Thompson
Ryan Palmer
|8:33 AM
EDT
|10
Chris Kirk
Jordan Spieth
Sungjae Im
|8:44 AM
EDT
|1
William Mouw
Joe Highsmith
Matt Kuchar
|8:44 AM
EDT
|10
Taylor Pendrith
Billy Horschel
Max Greyserman
|8:55 AM
EDT
|1
Matthieu Pavon
Tyler Duncan
Lanto Griffin
|8:55 AM
EDT
|10
Rafael Campos
Max McGreevy
Thorbjørn Olesen
|9:06 AM
EDT
|1
Luke List
Taylor Moore
Takumi Kanaya
|9:06 AM
EDT
|10
Camilo Villegas
Danny Willett
Sam Ryder
|9:17 AM
EDT
|1
Nick Dunlap
Nick Hardy
Troy Merritt
|9:17 AM
EDT
|10
Ryan Brehm
Beau Hossler
Danny Walker
|9:28 AM
EDT
|1
Dan Brown
Gordon Sargent
Preston Stout
|9:28 AM
EDT
|10
Zecheng Dou
Kensei Hirata
Luke Clanton
|9:39 AM
EDT
|1
Jesper Svensson
Paul Peterson
Davis Chatfield
|9:39 AM
EDT
|10
Trace Crowe
John Parry
Yongjun Bae
|9:50 AM
EDT
|1
Taylor Montgomery
A.J. Ewart
William Sides
|9:50 AM
EDT
|10
David Skinns
Zach Bauchou
Ronin Banerjee
|10:01 AM
EDT
|1
Patrick Fishburn
Chan Kim
Adrien Dumont de Chassart
|10:01 AM
EDT
|10
Kris Ventura
Keita Nakajima
Nathan Petronzio
|10:12 AM
EDT
|1
Jimmy Stanger
John VanDerLaan
Greg Gregory
|1:10 PM
EDT
|1
Tom Kim
Cameron Champ
Mark Hubbard
|1:10 PM
EDT
|10
Emiliano Grillo
S.Y. Noh
Doug Ghim
|1:21 PM
EDT
|1
Erik van Rooyen
Mackenzie Hughes
Robert Streb
|1:21 PM
EDT
|10
Martin Laird
Keith Mitchell
Ben Silverman
|1:32 PM
EDT
|1
K.H. Lee
Tom Hoge
Rasmus Højgaard
|1:32 PM
EDT
|10
Seamus Power
Jonathan Byrd
Ben Kohles
|1:43 PM
EDT
|1
Scottie Scheffler
Brooks Koepka
Si Woo Kim
|1:43 PM
EDT
|10
Michael Brennan
Kevin Yu
Davis Riley
|1:54 PM
EDT
|1
Stephan Jaeger
Wyndham Clark
Blades Brown
|1:54 PM
EDT
|10
Cam Davis
Aaron Wise
Charley Hoffman
|2:05 PM
EDT
|1
Jhonattan Vegas
Tony Finau
Michael Thorbjornsen
|2:05 PM
EDT
|10
Adam Schenk
Steven Fisk
Karl Vilips
|2:16 PM
EDT
|1
Chad Ramey
Fabián Gómez
Patrick Rodgers
|2:16 PM
EDT
|10
Christiaan Bezuidenhout
Zac Blair
Chandler Phillips
|2:27 PM
EDT
|1
Eric Cole
Vince Whaley
Carson Young
|2:27 PM
EDT
|10
Scott Piercy
Justin Lower
Kevin Roy
|2:38 PM
EDT
|1
Joel Dahmen
Rico Hoey
Jordan Smith
|2:38 PM
EDT
|10
Adam Hadwin
Henrik Norlander
Johnny Keefer
|2:49 PM
EDT
|1
Alejandro Tosti
Noah Goodwin
Neal Shipley
|2:49 PM
EDT
|10
Haotong Li
Chandler Blanchet
Mason Howell
|3:00 PM
EDT
|1
Jackson Suber
Jeffrey Kang
Jackson Buchanan
|3:00 PM
EDT
|10
Rasmus Neergaard-Petersen
Pontus Nyholm
Marcelo Rozo
|3:11 PM
EDT
|1
Hayden Springer
Adrien Saddier
Alex Huang
|3:11 PM
EDT
|10
Jeremy Paul
Christo Lamprecht
Adam Headley