The Players Championship 2026 results: Final-round scores at TPC Sawgrass
Published March 15, 2026 06:59 PM
Cameron Young won the 52nd Players Championship, defeating Matt Fitzpatrick by one shot.
Young and Fitzpatrick, in the penultimate pairing Sunday at TPC Sawgrass, both shot 68 in the final round. For Fitzpatrick, it was one stroke too many as he bogeyed the last to finish runner-up.
Ludvig Åberg, the 54-hole leader by three shots, closed in 76 to tie for fifth. Here’s a look at the final results for those who made the cut in Ponte Vedra Beach, Florida.
Here’s how the $25 million purse was paid out Sunday at the PGA Tour’s flagship event, The Players Championship.
Final leaderboard for the 2026 Players Championship
|FINISH
|PLAYER
|SCORE
|R1
|R2
|R3
|R4
|1
|C. Young
|-13
|68
|67
|72
|68
|2
|M. Fitzpatrick
|-12
|70
|69
|69
|68
|3
|X. Schauffele
|-11
|69
|65
|74
|69
|4
|R. MacIntyre
|-10
|72
|72
|65
|69
|T5
|J. Bridgeman
|-9
|70
|68
|71
|70
|T5
|S. Yellamaraju
|-9
|73
|72
|66
|68
|T5
|L. Aberg
|-9
|69
|63
|71
|72
|T8
|J. Thomas
|-8
|68
|68
|72
|72
|T8
|T. Fleetwood
|-8
|69
|70
|73
|68
|T8
|S. Straka
|-8
|67
|70
|72
|71
|T11
|B. Harman
|-7
|75
|64
|69
|73
|T11
|P. Rodgers
|-7
|70
|70
|71
|70
|T13
|B. Koepka
|-6
|72
|70
|69
|71
|T13
|J. Rose
|-6
|72
|68
|70
|72
|T13
|R. Henley
|-6
|68
|71
|71
|72
|T13
|C. Conners
|-6
|69
|67
|72
|74
|T13
|S. Burns
|-6
|76
|68
|69
|69
|T13
|A. Smotherman
|-6
|67
|72
|70
|73
|T13
|V. Hovland
|-6
|69
|70
|69
|74
|T13
|A. Bhatia
|-6
|71
|71
|70
|70
|T13
|R. Hisatsune
|-6
|71
|69
|70
|72
|T22
|S. Scheffler
|-5
|72
|73
|67
|71
|T22
|M. Thorbjornsen
|-5
|74
|65
|67
|73
|T24
|A. Smalley
|-4
|70
|70
|71
|73
|T24
|J. Spaun
|-4
|71
|72
|68
|73
|T24
|W. Mouw
|-4
|69
|72
|69
|74
|T27
|C. Kirk
|-3
|71
|74
|71
|69
|T27
|H. Matsuyama
|-3
|70
|72
|76
|67
|T27
|C. Ramey
|-3
|72
|69
|73
|71
|T27
|N. Hojgaard
|-3
|71
|74
|71
|69
|T27
|R. Gerard
|-3
|73
|68
|73
|71
|T32
|P. Cantlay
|-2
|73
|73
|70
|70
|T32
|B. Cauley
|-2
|70
|74
|72
|70
|T32
|A. Noren
|-2
|71
|71
|73
|71
|T32
|J. Spieth
|-2
|73
|68
|76
|69
|T32
|A. Putnam
|-2
|70
|72
|73
|71
|T32
|M. Homa
|-2
|71
|72
|70
|73
|T32
|M. McNealy
|-2
|67
|71
|73
|75
|T32
|E. Cole
|-2
|73
|73
|71
|69
|T32
|S. Theegala
|-2
|67
|74
|68
|77
|T32
|M. Lee
|-2
|72
|70
|70
|74
|T42
|R. Fowler
|-1
|70
|72
|75
|70
|T42
|N. Taylor
|-1
|74
|70
|70
|73
|T42
|W. Clark
|-1
|73
|70
|71
|73
|T42
|J. Highsmith
|-1
|70
|75
|68
|74
|T46
|R. McIlroy
|E
|74
|71
|72
|71
|T46
|K. Mitchell
|E
|72
|68
|72
|76
|T46
|T. Pendrith
|E
|74
|69
|72
|73
|T46
|M. Schmid
|E
|70
|73
|71
|74
|T50
|K. Bradley
|1
|77
|66
|68
|78
|T50
|Si. Kim
|1
|73
|72
|68
|76
|T50
|Z. Bauchou
|1
|74
|72
|69
|74
|T50
|J. Poston
|1
|76
|69
|71
|73
|T50
|T. Moore
|1
|68
|75
|72
|74
|T50
|M. McGreevy
|1
|72
|72
|70
|75
|T56
|A. Scott
|2
|72
|72
|71
|75
|T56
|C. Gotterup
|2
|71
|73
|68
|78
|58
|S. Stevens
|3
|72
|72
|72
|75
|T59
|J. Day
|4
|70
|70
|72
|80
|T59
|L. Hodges
|4
|67
|71
|77
|77
|T59
|K. Roy
|4
|75
|71
|71
|75
|T62
|S. Jaeger
|5
|75
|71
|69
|78
|T62
|R. Hoey
|5
|77
|69
|75
|72
|T62
|D. Walker
|5
|71
|75
|78
|69
|T62
|S. Fisk
|5
|75
|71
|75
|72
|T66
|D. Berger
|6
|72
|74
|75
|73
|T66
|K. Reitan
|6
|75
|71
|76
|72
|T66
|N. Echavarria
|6
|74
|71
|72
|77
|69
|M. Brennan
|7
|72
|74
|73
|76
|T70
|T. Finau
|8
|69
|75
|75
|77
|T70
|S. Power
|8
|74
|72
|74
|76
|T70
|R. Castillo
|8
|71
|74
|77
|74
|73
|T. Kanaya
|10
|73
|72
|81
|72