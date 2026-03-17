Valspar Championship 2026: Second-round tee times, groupings and how to watch
The PGA Tour wraps its Florida swing with the Valspar Championship on the Copperhead Course at Innisbrook Resort.
Here’s a look at how to watch and follow the second round in Palm Harbor, Florida:
How to watch Round 2 on Golf Channel
- 1-2PM: Golf Central Pregame
- 2-6PM: Valspar Championship, Round 2
- 6-7PM: Golf Central Postgame
Valspar Championship second-round tee times
|Time
|Tee
|Players
|7:35 AM
EDT
|1
Austin Eckroat
Doug Ghim
David Lipsky
|7:40 AM
EDT
|10
Patton Kizzire
Gary Woodland
Adam Hadwin
|7:46 AM
EDT
|1
Rafael Campos
Seamus Power
Rasmus Højgaard
|7:51 AM
EDT
|10
Taylor Moore
Beau Hossler
Max Greyserman
|7:57 AM
EDT
|1
Adam Svensson
Michael Kim
Bud Cauley
|8:02 AM
EDT
|10
Peter Malnati
Nicolai Højgaard
Marco Penge
|8:08 AM
EDT
|1
Michael Brennan
Stephan Jaeger
Lucas Glover
|8:13 AM
EDT
|10
Akshay Bhatia
Justin Thomas
Matt Fitzpatrick
|8:19 AM
EDT
|1
Adam Schenk
Kevin Yu
Webb Simpson
|8:24 AM
EDT
|10
Jacob Bridgeman
Wyndham Clark
Jordan Spieth
|8:30 AM
EDT
|1
Garrick Higgo
Taylor Pendrith
Ryo Hisatsune
|8:35 AM
EDT
|10
Ben Griffin
Sahith Theegala
Tony Finau
|8:41 AM
EDT
|1
Brice Garnett
Dylan Wu
Mac Meissner
|8:46 AM
EDT
|10
Max Homa
Kevin Streelman
Danny Walker
|8:52 AM
EDT
|1
Nick Dunlap
Rico Hoey
Chandler Blanchet
|8:57 AM
EDT
|10
Vince Whaley
Kristoffer Reitan
Johnny Keefer
|9:03 AM
EDT
|1
Zecheng Dou
Jackson Suber
Neal Shipley
|9:08 AM
EDT
|10
David Skinns
Dan Brown
Davis Chatfield
|9:14 AM
EDT
|1
Paul Peterson
Paul Waring
Blades Brown
|9:19 AM
EDT
|10
Jordan Smith
David Ford
Greg Koch
|9:25 AM
EDT
|1
Patrick Fishburn
Isaiah Salinda
Rasmus Neergaard-Petersen
|9:30 AM
EDT
|10
Adrien Dumont de Chassart
Jimmy Stanger
Tyler Wilkes
|9:36 AM
EDT
|1
Alejandro Tosti
Luke Clanton
Pontus Nyholm
|12:25 PM
EDT
|10
Alex Smalley
Justin Lower
Max McGreevy
|12:30 PM
EDT
|1
Emiliano Grillo
Charley Hoffman
Danny Willett
|12:36 PM
EDT
|10
Brandt Snedeker
Christiaan Bezuidenhout
Takumi Kanaya
|12:41 PM
EDT
|1
Matt Wallace
Matti Schmid
S.H. Kim
|12:47 PM
EDT
|10
Thorbjørn Olesen
Chandler Phillips
Hank Lebioda
|12:52 PM
EDT
|1
Mackenzie Hughes
Denny McCarthy
Austin Smotherman
|12:58 PM
EDT
|10
Steven Fisk
Nick Taylor
Aaron Rai
|1:03 PM
EDT
|1
Viktor Hovland
Brooks Koepka
Corey Conners
|1:09 PM
EDT
|10
Brian Campbell
Cam Davis
Patrick Rodgers
|1:14 PM
EDT
|1
Xander Schauffele
Keegan Bradley
Patrick Cantlay
|1:20 PM
EDT
|10
Matt McCarty
Davis Thompson
Matt Kuchar
|1:25 PM
EDT
|1
Ricky Castillo
J.J. Spaun
Billy Horschel
|1:31 PM
EDT
|10
Joe Highsmith
Davis Riley
Pierceson Coody
|1:36 PM
EDT
|1
Andrew Novak
Karl Vilips
Sungjae Im
|1:42 PM
EDT
|10
Matthieu Pavon
Eric Cole
Kevin Roy
|1:47 PM
EDT
|1
Lee Hodges
Mark Hubbard
Henrik Norlander
|1:53 PM
EDT
|10
Chad Ramey
Andrew Putnam
Luke Guthrie
|1:58 PM
EDT
|1
Erik van Rooyen
Tom Kim
Zac Blair
|2:04 PM
EDT
|10
Jeremy Paul
A.J. Ewart
Gordon Sargent
|2:09 PM
EDT
|1
Jesper Svensson
Zach Bauchou
Jeffrey Kang
|2:15 PM
EDT
|10
John Parry
John VanDerLaan
Marcelo Rozo
|2:20 PM
EDT
|1
Kris Ventura
Kensei Hirata
Adrien Saddier