Valspar Championship 2026: Second-round tee times, groupings and how to watch

  
Published March 17, 2026 12:42 PM
The PGA Tour wraps its Florida swing with the Valspar Championship on the Copperhead Course at Innisbrook Resort.

Here’s a look at how to watch and follow the second round in Palm Harbor, Florida:

How to watch Round 2 on Golf Channel

Valspar Championship second-round tee times

Time
TeePlayers
7:35 AM
EDT		1

Austin Eckroat

Doug Ghim

David Lipsky

7:40 AM
EDT		10

Patton Kizzire

Gary Woodland

Adam Hadwin

7:46 AM
EDT		1

Rafael Campos

Seamus Power

Rasmus Højgaard

7:51 AM
EDT		10

Taylor Moore

Beau Hossler

Max Greyserman

7:57 AM
EDT		1

Adam Svensson

Michael Kim

Bud Cauley

8:02 AM
EDT		10

Peter Malnati

Nicolai Højgaard

Marco Penge

8:08 AM
EDT		1

Michael Brennan

Stephan Jaeger

Lucas Glover

8:13 AM
EDT		10

Akshay Bhatia

Justin Thomas

Matt Fitzpatrick

8:19 AM
EDT		1

Adam Schenk

Kevin Yu

Webb Simpson

8:24 AM
EDT		10

Jacob Bridgeman

Wyndham Clark

Jordan Spieth

8:30 AM
EDT		1

Garrick Higgo

Taylor Pendrith

Ryo Hisatsune

8:35 AM
EDT		10

Ben Griffin

Sahith Theegala

Tony Finau

8:41 AM
EDT		1

Brice Garnett

Dylan Wu

Mac Meissner

8:46 AM
EDT		10

Max Homa

Kevin Streelman

Danny Walker

8:52 AM
EDT		1

Nick Dunlap

Rico Hoey

Chandler Blanchet

8:57 AM
EDT		10

Vince Whaley

Kristoffer Reitan

Johnny Keefer

9:03 AM
EDT		1

Zecheng Dou

Jackson Suber

Neal Shipley

9:08 AM
EDT		10

David Skinns

Dan Brown

Davis Chatfield

9:14 AM
EDT		1

Paul Peterson

Paul Waring

Blades Brown

9:19 AM
EDT		10

Jordan Smith

David Ford

Greg Koch

9:25 AM
EDT		1

Patrick Fishburn

Isaiah Salinda

Rasmus Neergaard-Petersen

9:30 AM
EDT		10

Adrien Dumont de Chassart

Jimmy Stanger

Tyler Wilkes

9:36 AM
EDT		1

Alejandro Tosti

Luke Clanton

Pontus Nyholm

12:25 PM
EDT		10

Alex Smalley

Justin Lower

Max McGreevy

12:30 PM
EDT		1

Emiliano Grillo

Charley Hoffman

Danny Willett

12:36 PM
EDT		10

Brandt Snedeker

Christiaan Bezuidenhout

Takumi Kanaya

12:41 PM
EDT		1

Matt Wallace

Matti Schmid

S.H. Kim

12:47 PM
EDT		10

Thorbjørn Olesen

Chandler Phillips

Hank Lebioda

12:52 PM
EDT		1

Mackenzie Hughes

Denny McCarthy

Austin Smotherman

12:58 PM
EDT		10

Steven Fisk

Nick Taylor

Aaron Rai

1:03 PM
EDT		1

Viktor Hovland

Brooks Koepka

Corey Conners

1:09 PM
EDT		10

Brian Campbell

Cam Davis

Patrick Rodgers

1:14 PM
EDT		1

Xander Schauffele

Keegan Bradley

Patrick Cantlay

1:20 PM
EDT		10

Matt McCarty

Davis Thompson

Matt Kuchar

1:25 PM
EDT		1

Ricky Castillo

J.J. Spaun

Billy Horschel

1:31 PM
EDT		10

Joe Highsmith

Davis Riley

Pierceson Coody

1:36 PM
EDT		1

Andrew Novak

Karl Vilips

Sungjae Im

1:42 PM
EDT		10

Matthieu Pavon

Eric Cole

Kevin Roy

1:47 PM
EDT		1

Lee Hodges

Mark Hubbard

Henrik Norlander

1:53 PM
EDT		10

Chad Ramey

Andrew Putnam

Luke Guthrie

1:58 PM
EDT		1

Erik van Rooyen

Tom Kim

Zac Blair

2:04 PM
EDT		10

Jeremy Paul

A.J. Ewart

Gordon Sargent

2:09 PM
EDT		1

Jesper Svensson

Zach Bauchou

Jeffrey Kang

2:15 PM
EDT		10

John Parry

John VanDerLaan

Marcelo Rozo

2:20 PM
EDT		1

Kris Ventura

Kensei Hirata

Adrien Saddier