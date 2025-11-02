Maybank Championship 2025 prize money: Full payout from $3 million purse
Published November 2, 2025 08:34 AM
LPGA Highlights: Maybank Championship, Round 3
Watch the best moments from the third round of the LPGA Tour's Maybank Championship at the Kuala Lumpur Golf and Country Club in Kuala Lumpur, Malaysia.
Miyu Yamashita collected her second LPGA victory of the season beating Hannah Green and Hye-Jin Choi in a playoff at the Maybank Championship.
Yamashita earned $450,000 for the win, with Green and Choi taking $237,869 each. Here’s how the full $3 million purse was paid out in Malaysia:
|FINISH
|PLAYER
|EARNINGS
|1
|Miyuu Yamashita
|$450,000
|T2
|Hannah Green
|$237,869
|T2
|Hye-jin Choi
|$237,869
|T4
|A Lim Kim
|$108,235
|T4
|Akie Iwai
|$108,235
|T4
|Atthaya Thitikul
|$108,235
|T4
|Sei-young Kim
|$108,235
|T4
|Yan Liu
|$108,235
|T9
|Ayaka Furue
|$64,157
|T9
|Lydia Ko
|$64,157
|11
|Ina Yoon
|$56,607
|12
|Ruoning Yin
|$52,833
|T13
|Gemma Dryburgh
|$46,594
|T13
|Haeran Ryu
|$46,594
|T13
|Miranda Wang
|$46,594
|T16
|Ashleigh Buhai
|$36,359
|T16
|Benedetta Moresco
|$36,359
|T16
|Carlota Ciganda
|$36,359
|T16
|Celine Boutier
|$36,359
|T16
|Chisato Iwai
|$36,359
|T16
|Grace Kim
|$36,359
|T16
|Karis Davidson
|$36,359
|T23
|Ingrid Lindblad
|$29,399
|T23
|Jin-Hee Im
|$29,399
|T23
|M. G. Lopez
|$29,399
|T23
|Wei-ling Hsu
|$29,399
|T27
|Mackenzie Henderson
|$24,228
|T27
|Aditi Ashook
|$24,228
|T27
|Angel Yin
|$24,228
|T27
|Linn Grant
|$24,228
|T27
|P. Anannarukarn
|$24,228
|T27
|Paula Reto
|$24,228
|T33
|Auston Kim
|$19,737
|T33
|Lindy Duncan
|$19,737
|T33
|Nasa Hataoka
|$19,737
|T33
|Patty Tavatanakit
|$19,737
|T37
|Arpichaya Yubol
|$16,718
|T37
|E. K. Pedersen
|$16,718
|T37
|Lottie Woad
|$16,718
|T37
|Weiwei Zhang
|$16,718
|41
|Rio Takeda
|$15,096
|T42
|Celine Borge
|$13,888
|T42
|Mi Hyang Lee
|$13,888
|T42
|Yuri Yoshida
|$13,888
|T45
|Andrea Lee
|$12,378
|T45
|Nanna Madsen
|$12,378
|T45
|Yealimi Noh
|$12,378
|48
|Chanettee Wannasaen
|$11,472
|T49
|Albane Valenzuela
|$9,984
|T49
|Cassie Porter
|$9,984
|T49
|Elizabeth Szokol
|$9,984
|T49
|Ilhee Lee
|$9,984
|T49
|Kristen Gillman
|$9,984
|T49
|Mary Liu
|$9,984
|T49
|Mirabel Ting
|$9,984
|T56
|Genevieve Ling
|$8,303
|T56
|Jenny Bae
|$8,303
|T56
|Kelly Tan
|$8,303
|T56
|Nataliya Guseva
|$8,303
|T60
|Leona Maguire
|$7,322
|T60
|Manon De Roey
|$7,322
|T60
|Minami Katsu
|$7,322
|T60
|P. Roussin-Bouchard
|$7,322
|T64
|Cholcheva Wongras
|$6,793
|T64
|Haeji Kang
|$6,793
|T64
|Saki Baba
|$6,793
|T67
|Gurleen Kaur
|$6,416
|T67
|Namo Luangnitikul (a)
|$0
|T67
|Robyn Choi
|$6,416
|70
|Ashley Wen Lau Jen
|$6,189
|71
|Achiraya Sriwong
|$0
|T72
|Kan Bunnabodee (a)
|$5,963
|T72
|Lilia Vu
|$5,963
|T72
|Liyana Durisic
|$5,963
|75
|Julia Lopez Ramirez
|$5,811
|76
|Lucy Li
|$5,736
|77
|Kritchanya Kaopattanaskul (a)
|$0
|WD
|So Mi Lee
|$5,667